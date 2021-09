Talos Energy presenta Notificaciones de Disputa con respecto a Zama en un esfuerzo por alcanzar una resolución mutuamente benéfica

HOUSTON, 3 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Talos Energy Inc. ("TALOS" o la "Compañía") (NYSE: TALO) y Talos International Holdings SCS anunciaron que hoy presentaron al Gobierno de México Notificaciones de Disputa derivadas de decisiones de la Secretaría de Energía de México ("SENER"). Dichas decisiones, que incluyen la reciente designación de Petróleos Mexicanos ("PEMEX") como operador de un activo pendiente de ser unificado, causan pérdidas o daños a la Compañía como inversionista y como operador de CNH-R01-L01-A7/2015 ("Bloque 7") en el Golfo de México. Las acciones de SENER también constituyen violaciones al Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá ("T-MEC") y al Acuerdo entre México y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones ("BLEU-BIT").

Puntos destacados:

La disputa es por decisiones tomadas por SENER, incluyendo la designación de PEMEX como operador de un activo aún por unificar.

El objetivo es resolver la disputa de manera amistosa mediante consultas y negociaciones y evitar la necesidad de más acciones legales, incluido el arbitraje.

Talos continuará interactuando de buena fe con los representantes del Gobierno de México en busca de lograr un acuerdo justo y mutuamente benéfico.

Las Notificaciones brindan la oportunidad de dar paso a una fase inicial de negociación y consulta entre las partes involucradas para buscar resolver la controversia. De tener éxito, se evitaría la necesidad de nuevas acciones legales, incluyendo un arbitraje internacional. Talos buscará diligentemente lograr un acuerdo justo y mutuamente benéfico y mantendrá conversaciones de buena fe con los representantes institucionales que designe el Gobierno de México.

La presentación de las Notificaciones de Disputa es consistente con los intentos de Talos durante casi tres años, desde la firma de Acuerdo de Pre-Unificación, de trabajar constructivamente con PEMEX y SENER para alcanzar un Acuerdo de Unificación y Operación de Unidad ("UUOA") para el campo Zama que siga las mejores prácticas internacionales. Talos ha buscado repetidamente un resultado positivo para todas las partes y continuará haciéndolo durante este proceso.

El Presidente y Director General de Talos, Timothy S. Duncan, comentó: "A pesar de la designación actual de PEMEX por parte de SENER como operador del campo Zama, todavía esperamos que sea posible alcanzar un resultado negociado que respete plenamente las consideraciones del Estado de Derecho".

"La presentación de estas Notificaciones, al igual que las propuestas concretas y mutuamente benéficas que hemos presentado a PEMEX y a las autoridades mexicanas en el pasado, demuestra nuestro compromiso de hacer todo lo posible para maximizar el valor para todas las partes interesadas, incluyendo a México. Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de México a establecer negociaciones y consultas significativas con Talos, considerando todos los elementos sobre la estructura ideal para la operación de Zama y salvaguardando nuestros derechos como inversionistas extranjeros", dijo Duncan.

El 2 de julio de 2021 SENER notificó a Talos que había designado a PEMEX como operador de Zama, solo tres días después de que SENER recibiera una carta directamente de PEMEX argumentando a favor de que se le asignara ese papel. Bajo los Lineamientos de Unificación en vigor en México, SENER debe "considerar los principios de economía, competitividad, eficiencia, legalidad, transparencia, las Mejores Prácticas de la Industria y el mayor aprovechamiento de los Hidrocarburos". Haciendo caso omiso a peticiones formales de la Compañía, SENER no ha demostrado cómo se siguieron estos principios legales.

Después de que fuera adjudicado el Bloque 7 en la Ronda Uno de México en 2015, un consorcio liderado por Talos descubrió el campo Zama en 2017. Al finalizar el programa de evaluación, la evidencia técnica apuntó a que el descubrimiento de Zama constituye un reservorio compartido que se extiende fuera de los límites del Bloque 7 hacia la asignación PEMEX AE-0152-Uchukil. Bajo la ley mexicana, un campo compartido requiere que los titulares del contrato de los dos bloques formen una unidad a través de la cual desarrollarán conjuntamente el yacimiento, en lugar de que cada uno lo haga individualmente.

El consorcio liderado por Talos ha invertido casi $350 millones de dólares en Zama, perforando el exitoso pozo exploratorio que resultó en el descubrimiento del campo, seguido de tres pozos de evaluación exitosos que permiten la delineación completa del campo. Las actividades realizadas por Talos entre 2017 y 2019 estuvieron por debajo del presupuesto estimado, se completaron antes de los plazos estimados y sin ningún reporte de incidentes de seguridad. En contraste, a pesar de las declaraciones de ejecutivos de PEMEX y funcionarios del gobierno mexicano que anunciaban que PEMEX perforaría un pozo de confirmación en su área contractual vecina para proporcionar datos geológicos complementarios, el pozo se retrasó durante varios años hasta que PEMEX finalmente canceló todos los planes de realizarlo. Esa cancelación tuvo lugar unas semanas antes de que SENER le designara como operadora de la unidad aún pendiente de formarse.

