TAJ É A MARCA DE HOTÉIS MAIS FORTE DO MUNDO PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

De acordo com a Brand Finance, consultoria líder mundial em avaliação de marcas

MUMBAI, Índia, 15 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Indian Hotels Company (IHCL), maior empresa de hospitalidade da Índia, anunciou que sua marca icônica, Taj, foi classificada como a Marca de Hotéis Mais Forte do Mundo de 2022 pela Brand Finance. O relatório anual "Hotels 50 2022" da consultoria líder mundial em avaliação de marcas reconhece as marcas de hotéis mais valiosas e mais fortes do mundo.