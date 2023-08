Talking Tom e MrBeast comemoram o aniversário de Tom com um traje exclusivo e contribuem com o Hospital para Crianças Carentes

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Talking Tom e MrBeast anunciam uma colaboração especial para a festa de aniversário de 10 anos do Talking Tom! A partir de hoje, os jogadores do My Talking Tom 2, o popular jogo de bichinho virtual, podem abrir uma surpresa exclusiva do próprio MrBeast - um traje especial. Além disso, o Talking Tom e o MrBeast também estão unindo forças para contribuir com o Hospital Tebow CURE para crianças carentes nas Filipinas.

"Nossa colaboração com o MrBeast para o 10º aniversário do Talking Tom demonstra nosso compromisso em proporcionar experiências inesquecíveis aos nossos jogadores", disse Xinyu Qian, CEO da Outfit7. "Ao oferecer uma roupa exclusiva do MrBeast e estender nosso apoio ao Tebow CURE Hospital, pretendemos não apenas aumentar a emoção do jogo, mas também fazer uma diferença significativa na vida de crianças carentes."

Por um período limitado de duas semanas, o traje exclusivo MrBeast para o Tom poderá ser encontrado no guarda-roupa do quarto ou solicitado por meio de uma caixa de presente pop-up, tanto na varanda quanto no banheiro. Como parte da comemoração do 10º aniversário, Tom também deu aos usuários um presente generoso de 100.000 moedas de ouro no jogo, que ainda podem ser obtidas no jogo.

Além da colaboração no jogo, Talking Tom e MrBeast uniram forças para apoiar o Tebow CURE Hospital, que presta assistência a crianças carentes nas Filipinas. Juntos, eles apoiarão as atividades do hospital por um mês, permitindo que eles realizem mais de 150 cirurgias. Para garantir um atendimento sustentável às crianças, o hospital também receberá um abastecimento anual de suprimentos ortopédicos essenciais.

Baixe o My Talking Tom 2 agora e ganhe a roupa exclusiva do MrBeast! Ela estará disponível gratuitamente no My Talking Tom 2 por tempo limitado, de 30 de julho a 13 de agosto de 2023. Veja mais informaçãos sobre a roupa aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2170665/1.jpg