Talos ha demostrado consistentemente su compromiso con el desarrollo óptimo del campo, ya que la Compañía ha avanzado en el Plan de Ingeniería y Diseño (Front-End Engineering and Design Plan o "FEED"), que ahora está listo para desplegarse. Talos ha estimado que el proyecto podría generar más de $30 mil millones de dólares en ingresos totales para México, además de los ingresos por la participación de PEMEX en Zama.

Talos también ha demostrado consistentemente que cuenta con las capacidades y certificaciones para ser el operador de la unidad y con experiencia operando con condiciones geológicas y profundidades similares a las de Zama, así como su trayectoria impecable en materia de seguridad y medio ambiente en sus operaciones en México y Estados Unidos. Las plataformas que se requieren en Zama serán las más profundas jamás instaladas en México, a aproximadamente 550 pies (170 metros) de profundidad. Talos tiene una amplia experiencia operando en condiciones similares y, actualmente, opera múltiples plataformas similares a profundidades mayores.

Talos mantiene su compromiso de maximizar el valor para sus accionistas del activo Zama y continuará explorando todas las estrategias y opciones legales para ello.

SOBRE TALOS ENERGY

Talos Energy (NYSE: TALO) es una compañía de exploración y producción independiente enfocada en maximizar su valor de manera segura y eficiente a largo plazo a través de sus operaciones tanto en Estados Unidos como en México, tanto en exploración y producción de petróleo y gas, como en el desarrollo de futuras oportunidades de captura y almacenamiento de carbono. Como uno de los mayores productores públicos independientes del Golfo de México, aprovechamos décadas de experiencia técnica y operativa en altamar para la adquisición, exploración y desarrollo de activos en regiones geológicas clave que están presentes en muchas cuencas marinas de todo el mundo. Con un enfoque en la administración ambiental, también estamos utilizando nuestra experiencia para explorar oportunidades para reducir las emisiones industriales a través de nuestro acuerdo de colaboración de captura y almacenamiento de carbono a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos y el Golfo de México. Para obtener más información, visite www.talosenergy.com

MEDIOS

Jorge Padilla

+52.55.2253.7955

[email protected]

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Sergio Maiworm

+1.713.328.3008

[email protected]

CAUTIONARY STATEMENT ABOUT FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This communication may contain "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. All statements, other than statements of historical fact included in this communication, regarding our strategy, future operations, financial position, estimated revenues and losses, projected costs, prospects, plans and objectives of management are forward-looking statements. When used in this communication, the words "could," "believe," "anticipate," "intend," "estimate," "expect," "project," "forecast, "may," "objective," "plan" and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain such identifying words. These forward-looking statements are based on our current expectations and assumptions about future events and are based on currently available information as to the outcome and timing of future events.

We caution you that these forward-looking statements are subject to numerous risks and uncertainties, most of which are difficult to predict and many of which are beyond our control. These risks include, but are not limited to, the final terms of the lease agreement with GLO, the success of the Company's exclusive joint venture with Storegga, commodity price volatility, including the sharp decline in oil prices beginning in March 2020, the impact of the coronavirus disease 2019 ("COVID-19") and governmental measures related thereto on global demand for oil and natural gas and on the operations of our business, the ability or willingness of the Organization of Petroleum Exporting Countries ("OPEC") and non-OPEC countries, such as Saudi Arabia and Russia, to set and maintain oil production levels and the impact of any such actions, lack of transportation and storage capacity as a result of oversupply, government regulations and actions or other factors, inflation, lack of availability of drilling and production equipment and services, environmental risks, drilling and other operating risks, regulatory changes, the uncertainty inherent in estimating reserves and in projecting future rates of production, cash flow and access to capital, the timing of development expenditures, the possibility that the anticipated benefits of recent acquisitions are not realized when expected or at all, including as a result of the impact of, or problems arising from, the integration of such acquisitions, and other factors that may affect our future results and business, generally, including those discussed under the heading "Risk Factors" in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2020, filed with the SEC on March 11, 2021 and our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended June 30, 2021, filed with the SEC on August 4, 2021.

Should one or more of these risks occur, or should underlying assumptions prove incorrect, our actual results and plans could differ materially from those expressed in any forward-looking statements. All forward-looking statements, expressed or implied, are expressly qualified in their entirety by this cautionary statement. This cautionary statement should also be considered in connection with any subsequent written or oral forward-looking statements that we or persons acting on our behalf may issue. Except as otherwise required by applicable law, we disclaim any duty to update any forward-looking statements, to reflect events or circumstances after the date of this communication.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/687245/Talos_Energy_Logo.jpg

FUENTE Talos Energy

Related Links

http://www.talosenergy.com



SOURCE Talos Energy