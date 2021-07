Talkwalker accélère sa croissance en nommant Tod Nielsen en tant que nouveau PDG international

Cette nouvelle nomination consolidera la position de Talkwalker en tant que leader des plateformes de consumer intelligence.

LUXEMBOURG, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Talkwalker, leader de la consumer intelligence, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tod Nielsen en tant que nouveau PDG international. Pionnier du SaaS et des plateformes logicielles, Tod Nielsen succède à Robert Glaesener, qui devient président du conseil d'administration et assurera une transition en toute fluidité.

Expert chevronné du secteur, Tod Nielsen est mondialement reconnu pour sa vision stratégique et ses capacités opérationnelles, qui lui ont permis de développer certaines des plus grandes plateformes technologiques. Avant de rejoindre Talkwalker, il occupait le poste de président et PDG de FinancialForce. Fort de plusieurs dizaines d'années d'expérience à la tête d'entreprises comme Salesforce, VMware et Microsoft, il a démontré à plusieurs reprises sa capacité à aider les entreprises à évoluer et à croître considérablement.

« J'ai toujours défendu l'approche "customer centric". Je pense que les marques qui sont capables d'écouter leurs clients et de s'adapter à leurs besoins ont le potentiel de dominer le marché », a-t-il déclaré. « Aujourd'hui, cette réactivité et cette compréhension des attentes du client sont plus importantes que jamais. »

C'est pourquoi je n'ai pas hésité une seconde à saisir l'opportunité de travailler avec Talkwalker, une entreprise qui a un but en tête : aider ses partenaires à se rapprocher de leurs consommateurs et interpréter la consumer intelligence pour prendre des décisions stratégiques ».

Au cours des dix années de mandat de Robert Glaesener, Talkwalker a connu une croissance exponentielle, passant d'une petite start-up à une entreprise internationale comptant 500 employés dans le monde entier. C'est surtout en 2020 que s'est cristallisée l'importance de la consumer intelligence. Au cours de cette année, plus de 800 nouvelles marques ont fait confiance à Talkwalker pour mieux comprendre leurs clients. Cela s'est traduit par une année fructueuse, avec une croissance du chiffre d'affaires de 38 % et une hausse de 46 % du nombre d'entreprises clientes.

"Faire de Talkwalker le leader de la consumer intelligence et aider nos clients du monde entier à comprendre et à tirer profit des changements dans le comportement des consommateurs numériques a été une expérience extraordinaire", a déclaré Robert Glaesener. "Tod est le leader idéal pour amener l'entreprise à de nouveaux niveaux d'échelle et de croissance, et je suis impatient de travailler avec lui alors qu'il prend la barre. "

« Ma mission est maintenant de continuer à bâtir les fondations de notre croissance et de notre succès », ajoute Tod. « Je veux mettre la technologie et la plateforme Talkwalker au centre de la scène, dans un marché dynamique. J'ai eu la chance d'expérimenter ce qu'il faut pour faire évoluer et développer des entreprises au niveau supérieur, et je souhaite aujourd'hui appliquer ces expériences chez Talkwalker. ».

Ce succès est depuis longtemps reconnu par ses clients et le secteur dans son ensemble. Aujourd'hui, la plateforme a été reconnue dans The Forrester New Wave™: AI-Enabled Consumer Intelligence Platforms, Q3 2021. Cette reconnaissance se poursuivra à mesure que Talkwalker ouvrira de nouveaux bureaux en Europe et en Asie pour renforcer son écosystème de partenaires et rencontrer de nouveaux clients, partenaires et collaborateurs stratégiques.

« Talkwalker s'est toujours efforcé de former et d'autonomiser sa communauté d'utilisateurs et je compte bien poursuivre dans cette voie, non seulement pour favoriser notre croissance, mais aussi celle de nos partenaires. Je veux avoir un impact positif à grande échelle sur notre écosystème », précise Tod Nielsen.

« Nous sommes ravis que Tod rejoigne l'équipe Talkwalker en tant que nouveau PDG », s'est réjoui Roland Pezzuto, cadre chez Marlin Equity Partners. « Il apportera un bagage très utile grâce à son impressionnante expérience dans le secteur technologique et sa capacité à permettre aux organisations de croître jusqu'à atteindre des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Nous pensons que sa vision et son leadership permettront d'accélérer la croissance de Talkwalker et placeront l'entreprise à la tête des plateformes de consumer intelligence ».

A propos de Talkwalker :

Leader de la consumer intelligence, Talkwalker aide les marques internationales à combiner un large éventail de données pour les convertir en insights puissants et faciles à exploiter.

En associant une technologie primée à un service client impeccable, notre plateforme basée sur l'IA fait le lien entre ce que les clients pensent, disent et font, ce qui permet aux entreprises « customer-centric » de générer des revenus, d'améliorer la rétention et de réduire les coûts.

Déjà présent au Luxembourg, à New York, à San Francisco, à Francfort, à Singapour, à Paris, à Tokyo, à Londres et à Milan, Talkwalker aide plus de 2 000 entreprises à prendre de meilleures décisions au sujet de leurs clients, prospects, marchés et concurrents.

Rendez-vous sur https://www.talkwalker.com/fr pour plus d'informations.

