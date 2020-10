TAJBank choisit Newgen pour automatiser les processus de contact avec les clients

TAJBank cherche à tirer parti de la formation aux produits de Newgen et de la faible capacité de code de sa plateforme pour concevoir, développer et déployer les flux de travail eux-mêmes par le biais d'un centre d'excellence interne. En outre, la banque a choisi un système trois en un avec des solutions pour l'automatisation intelligente des processus (BPM), les services de contenu contextuel (ECM) et la capture multi-canaux.

« Bien que la TAJBank soit relativement nouvelle dans l'espace bancaire nigérian, nous voulons être à la pointe de la technologie et moderniser le secteur bancaire dans le pays. Grâce à la plate-forme d'automatisation numérique de Newgen et aux applications spécifiques au secteur, nous pouvons réaliser notre vision stratégique et offrir une expérience contemporaine à nos clients », a déclaré Saheed Ekeolere, chef de division des opérations de la TAJBank.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous lancer dans cette aventure et de traduire notre expertise commerciale en applications réactives. Nous sommes heureux de nous associer à Newgen et nous nous réjouissons de travailler avec eux », a-t-il ajouté.

« Les processus manuels appartiennent désormais au passé. Avec une concurrence croissante et des attentes des clients en constante évolution, les banques doivent automatiser leurs processus avec rapidité et agilité. Nous sommes ravis de soutenir les initiatives de transformation numérique de la TAJBank et nous sommes impatients de les aider à atteindre les résultats commerciaux souhaités », a déclaré Diwakar Nigam, directeur général et président de Newgen Software.

À propos de TAJBank

La TAJBank est la deuxième institution financière sans intérêt du Nigeria.

La Banque a reçu sa licence de la Banque centrale du Nigeria le 12 juillet 2019. La Banque offre une gamme de produits et de services très intéressants qui couvrent la banque privée, la banque de détail, la banque d'affaires, le financement du développement et le secteur public.

La TAJBank a son siège social à Abuja et des succursales à l'Assemblée nationale, dans l'État de Kano et de Sokoto, avec des plans importants d'expansion dans tout le pays

À propos de Newgen Software Technologies Limited

Newgen est un des principaux fournisseurs de plateforme d'automatisation numérique à faible niveau de codage. Dans le monde entier, les institutions financières, les assurances, les gouvernements et les organisations de services partagés qui réussissent s'appuient sur les produits et les applications reconnus par l'industrie de Newgen pour gérer leurs processus (BPM), leur contenu (ECM) et leurs communications (CCM) pour des opérations connectées. De l'accueil des clients aux demandes de service, des prêts et des dépôts à la souscription, et bien d'autres choses encore, les applications industrielles de Newgen transforment avec souplesse les opérations critiques de l'entreprise. La plateforme basée sur le cloud de Newgen permet des initiatives de transformation numérique pour une expérience client supérieure, des coûts optimisés et une meilleure efficacité.

Visitez le site www.newgensoft.com

Contact pour les médias :

Asif Khan

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/676258/Newgen_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1318119/TAJBank.jpg

SOURCE Newgen Software Technologies Limited