tangible engineering présente Solidator 3+, l'imprimante 3D résine grand format, ultrarapide et reconnue par l'industrie

STUTTGART, Allemagne, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- tangible engineering GmbH, l'un des principaux fabricants d'imprimantes et de matériaux 3D innovants, présente Solidator 3+, l'imprimante 3D résine « Made in Germany » reconnue par l'industrie. S'appuyant sur le succès de Solidator 3.0, Solidator 3+ et Solidator Functional Resin Material sont adaptés aux grosses pièces d'utilisation finale, qui peuvent être fabriquées en un temps record. Sa fiabilité démontrée dans les grands parcs d'impression industriels, l'extrême précision dimensionnelle des pièces imprimées et la résistance des matériaux parlent d'eux-mêmes.

La résine fonctionnelle Solidator est beaucoup plus solide, plus rigide et plus résistante aux rayures que le polyamide (PA12) utilisé dans les modèles SLS, tout en offrant suffisamment de résistance aux chocs et de flexibilité pour les opérations d'enclenchement et une excellente finition lisse. C'est également le matériau qui présente la vitesse de fabrication la plus élevée sur l'imprimante Solidator 3+.

Solidator 3+ dispose d'un large volume d'impression de 345 x 194 x 400 mm (13,61" x 7,65" x 15,75") et fournit des résolutions Z entre 30 et 100 microns et une résolution XY de 90 microns. Elle est dotée d'un système de recharge automatique capable de fonctionner avec des bidons de 5 kg. Cette dernière version de l'imprimante a encore augmenté la vitesse de construction de 20 % pour atteindre 2 363 cm³/heure (144 in³/heure) avec la résine fonctionnelle Solidator extrêmement résistante (résistance maximale de 9 572 psi).

Les matériaux disponibles permettent l'utilisation de cette imprimante dans l'ingénierie, les pièces industrielles finales, l'architecture et les produits dentaires.

Les imprimantes Solidator 3+ et les unités Solidator Cure Box pour la post-polymérisation sont en stock et prêtes à être expédiées sans délai.

À propos de tangible engineering GmbH

tangible engineering GmbH, située à Stuttgart en Allemagne, est le fabricant de l'imprimante 3D résine grand format à grande vitesse Solidator, qui est sur le marché depuis 2013 et fait l'objet d'un perfectionnement continu. L'entreprise est axée sur les clients professionnels de l'ingénierie et de la production.

