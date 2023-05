Talanx torna-se uma das principais seguradoras da América Latina por meio da aquisição de negócios da Liberty Mutual

Aquisição de negócios selecionados da Liberty Mutual Insurance Inc. no Brasil, Chile , Colômbia e Equador

, Colômbia e HDI International sobe para o terceiro lugar no mercado de seguros de ramos elementares na América Latina por meio de aquisições

HANNOVER, Alemanha e BOSTON, 27 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Grupo Talanx cresce para se tornar a terceira maior seguradora em receita de prêmios em ramos elementares na América Latina por meio da aquisição de empresas da Liberty Mutual Insurance Inc. A divisão de Varejo Internacional do Grupo Talanx assinou um acordo de compra para adquirir os negócios de seguros pessoais e comerciais da Liberty Seguros no Brasil, Chile, Colômbia e Equador.

Liberty Mutual Insurance

Espera-se que a HDI aumente seus prêmios brutos subscritos (IFRS 4) na América Latina em cerca de EUR 1,7 bilhão. Com esta transação, baseado em cálculo proforma, a HDI alcançaria o 2º lugar no ranking do Brasil, o 1º no Chile e o 7º na Colômbia. Além disso, o portfólio geral da divisão será significativamente mais diversificado como resultado do aumento dos negócios na América Latina para aproximadamente 45 por cento. O preço de compra deverá ser de aproximadamente EUR 1,38 bilhão (aproximadamente US$ 1,48 bilhão) na data de fechamento da transação, sujeito aos mecanismos habituais de ajuste do preço de compra.

"Com a aquisição dessas operações da Liberty Mutual, damos continuidade à nossa história de sucesso na América Latina", disse Torsten Leue, presidente do conselho de administração da Talanx AG. "A aquisição encaixa-se perfeitamente na nossa estratégia de atingir posições de liderança nos mercados por meio de crescimento orgânico e inorgânico. Juntamente com a Europa, a América Latina é uma das nossas principais regiões no negócio de varejo. Estamos, portanto, satisfeitos por estar entre os 3 primeiros da América Latina com esta aquisição. A aquisição melhorará o lucro líquido do nosso grupo e nosso retorno sobre o patrimônio já no primeiro ano após o fechamento esperado em 2024. A aquisição fortalecerá ainda mais nosso principal negócio de seguros e nossa diversificação em todas as linhas de negócios".

O Dr. Wilm Langenbach, membro do Conselho de Administração da Talanx AG com responsabilidade pela divisão Retail International e CEO da HDI International AG, disse: "A aquisição é um marco importante na implementação de nossa estratégia para alcançar uma posição top 5 em nossos principais mercados nos negócios de ramos elementares até 2025, para diversificar ainda mais nosso portfólio e fortalecer nossa excelência técnica. Além disso, as aquisições nos permitirão alcançar oportunidades significativas com nossos negócios existentes no Brasil, Chile e Colômbia. Estou muito satisfeito com o fato de nossos futuros colegas da Liberty nos fortalecerem com sua excelente expertise e experiência na América Latina."

"Em um mundo que está mudando rapidamente, o foco operacional aprimorado em nossos canais, produtos e mercados está se tornando cada vez mais importante para o sucesso a longo prazo e garantirá a entrega de valor excepcional a nossos clientes, corretores, parceiros, funcionários e comunidades", diz Tim Sweeney, presidente e Chief Executive Officer da Liberty Mutual Insurance. "Agradecemos às nossas equipes latino-americanas de mais de 4.600 funcionários por seu grande comprometimento e dedicação ao nosso negócio ao longo de muitos anos. Estamos confiantes em seu futuro com a Talanx, que compartilha valores centrais semelhantes."

A Liberty Mutual opera em 29 países, sendo uma das maiores seguradoras do mundo em receita de seguros. A Liberty Seguros Brasil ocupa uma das 5 primeiras posições em automóveis e uma das 10 primeiras em ramos elementares no ano de 2022. Em 2022, a empresa brasileira gerou prêmios brutos subscritos de BRL $ 6,1 bilhões (EUR 1,1 bilhão), muitos dos quais foram gerados por meio de uma rede de distribuição de 20.000 corretores independentes. A Liberty Seguros Chile oferece produtos não-vida e alcançou um volume bruto de prêmios de CLP $ 325 bilhões (EUR 0,4 bilhão) em 2022. O volume bruto de prêmios da Liberty Seguros Colômbia em 2022 foi de COP $ 1.033 bilhões (EUR 0,2 bilhão). A Liberty Seguros Equador gerou um volume bruto de prêmios de US$ 33 milhões (EUR 31 milhões) em 2022.

A transação inclui os negócios de seguros diretos da Liberty Specialty Markets no Brasil, Chile e Colômbia. A transação não inclui o resseguro facultativo da Liberty Specialty Markets, os contratos automáticos de resseguro da Liberty Mutual e os negócios de garantia da Liberty Mutual, que continuarão a operar no Brasil, Chile e Colômbia.

