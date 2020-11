Takara Belmont publie le logo commémoratif de l'entreprise et son objet social avant le 100e anniversaire en 2021

OSAKA, Japon, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Takara Belmont Corporation a publié son objet social pour les 100 prochaines années ainsi qu'un logo commémorant le 100e anniversaire de sa fondation l'année prochaine, alors que la société fêtera son 99e anniversaire en octobre 2020.

Hidetaka Yoshikawa, président et directeur général, a déclaré : « Pour les 100 prochaines années, nous sommes ravis de continuer à servir l'avenir de notre clientèle, de notre industrie et de la société dans son ensemble en menant une vie belle et épanouie. »

Fondée à Osaka, dans l'ouest du Japon, en 1921, Takara Belmont a développé, produit et vendu des équipements de salon de coiffure, des produits cosmétiques professionnels pour l'industrie de la coiffure, ainsi que des équipements dentaires et médicaux pour le domaine médical.

La société possède des filiales à l'étranger dans 12 pays et vend des produits de coiffure et des produits médicaux aux coiffeurs, esthéticiens, prothésistes ongulaires, dentistes et médecins du monde entier. Les produits vendus à l'étranger comprennent du matériel de coiffure de la marque « Takara Belmont », des produits cosmétiques professionnels exclusifs aux salons de coiffure, appelés « LebeL » et « ESTESSiMO », et du matériel dentaire et médical appelé « Belmont. »

Dans la perspective des 100 prochaines années, Takara Belmont est déterminée à promouvoir une gestion d'entreprise basée sur son nouvel objet social et à s'efforcer de contribuer à créer une société dans laquelle les clients des industries qu'elle cible ainsi que les habitants du monde entier sont remplis de la joie d'être beaux.

L'histoire et les activités de Takara Belmont

1. Un siècle d'innovation technologique, d'expansion de l'entreprise

Takara Belmont a été fondée en 1921 en tant que fonderie. Son fondateur, Hidenobu Yoshikawa, a décidé de produire des fauteuil de coiffeur dans son entreprise en 1931, car celle-ci recevait des commandes pour le moulage de pièces de ces chaises. L'entreprise a pu améliorer rapidement ses fauteuils de coiffeur pour répondre aux besoins des clients parce qu'elle les produisait entièrement, y compris leurs pièces. Elle a utilisé le premier fauteuil de coiffeur électrique au monde, sorti en 1962, pour étendre sa part de marché. L'entreprise continue de fournir des équipements de qualité supérieure pour l'industrie mondiale de la coiffure, en se basant sur la conviction de Yoshikawa que « les bons produits seront utilisés partout dans le monde. » Takara Belmont est devenu le premier fabricant japonais de matériel de coiffure à s'implanter aux États-Unis en créant une unité locale à New York en 1956. L'entreprise est ainsi devenue une marque aimée des professionnels de la coiffure et connue de tous dans le monde.

2. Coiffure

Takara Belmont, qui est entrée dans le domaine de la coiffure en produisant des fauteuil de coiffeur, a élargi le champ de ses activités pour fabriquer et vendre des chaises de salon, des unités de shampoing, des appareils de traitement des cheveux, des équipements esthétiques et des produits cosmétiques pour les soins des cheveux, de la peau et des ongles. En outre, la société conçoit des salons de coiffure et fournit des conseils sur la gestion de ces salons, y compris des instructions techniques pour leur personnel, soutenant ainsi la gestion des salons de coiffure à différents niveaux.

3. Cosmétiques de salon professionnels

Takara Belmont produit et commercialise « LebeL », une marque technique de produits de haute qualité qui répond aux besoins détaillés et variés des professionnels de la coiffure. Elle a commencé à exporter les produits « LebeL » en 1996, et leurs ventes se développent en Russie ainsi que dans divers pays d'Asie. Sa marque de soins pour les cheveux et la peau, « ESTESSiMO », a également gagné en popularité auprès des professionnels russes de la coiffure.

4. Matériel dentaire et médical

Takara Belmont a progressé dans le domaine des équipements dentaires en appliquant les technologies de coiffure existantes pour produire des unités dentaires en 1967. L'entreprise a mis ces produits sur le marché américain l'année suivante. Elle a perfectionné ses technologies en répondant aux exigences intransigeantes des médecins américains pour améliorer la qualité de ses unités dentaires, progressant en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. En plus de ses activités dans le domaine des équipements dentaires, elle a étendu son champ d'action à l'ensemble du secteur médical et a exporté des lits d'accouchement de conception unique, des tables d'examen pour l'obstétrique et la gynécologie, des fauteuils de chirurgie ophtalmique, etc. Ces produits, introduits par des hôpitaux bien établis aux États-Unis, ont gagné le soutien de médecins du monde entier.

- Définition de son objet social

En commémorant le centenaire de sa fondation en 2021, Takara Belmont a défini dans son objet social la manière dont l'entreprise devrait s'efforcer de contribuer à la société au cours des 100 prochaines années. C'est le but universel des êtres humains de prendre du plaisir à être beaux dans leur vie. Takara Belmont considère que la réponse à ce désir universel est son objet social permanent.

Photo : Les employés de Takara Belmont commencent à suivre le nouvel objet social.

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000276/202010145704/_prw_PI1fl_Fah03nkO.jpg

Takara Belmont a créé un logo spécial pour commémorer le 100e anniversaire de sa fondation.

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000276/202010145704/_prw_PI2fl_53Wrb7zC.jpg

Philosophie derrière le logo commémoratif :

Plus de 100 ans après sa fondation, Takara Belmont a su conserver l'enthousiasme et la passion des professionnels pour le développement et la fabrication de ses produits. Le logo commémoratif symbolise une relation étroite entre les personnes et les biens que l'entreprise produit et vend en associant la lettre « t » dans « 100th anniversary » (100e anniversaire) à une personne et le « h » à une chaise, qui est l'un des produits de l'entreprise. La « personne » dans le logo pointe plus loin que le chiffre « 100 » pour montrer la direction de l'entreprise au cours des 100 prochaines années.

Le groupe Takara Belmont utilisera ce logo dans ses campagnes publicitaires d'octobre 2020 à septembre 2022.

Les marques que Takara Belmont exporte dans le monde entier :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000276/202010145704/_prw_PI3fl_693We943.jpg

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site :https://kyodonewsprwire.jp/attach/202010145704-O1-E2qVb8rz.pdf

Site Web officiel : https://www.takarabelmont.co.jp/global/

