Talon renforce ses capacités internationales en matière d'affichage programmatique avec Hivestack

Le nouveau partenariat élargit l'accès à l'affichage automatisé et fondé sur les données pour les annonceurs.

LONDRES, 30 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Talon la principale agence indépendante mondiale de publicité extérieure (OOH), a annoncé aujourd'hui un partenariat entre ses activités internationales et allemandes, avec Hivestack , un leader mondial de la technologie publicitaire dans le domaine de l'affichage numérique programmatique (DOOH).

Le nouveau partenariat permet à Talon et à son opération internationale Plexus d'élargir l'accès au DOOH pour les annonceurs et les agences internationales ainsi que de fournir un point d'accès unique au secteur du DOOH programmatique qui évolue rapidement. Il permettra également à Plexus, la division internationale de Talon, de placer des activités d'exportation internationales au-delà des frontières, positionnant pour la première fois l'affichage international comme une activité de « plateforme » numérique.

Talon continuera à développer Atlas, sa technologie programmatique exclusive pour le marché britannique. Ce nouveau partenariat intégrera la plateforme de gestion de données d'affichage Ada de Talon sur les marchés mondiaux, ce qui permettra à Plexus de cibler les audiences mondiales de manière comportementale en utilisant le DSP Hivestack.

Toutes les formes d'affichage devraient connaître un fort rebond cette année et, selon WARC , ce média devrait connaître la deuxième plus forte croissance en 2021, avec des dépenses publicitaires mondiales augmentant d'un cinquième pour atteindre 36,3 milliards de dollars. De plus, avec l'adoption croissante de l'affichage numérique, les revenus de l'affichage numérique continuent de croître au niveau mondial, et sont actuellement estimés à 11,3 milliards de dollars.

Barry Cupples, PDG mondial de Talon, a déclaré : « Alors que nous accélérons notre croissance en 2021, nous sommes ravis d'étendre notre proposition adtech à l'échelle mondiale en investissant davantage dans la technologie et en collaborant avec des partenaires innovants afin de développer nos capacités pour nos clients dans le monde entier. L'expertise mondiale de Hivestack renforcera nos capacités à construire une agence de services à domicile complète et inégalée. »

Adrian Skelton, associé directeur du groupe Talon et responsable de la marque internationale Plexus, a commenté l'événement : « Ce partenariat nous permet de combiner l'expertise inestimable de nos bureaux de réseau sur le terrain avec les capacités de données exclusives du groupe comme Ada. La plateforme et la technologie de Hivestack permettront à l'équipe de Plexus de planifier, d'acheter et d'exécuter intelligemment les campagnes des clients sur plus de 100 marchés dans le monde, ce qui consolidera notre position de premier spécialiste international indépendant de l'affichage. »

Le directeur financier de Hivestack, Nigel Clarkson, a ajouté : « Talon a un état d'esprit avancé sur la façon d'atteindre les consommateurs à travers de multiples points de contact - à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Nous sommes impatients de travailler avec Talon pour faire évoluer les capacités de Hivestack afin d'être en mesure d'exécuter cette vision cross-canal. Un autre volet important de la relation portera sur la mise en valeur de la solution d'audience et de mesure exclusive de Talon, Ada, dans le DSP de Hivestack. »

À propos de Talon : Talon Outdoor est un spécialiste indépendant des médias d'affichage et un acteur important dans le secteur des agences d'affichage, dont l'objectif est de fournir des communications d'affichage plus intelligentes, créatives, axées sur la technologie et intégrées. Combinant l'indépendance avec une approche collaborative, Talon encourage le travail ouvert entre les agences, les clients et les partenaires médias.

Talon a été classée par la Campagne Best Places comme la première entreprise britannique de taille moyenne où il fait bon travailler et a également figuré dans le Sunday Times Fast Track 100, comme numéro 1 des meilleures entreprises et dans le classement 1000 Companies to Inspire Britain de LSE.

Talon gère les médias hors domicile de plusieurs grandes marques de publicité au Royaume-Uni par l'intermédiaire des agences d'Omnicom Media Group UK, ainsi que d'autres agences, notamment AMS Media Group, JAA, Havas Media Group, Goodstuff, Ptarmigan Media et Republic of Media.

Talon a des bureaux à Londres, Manchester, New York et Francfort, ainsi que dans plusieurs autres villes américaines, et a construit un réseau de planification et d'achat d'affichage couvrant les États-Unis, l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine sur 75 marchés.

www.Talonoutdoor.com

À propos de Plexus :

Plexus est notre réseau mondial de services hors domicile, avec des bureaux à Londres et à New York, qui servent de plaques tournantes pour plus de 20 bureaux Talon et partenaires dans le monde. Cela nous permet de planifier, d'acheter et d'exécuter efficacement les campagnes des clients sur plus de 75 marchés dans le monde.

Grâce à un ciblage intelligent, nous pouvons délivrer des communications claires et cohérentes dans des environnements d'affichage riches en données et hautement émotifs. Grâce à la technologie, à la créativité et à une mesure efficace, nous sommes motivés par la réalisation de campagnes dans le monde entier qui sont toujours plus intelligentes que la norme.

Plexus fait partie du groupe Talon.

www.plexusoutdoor.com

@PlexusOOH

À propos de Hivestack : Hivestack est la société mondiale de technologie marketing qui alimente l'achat et la vente de publicité numérique programmatique en extérieur (DOOH). Du côté des acheteurs, les responsables du marketing utilisent la Demand-Side Platform de Hivestack pour créer des campagnes mesurables qui activent les écrans DOOH en temps réel en fonction du comportement des consommateurs et des mouvements du public. Du côté de la vente, les propriétaires de médias DOOH utilisent la plateforme d'approvisionnement et l'Ad Exchange de Hivestack pour attirer des revenus programmatiques. Les propriétaires de médias DOOH peuvent également utiliser le serveur publicitaire de Hivestack pour alimenter des campagnes directement vendues et axées sur le public. L'attribution est primordiale sur toute la plateforme de Hivestack, offrant aux acheteurs et aux vendeurs la capacité de mesurer les résultats commerciaux à toutes les étapes de l'entonnoir de vente aux consommateurs.

Le siège social de Hivestack est situé à Montréal, au Canada, et la société est présente à Toronto, Tokyo, Londres, New York, Mexico, Shanghai, Singapour, Sydney et Guadalajara.

Contact : Hivestack: Ginny Bourne [email protected] ; Talon Group / Plexus: Nick Mawditt – [email protected]

