Tanla Platforms nomme un vétéran de Wipro, Aravind Viswanathan, au poste de directeur financier

Cette mesure de l'entreprise s'inscrit dans le cadre de sa décision de se concentrer sur les personnes, les plateformes, la marque et la réussite des clients.

HYDERABAD, Inde, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- Tanla Platforms Limited (NSE : TANLA) (BSE : 532790), le plus grand fournisseur de CPaaS en Inde, a annoncé la nomination d'Aravind Viswanathan au poste de directeur financier à compter du 1er juin 2021. Aravind rejoint l'entreprise après avoir travaillé chez Wipro Limited, où il occupait le poste de vice-président principal et directeur financier de la branche d'activité mondiale iDEAS.

« Aravind est un directeur financier très expérimenté dans le secteur des technologies et un leader mondial incroyablement compétent qui sera un excellent partenaire pour moi et un choix parfait pour Tanla. Aravind est la personne idéale pour me rejoindre, ainsi que notre équipe de direction, afin de poursuivre la remarquable dynamique de Tanla et de piloter notre prochaine phase d'hypercroissance, d'expansion mondiale et de réussite des clients. Il contribuera à établir de nouvelles références en matière de processus et de politiques pour l'organisation en y introduisant les meilleures pratiques mondiales. Il sera un partenaire solide pour l'équipe de direction dans la poursuite de nos efforts pour stimuler la croissance, tant organique qu'inorganique », a déclaré Uday Reddy, président-directeur général de Tanla Platforms Limited.

La maîtrise que possède Aravind des finances et des fonctions connexes est vaste et riche. Il rejoint Tanla avec près de vingt ans d'expérience financière, acquise chez Wipro Limited, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'information, cotée en Inde et au NYSE, dont la capitalisation boursière dépasse les 30 milliards de dollars. Il a occupé des postes clés dans les domaines de la finance d'entreprise, de la trésorerie, des relations avec les investisseurs, de la planification et l'analyse financières et de l'audit. Il apporte une expérience considérable dans des domaines relatifs à la négociation de contrats avec les clients, notamment la structuration innovante des transactions, la mise en place de leviers pour une marge d'exploitation supérieure, les prévisions et la planification, la préparation et l'intégration des dossiers de fusions et acquisitions, l'amélioration des flux de trésorerie, la mise en place de processus solides et la conformité, les relations avec les investisseurs et la gestion des talents.

« Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le conseil d'administration de Tanla Platforms Ltd, pour la confiance qu'il a placée en moi et pour cette occasion qu'elle m'offre. Je suis ravi de rejoindre Uday et l'équipe de direction de Tanla pour faire progresser la culture de l'innovation que représente Tanla. Ses investissements et sa croissance phénoménale dans le domaine des plateformes placent Tanla parmi les leaders mondiaux de l'écosystème CPaaS. Tanla s'apprête à entrer dans une nouvelle phase de croissance accélérée et d'expansion mondiale. Je suis ravi de soutenir l'entreprise dans cette phase et d'être un partenaire qui contribue à la réussite des clients et à la création de valeur pour toutes les parties prenantes », a déclaré M. Aravind.

Le conseil d'administration de Tanla tient à remercier l'actuel directeur financier, GK Srinivas, pour sa contribution inestimable au développement de Tanla pendant 13 ans. Il prendra sa retraite en août 2021, ce qui permettra un passage en douceur au nouveau directeur financier.

À propos de Tanla :

Tanla Platforms Limited transforme la façon dont le monde collabore et communique grâce à des solutions CPaaS innovantes. Fondée en 1999, elle a été la première entreprise à développer et à déployer A2P SMSC en Inde. Aujourd'hui, Tanla est l'un des plus grands acteurs mondiaux du CPaaS. Il traite plus de 800 milliards d'interactions par an et environ 70 % du trafic SMS A2P de l'Inde est traité par sa plateforme de grand livre distribué-Trubloq, ce qui en fait le plus grand cas d'utilisation de Blockchain au monde. Tanla touche plus d'un milliard de vies en transmettant des messages essentiels répondant aux besoins des plus grandes entreprises du monde. Tanla Platforms Limited a son siège à Hyderabad, en Inde, et étend sa présence dans le monde entier.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Tanla Platforms Limited