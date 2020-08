Tanla anuncia resultados financieros no auditados para el primer trimestre de 2021

HYDERABAD, La India, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- La Junta Directiva de Tanla Solutions Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790) en su reunión del Consejo celebrada el 12 de agosto de 2020 anunció los resultados financieros no auditados del trimestre finalizado el 30 de junio de 2020 para el año fiscal 2021.

Los ingresos a ₹455,5 crore aumentaron un 15% secuencialmente desde el primer trimestre del año fiscal 20.

El margen bruto a ₹105,3 crore aumentó un 37% secuencialmente desde el primer trimestre del año fiscal 20.

El beneficio neto a ₹78,6 crore aumentó un 204% secuencialmente desde el primer trimestre del año fiscal 20.

EPS a ₹5,17, aumentó un 196% secuencialmente con respecto al primer trimestre del año fiscal 20.

Tanla y todas sus filiales siguen estando libres de deudas.

En el trimestre actual se han revertido las provisiones de ₹3,7 crore por pérdida de inversión en fondos líquidos y una provisión de ₹2,92 crore creada para deudas dudosas en el ejercicio 20, ya que las mismas se han realizado.

Se ha recibido el reembolso de impuestos de ₹1,44 crore durante el primer trimestre del ejercicio de 2021.

Los ingresos por intereses de ₹3,42 crore comprenden ₹1,4 crore como intereses sobre TDS y ₹2,02 crore realizados como intereses de depósitos fijos en HDFC Bank.

"El rendimiento trimestral de Tanla reduce la tendencia en medio de la furiosa pandemia que interrumpe las economías globales", afirmó Uday Reddy, Presidente y Director General de Tanla. "Nuestro mercado único como un jugador líder de Comunicaciones Digitales y en la Nube ha dado como resultado un sólido crecimiento en la línea superior y en la línea de fondo, tanto de año en año como de trimestre en trimestre".

Al comentar sobre la directiva de TRAI para el lanzamiento comercial de servicios DLT a partir del 1 de septiembre de 2020, Uday Reddy destacó: "Con el despliegue comercial de Trubloq programado para el 1 de septiembre, esta plataforma habilitada para blockchain tiene la tracción para convertirse en el estándar de oro en su espacio. Para los reguladores, los spams de Telco y las empresas por igual y los riesgos de fraude móvil se pueden mitigar y, además, proporcionar a los usuarios finales el poder de elegir".

Aspectos destacados del negocio

Durante el primer trimestre el año fiscal 21, 80 nuevos clientes se inscribieron con un ingreso potencial anual de ₹80 crore, constituyendo una saludable mezcla de clientes de los principales verticales (e-commerce, BFSI, EdTech, Telecom, etc.) incluyendo marcas establecidas a empresas nuevas de alto potencial.

Tanla se adjudicó un contrato por parte de un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en Dubái para implementar el sistema de gestión del consentimiento de los suscriptores para SMS promocionales/masivos basado en la tecnología blockchain.

Aspectos destacados corporativos y de otro tipo

Actualización sobre la recompra

En la oferta de recompra, se licitaron 1,67 Cr de acciones, lo que representa el 87,80% del tamaño de la oferta de recompra, lo que dio lugar a que el capital social pagado se redujese a 13,55 Cr de acciones de ₹1/ cada una de *15,22 Cr de acciones de ₹1/ cada una.

Después de la recompra, el número de accionistas se redujo en 3614 accionistas de 50.711 el 12 de junio de 2020 a 47.097, el 31 de julio de 2020.

Los ingresos totales de recompra de ₹135,2 crore fueron dados de baja a los accionistas el 22 de julio de 2020 y el impuesto de recompra de ₹29,5 crore se pagó el 5 de agosto de 2020.

El patrón de participación antes y después de la recompra es como se indica a continuación:



Pre-compras (a 12 de junio de 2020) Post-compras (a 31 de julio de 2020) Particulares Número de accionistas Número de acciones % de acciones Número de accionistas Número de acciones % de acciones Promotores 6 5.36.10.558 35,21 6 5.36.10.558 39,55 Banyan Investments Limited 1 2.19.99.824 14,45 1 2.19.99.824 16,23 Empleados 45 85.32.785 5,6 42 80.47.835 5,94 Personas 50.659 6.81.14.390 44,74 47.048 5.19.06.588 38,27 Total 50.711 *15.22.57.557 100,0 47.097 13.55.64.805 100,0

*Nota: La aprobación de cotización de BSE Limited está pendiente de la cotización de 62.85.858 acciones de valores asignadas el 3 de abril de 2020 tras la conversión de las garantías.

