Pathways LA recauda más de $100,000 en su histórica gala "Seeds of Hope" para celebrar 48 años de impacto comunitario

LOS ÁNGELES, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pathways LA dio la bienvenida a más de 155 colaboradores, socios y líderes comunitarios en su evento anual de recaudación de fondos Seeds of Hope Fundraiser el 16 de mayo, en el cual recaudó más de $100,000 para apoyar a niños y familias en todo el condado de Los Ángeles. El evento se convirtió en la recaudación de fondos más exitosa en la historia de la organización.

Seeds of Hope es el evento benéfico principal de Pathways LA, cuyos fondos apoyan de manera directa los servicios de Participación Familiar que vinculan a las familias con recursos fundamentales, educación y sistemas de asistencia diseñados para fortalecer vidas y comunidades. Entre los asistentes se encontraban miembros del personal, integrantes de la junta directiva, donantes, funcionarios electos, proveedores de cuidado infantil, socios corporativos y colaboradores de larga data de la misión de Pathways LA.

Estamos profundamente agradecidos con nuestros patrocinadores principales, Capital Group y CareConnect, y nos enorgullece reconocer a L.A. Care Health Plan como nuestro patrocinador de apoyo. También agradecemos a nuestros patrocinadores de Friends of Pathways LA, entre ellos Child Care Resource Center, Connections for Children, Drew Child Development Corporation, Farmers & Merchants Bank, Options for Learning, IMA Financial Group, Walmart Neighborhood Market, Insperity, Wells Fargo, The Nancy Painter Foundation y First 5 LA. Su asociación y compromiso desde un principio ayudaron a hacer posible esta velada y continúan fortaleciendo el impacto colectivo del trabajo de Pathways LA en todo Los Ángeles.

La gala también contó con el valioso apoyo de la concejal Heather Hutt, quien asistió y ofreció un discurso inspirador en el que destacó la importancia de invertir en las familias, la educación de la primera infancia y los servicios de apoyo comunitarios.

En la celebración también se rindió homenaje a tres socios extraordinarios por su compromiso con la niñez y las familias: PBS SoCal, The Nancy Painter Foundation y una destacada proveedora de cuidado infantil de gran trayectoria, cuya dedicación ha beneficiado de manera positiva a innumerables familias en toda la comunidad.

La presentadora de KTLA, Wendy Burch, se desempeñó como maestra de ceremonias de la velada, aportando calidez, humor y energía a la celebración. La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly J. Mitchell, también compartió un mensaje especial en video para dar la bienvenida a los invitados y motivar a mantener la inversión continua en los niños y las familias.

Durante los discursos de la noche, Pathways LA reflexionó acerca de la trayectoria y la misión de la organización: "Esta noche nos reunimos con el fin de celebrar 48 años de servicio a nuestra comunidad. Pathways LA sigue el ejemplo de quienes nos precedieron y mantiene la sólida visión de nuestra fundadora, Bea Gold, quien creía firmemente que cada niño merece acceso a un cuidado infantil de calidad. Esa visión continúa guiando nuestro trabajo cada día".

En una época en la que los sistemas de asistencia para las familias afrontan retos cada vez mayores, Seeds of Hope sirvió tanto de celebración como de recordatorio de lo que se puede lograr cuando una comunidad se une en torno a un propósito común.

Pathways LA expresa su sincero agradecimiento a cada patrocinador, donante, voluntario, asistente, miembro del comité y colaborador que ayudó a transformar esta velada en un éxito tan significativo.

Pathways LA invita a la comunidad a seguir apoyando nuestra labor para asegurar que cada niño, familia y proveedor de atención temprana tenga acceso a los recursos, las oportunidades y el respaldo necesarios para prosperar. Para obtener más información, realizar una donación o participar, visite Pathways LA y síganos en Instagram en @PathwaysLA.

Acerca de Pathways LA

Pathways LA se dedica a fortalecer a los niños, las familias y las comunidades mediante servicios de atención y educación temprana de calidad, así como programas de apoyo familiar en todo el condado de Los Ángeles.

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FUENTE Pathways LA