A HDI International AG já está representada no Brasil, Chile e Colômbia através de suas subsidiárias. HDI Seguros gerou um volume bruto de prêmios de cerca de R$ 4,5 bilhões (789 milhões de euros) no Brasil em 2022. No Chile, a HDI Seguros gerou um volume bruto de prêmios de 488 bilhões de pesos chilenos (533 milhões de euros) e, na Colômbia, 425 bilhões de pesos colombianos (82 milhões de euros).

A conclusão da aquisição está prevista para o primeiro semestre de 2024. As transações estão sujeitas à aprovação das autoridades governamentais e regulatórias competentes.

Rothschild & Co atuou como consultor financeiro e Hogan Lovells atuou como consultor jurídico da Talanx AG e da HDI International AG na transação. A J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultora financeira e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP prestaram assessoria jurídica à Liberty Mutual na transação.

Sobre a Talanx

A Talanx é um importante grupo segurador europeu com receita de prêmios de EUR 37 bilhões (2022, de acordo com IFRS 17) e aproximadamente 24.000 funcionários em todo o mundo. Com sede em Hannover, Alemanha, o Grupo atua em mais de 175 países. A Talanx é uma provedora multimarcas com foco em seguros B2B. Seu seguro industrial e negócios de varejo na Alemanha e no exterior são operados sob a marca HDI, que tem uma rica tradição que remonta a cerca de 120 anos. Outras marcas do Grupo incluem Hannover Re, uma das principais resseguradoras do mundo; as seguradoras especialistas em bancassurance TARGO, LifeStyle Protection e neue leben; e a seguradora polonesa Warta. A Ampega, uma das maiores empresas de gestão de ativos da Alemanha, administra os ativos do Grupo Talanx e também é uma fornecedora experiente de soluções de gestão de ativos para investidores institucionais fora do grupo. As agências de classificação concederam ao Talanx Primary Insurance Group classificações de força financeira de A+ ("forte"/Standard & Poor's) e A+ ("superior"/AM Best). O Hannover Re Group é classificado como AA– ("muito forte"/S&P) e A+ ("superior"/AM Best). A Talanx AG está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt, onde é membro do MDAX, e na bolsa de valores de Hannover (ISIN: DE000TLX1005, Código de Valores Mobiliários Alemão: TLX100).

Talanx – Juntos cuidamos do inesperado e fomentamos o empreendedorismo

Para mais informações, consulte www.talanx.com.

Fotografias atuais e logotipos da empresa estão disponíveis em https://mediathek.talanx.de.

Sobre a Liberty Mutual Insurance

Na Liberty Mutual, acreditamos que o progresso acontece quando as pessoas e as empresas se sentem seguras. Ao fornecer proteção para o inesperado e entregá-lo com cuidado, ajudamos as pessoas a abraçar o hoje e buscar o amanhã com confiança. No mercado desde 1912 e com sede em Boston, hoje somos a quinta maior seguradora global de bens e acidentes com base no prêmio bruto emitido em 2022. Também estamos classificados como 78 na lista da Fortune 100 das maiores corporações nos EUA com base na receita de 2021. Em 31 de dezembro de 2022, tínhamos US$ 50 bilhões em receita anual consolidada. Empregamos mais de 50.000 pessoas em 29 países e economias em todo o mundo. Oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços de seguros, incluindo automóveis pessoais, proprietários de residências, linhas especializadas, resseguros, riscos múltiplos comerciais, compensação de trabalhadores, automóveis comerciais, responsabilidade civil geral, fiança e propriedade comercial.

Para mais informações visite www.libertymutualinsurance.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa e quaisquer declarações orais relacionadas podem conter declarações prospectivas baseadas em certas suposições, expectativas e opiniões da administração da Talanx AG e da Liberty Mutual e incluem, mas não estão limitadas a, declarações que representam as expectativas das partes de prazo para fechar a transação proposta. Estas declarações não são promessas nem garantias e estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Uma variedade de fatores, muitos dos quais estão além do controle da Talanx AG e da Liberty Mutual, podem afetar as atividades de negócios, estratégia de negócios, resultados, desempenho e conquistas da Talanx AG e da Liberty Mutual. Caso um ou mais desses fatores, riscos ou incertezas se materializem, os resultados reais, desempenho ou conquistas da Talanx AG ou da Liberty Mutual podem variar materialmente daqueles expressos ou implícitos na declaração prospectiva relevante.

Nem a Talanx AG nem a Liberty Mutual garantem que as suposições subjacentes a tais declarações prospectivas estão corretas, nem a Talanx AG ou a Liberty Mutual aceitam qualquer responsabilidade pela ocorrência real dos desenvolvimentos previstos. A Talanx AG e a Liberty Mutual não pretendem, nem assumem qualquer obrigação, de atualizar ou revisar essas declarações prospectivas à luz de desenvolvimentos diferentes dos antecipados.

Footnote

FX rates as of May 26, 2023, USD/EUR = 1.07

FX rates used to translate 2022 year end premiums are as of December 31, 2022, BRL/EUR = 5.66, CLP/EUR = 915.59, COP/EUR = 5,178.78