Actualización de la fusión

La rama de Hyderabad del Honorable NCLT, aprobó la fusión de Karix Mobile Private Limited ("Karix") y Unicel Technologies Private Limited ("Unicel") con Tanla Corporation Private Limited ("Tanla") el 30 de junio de 2020.

del Honorable NCLT, aprobó la fusión de Karix Mobile Private Limited ("Karix") y Unicel Technologies Private Limited ("Unicel") con Tanla Corporation Private Limited ("Tanla") el 30 de junio de 2020. Como con el NCLT Order, la fecha de nombramiento de la fusión es el 9 de abril de 2019.

Tal y como se ha aprobado en el NCLT Order, Tanla deberá elegirse sujeto Karix de las aprobaciones normativas.

Como impacto de la fusión, la cantidad del fondo de comercio llegó hasta los ₹158,4 crore, estando ya disponible como gasto de impuesto para Tanla.

Actualización HR

Se ha llevado a cabo la estimación anual de los empleados, y los empleados han recibido aumentos y promociones según la política de la compañía para el año fiscal 2021, consiguiendo un aumento total de costes de recursos de un ~ 10%.

Para más actualizaciones financieras visite la página web https://tanla.com/investors.html

Auditores

Auditores internos: Deloitte ToucheTohmastu India LLP

Auditores estatutarios: MSKA & Associates

Acerca de Tanla

Tanla es una compañía con sede central sita en Hyderabad, La India, creada en 1999. Es un líder mundial en su dominio como uno de los principales proveedores de comunicaciones en nube, gestionando más de 200.000 millones de comunicaciones de negocios al año. Tanla innova en la forma en la que el mundo se comunica, elevando el listón de forma continuada por medio de la velocidad mejorada, facilidad y sencillez de las soluciones de comunicación en nube, adoptando tecnologías revolucionarias como blockchain, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina para cumplir con las necesidades exigentes de una clientela diversa, que abarca desde empresas a proveedores en las geografías. Tanla siempre ha adoptado nuevas tecnologías, y cuenta con numerosas patentes en su nombre, incluyendo el principal grupo de comunicaciones comerciales del mundo basado en blockchain, "Trubloq", para hacer frente a las preocupaciones cada vez mayores para spam y fraudes. Tanla trabaja con las principales empresas de telecomunicaciones de La India, y ha creado la primera Telecom Blockchain Network de La India. Tanla es una compañía pública limitada que cotiza en las principales bolsas de valores de La India (NSE: TANLA y BSE: 532790)

Declaración de seguridad:

Esta presentación podría contener 'declaraciones de futuro' que se basan en las expectativas actuales, suposiciones, estimaciones y previsiones acerca de Tanla Solutions Limited (la "compañía"), nuestra industria, condiciones económicas en los mercados en los que realizamos operaciones y otros temas. Estas declaraciones incluyen, entre otras cosas, los debates de nuestra estrategia de negocios y expectativas relacionadas con nuestra posición de mercado, operaciones futuras, márgenes, beneficios, liquidez y recursos de capital. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, y dependen de los eventos y circunstancias futuras. Estas declaraciones no garantizan los resultados futuros o desarrollos, y los resultados actuales o previsiones podrían ser diferentes materialmente de los implicados en las declaraciones de futuro. Estos riesgos e incertidumbres relacionados con las declaraciones incluyen, pero no se limitan, riesgos e incertidumbres relacionados con las fluctuaciones de las ganancias, fluctuaciones de los tipos de cambio extranjeros, capacidad para gestionar el crecimiento, competición intense en los servicios proporcionados por la compañía, incluyendo los factores que podrían afectar a nuestra ventaja de costes, aumento de salaries, capacidad para atraer y mantener a profesionales destacados, tiempo y coste de puestas en marcha en precios fijos, contratos de marco de tiempo fijo, concentración de clientes, restricciones en la inmigración, concentración del segmento de la industria, capacidad para gestionar las operaciones internacionales, reducción de la demanda de tecnología en nuestras áreas principales, interrupciones en las redes de telecomunicaciones o fallos de sistemas, capacidad para completar con éxito e integrar las adquisiciones potenciales, endeudamiento por daños en los contratos por servicios, éxito de las compañías en las que la compañía ha llevado a cabo decisiones estratégicas, retirada o caducidad de los incentivos fiscales del gobierno, inestabilidad política y conflictos regionales, cambios normativos, restricciones legales del aumento de capital o adquisición de compañías fuera de La India, y uso no autorizado de la propiedad intelectual y condiciones económicas generales que afectan a nuestra industria. En vista de estas y de otras incertidumbres, no habría que concluir los resultados o fines indicados en alguna de las declaraciones de futuro y su consecución. Todas las declaraciones de futuro están basadas en la información disponible en la fecha de uso, y no tenemos obligación de actualizar estas declaraciones de futuro para reflejar los eventos futuros u otras circunstancias a no ser que sea requerido por la ley.

Contacto: [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Tanla Solutions Ltd