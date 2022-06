TALENTO, TECNOLOGIA E COMÉRCIO REVELADOS COMO OS PRINCIPAIS DIRECIONADORES PARA FUSÕES E AQUISIÇÕES, DE ACORDO COM A NOVA PESQUISA DA EVERSHEDS SUTHERLAND

LONDRES, 10 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com um novo relatório de fusões e aquisições lançado hoje pelo escritório global de advocacia Eversheds Sutherland – Colocando as peças em seus lugares: os próximos impulsionadores de fusões e aquisições estratégicas .– 70% dos líderes empresariais globais veem a "tríade" de talento, tecnologia e comércio como fundamental para sua estratégia futura de negócios de fusões e aquisições.

Talento: 72% dos líderes empresariais consideram a retenção e aquisição de talentos importantes na estratégia de negócios de suas empresas ao longo do próximo ano. Três em cada cinco (62%) também acreditam que a "Grande demissão" está atuando como catalisadora para fusões e aquisições à medida que a batalha por talentos continua.

continua a impulsionar as estratégias de negócios das empresas, com quase 80% dos líderes empresariais buscando melhorar sua segurança cibernética e três quartos buscando a transformação digital. A fusão e a aquisição é vista como uma forma rápida de absorver novas tecnologias e expertise, com 74% dizendo que as fusões e aquisições foram importantes para preencher as lacunas tecnológicas. Comércio: impactado pela interrupção e sanções comerciais da cadeia de suprimentos, 68% dos líderes empresariais afirmam que o aumento da resiliência da cadeia de suprimentos será uma prioridade estratégica de fusões e aquisições no próximo ano. O aumento da resiliência da cadeia de suprimentos é considerado por 72% dos líderes empresariais como importante para a estratégia de negócios de suas empresas ao longo do próximo ano.

Em abril de 2022, 60% dos líderes empresariais disseram que o deslocamento da cadeia de suprimentos como resultado da invasão da Ucrânia faria da integração vertical uma estratégia de negócios cada vez mais importante.

O estudo global da Eversheds Sutherland baseia-se em pesquisas de opinião realizadas no início de 2022 entre 1.200 líderes empresariais e em 16 mercados em todo o mundo. Entrevistados de uma ampla gama de setores forneceram uma visão global detalhada e abrangente. Em abril de 2022, uma pesquisa complementar entre 75 líderes empresariais forneceu informações sobre como a invasão contínua da Ucrânia está impactando a atividade de fusões e aquisições.

Eric Knai, sócio e diretor de fusões e aquisições internacionais da Eversheds Sutherland, disse: "Estamos muito satisfeitos em lançar para o mercado o nosso relatório Colocando as peças no lugar: os próximos impulsionadores de fusão e aquisição estratégica . Após alguns anos turbulentos no cenário de negócios mais amplos e o conflito na Ucrânia, a economia em rápida mudança fez com que os líderes refletissem sobre como poderiam posicionar melhor as suas organizações para o futuro. Nossa pesquisa revelou que a maioria dos líderes empresariais considera o talento, a tecnologia e o comércio como os principais fatores que afetam o cenário de fusões e aquisições."

Robert Copps, sócio e diretor de fusões e aquisições dos EUA da Eversheds Sutherland, afirma "Vários fatores estão impactando o cenário de fusões e aquisições, incluindo a invasão da Ucrânia, a inflação e o aumento dos preços de energia, o aumento das taxas de juros, a turbulência do mercado de ações e os efeitos contínuos da pandemia global. Apesar desses desafios, o estudo mostra que as empresas continuam enfrentando as mesmas lacunas estratégicas urgentes que precisam ser transpostas para crescer e que continuarão buscando transpor essas lacunas por meio de fusões e aquisições."

FONTE Eversheds Sutherland

