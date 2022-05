Talon.One et Segment renforcent leur partenariat avec de nouvelles fonctionnalités d'intégration

BERLIN, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Talon.One, la principale solution d'automatisation des promotions et de la fidélisation, a étendu sa collaboration avec Segment avec une mise à jour majeure de l'intégration. Celle-ci vise à répondre à la demande croissante de solutions SaaS qui s'intègrent de manière transparente et permettent aux entreprises d'adapter leurs tech stacks rapidement et facilement. Les entreprises peuvent désormais utiliser Talon.One et Segment pour résoudre des problématiques spécifiques avec une expérience plus simple pour l'utilisateur final.

Les marques peuvent construire des audiences intelligentes en utilisant n'importe quel événement personnalisé de Segment, ce qui leur permet de créer des promotions personnalisées pour des profils de clients individuels sans quitter l'interface utilisateur de Segment.

Ceci représente une étape passionnante pour les marques qui utilisent déjà l'une ou l'autre plateforme pour piloter leurs opérations en ligne - et voit Segment et Talon.One solidifier leur principe commun de personnalisation centrée sur le client.

« Nous avons conçu Talon.One avec une approche API-first, pour fonctionner de manière transparente dans le cadre de n'importe quel stack. Nous voyons l'évolution des intégrations de nos produits partenaires comme la prochaine étape logique », a déclaré Christoph Gerber, PDG de Talon.One.

« Talon.One est construit pour permettre aux spécialistes du marketing de créer des campagnes de récompense et d'incitation flexibles sans avoir besoin de développeurs ou de codage. Désormais, les équipes marketing peuvent utiliser des idées créatives de fidélisation ou de promotion sans effort à partir de leur instance Segment existante - en quelques clics. »

Talon.One domine le marché de l'automatisation des promotions avec son moteur de promotion entièrement "headless". Utilisé par des marques d'entreprise mondiales - telles que Mercedes Benz, Eddie Bauer et Ticketmaster - Talon.One permet aux entreprises de construire des campagnes de promotion plus intelligentes à grande échelle. Pour ce faire, elles stimulent les ventes, la fidélité, la notoriété de la marque et en établissant de meilleures relations avec les clients grâce à des récompenses et des incitations omnicanales.

La plateforme de données clients de Segment fournit un centre de contrôle puissant et centralisé pour les données croisées. Elle est utilisée par toutes sortes d'entreprises pour contrôler le flux d'informations essentielles sur les entreprises et les clients, et pour obtenir des informations de meilleure qualité et plus pertinentes.

« Les marques ont besoin d'un logiciel conçu spécialement pour être personnalisable à tous les niveaux. Avec la nouvelle intégration Talon.One, nos clients peuvent désormais accéder à l'ensemble des fonctionnalités à la fois de Segment et du moteur de promotion de Talon.One, sans nécessiter de développement supplémentaire », a déclaré Timothy Koeth, responsable des partenaires technologiques chez Twilio Segment.

« Nous avons été impressionnés de voir la rapidité avec laquelle l'équipe de Talon.One a construit cette intégration sur la plateforme Segment en utilisant notre nouveau centre de développement et nous sommes impatients de voir ce que nos clients mutuels vont construire. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812579/Talon_One_Logo.jpg

CONTACT :

Suzana Jaramaz

Responsable des relations publiques

E-mail : [email protected]

Téléphone: +49 (0) 1763 4588 915

Web : Talon.One

SOURCE Talon.One