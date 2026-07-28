Tamika Farr, presidenta y CEO de Pathways LA, ha sido elegida tesorera de la Child Care Alliance of Los Angeles

El nombramiento de un nuevo responsable refuerza el compromiso de Pathways LA con una educación infantil de calidad en todo el condado de Los Ángeles

LOS ÁNGELES, 28 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pathways LA se enorgullece de anunciar que su presidenta y CEO, Tamika Farr, ha sido elegida tesorera de la junta directiva de la Child Care Alliance of Los Angeles (CCALA), una asociación que abarca todo el condado y está formada por diez agencias de recursos y orientación en materia de cuidado infantil, dedicadas a fortalecer a las familias, apoyar a los proveedores de cuidado infantil y promover un aprendizaje temprano de alta calidad en todo el condado de Los Ángeles.

En su calidad de tesorera, Farr contribuirá a orientar la gestión financiera y la dirección estratégica de una de las principales organizaciones colaborativas de la región, dedicada a mejorar el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad, al tiempo que aboga por políticas que apoyen a los niños, las familias y los educadores de la primera infancia. Las agencias afiliadas a la CCALA ofrecen de forma conjunta servicios de orientación sobre el cuidado infantil, gestión de ayudas económicas, formación para proveedores, desarrollo profesional y defensa de los derechos, que benefician cada año a miles de familias y profesionales del cuidado infantil.

"Este nombramiento supone tanto un honor como una responsabilidad", afirmó Tamika Farr, presidenta y CEO de Pathways LA. "La Child Care Alliance of Los Angeles desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que las familias tengan acceso a servicios de cuidado infantil de calidad y que los proveedores reciban los recursos, la formación y el apoyo que necesitan para tener éxito. Quiero trabajar junto a mis compañeros de la junta directiva para reforzar nuestro impacto colectivo y seguir promoviendo la igualdad de oportunidades para los niños y las familias de todo el condado de Los Ángeles".

Bajo el liderazgo de Farr, Pathways LA ha ampliado su alcance reforzando la participación familiar, apoyando a los proveedores de servicios de cuidado infantil y a los educadores de la primera infancia, estableciendo alianzas estratégicas y promoviendo un acceso equitativo a una educación infantil de calidad. Farr aporta una amplia experiencia en el liderazgo de organizaciones sin ánimo de lucro y un compromiso con el fortalecimiento de las comunidades.

"La elección de Tamika refleja no solo su liderazgo, sino también el compromiso de larga data de Pathways LA con la colaboración y la innovación en el sistema de educación infantil de California", afirmó Cristina Alvarado, directora ejecutiva de la CCALA. "Nos enorgullece que se reconozca su experiencia a nivel comarcal y sabemos que contribuirá a reforzar la labor de la Alianza en favor de las familias, los profesionales y los niños".

La Child Care Alliance of Los Angeles fortalece a las familias promoviendo un cuidado infantil de alta calidad mediante la colaboración, la defensa de los derechos y el apoyo a los niños, las familias y el personal dedicado a la primera infancia.

Acerca de Pathways LA

Desde hace más de 45 años, Pathways LA ha contribuido al fortalecimiento de las familias trabajadoras vulnerables y con bajos ingresos mediante la promoción de una atención y educación infantiles de alta calidad, la formación de profesionales cualificados en el ámbito del cuidado infantil y la creación de comunidades económicamente resilientes.

FUENTE Pathways LA