Tanla registra o melhor trimestre de todos os tempos impulsionado por receitas de CPaaS e digital

HYDERABAD, Índia, 1 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790), a maior provedora de CPaaS, anunciou hoje os resultados do trimestre encerrado no dia 30 de setembro de 2020 em comparação com o correspondente trimestre do ano financeiro anterior

A receita foi de ₹583,2 crore, com aumento de 20%

A margem bruta foi de ₹97,5 crore, com aumento de 210%

Os ganhos líquidos foram de ₹81,5 crore, com aumento de 273%

O EPS foi de ₹5,85, com aumento de 279%

O retorno sobre capital empregado foi de 47,5%, com aumento de 177%

A conversão de margem bruta em caixa permaneceu robusta em 82%

"Estou muito satisfeito em relatar a maior receita, margem bruta e EPS de todos os tempos no segundo trimestre para o ano fiscal de 2021. Nossa posição de mercado pioneira e dominante em CPaaS, nesta fase catártica em Digital, impulsionou o aumento na receita", comentou Uday Reddy, presidente e CEO da Tanla.

Complementando, Uday Reddy disse: "Seguindo em frente, nosso foco inabalável e investimentos em plataformas e produtos, marca, sucesso do cliente e talento irão conduzir ao crescimento futuro."

Negócios em destaque

89.203 empresas e 6.339 operadores de telemarketing estão registrados na plataforma DLT.

No primeiro mês de lançamento comercial de setembro de 2020, o Trubloq da Tanla administrou 70% do tráfego DLT total, que é de 35 bilhões.

83 oportunidades de novos clientes de grandes verticais (bancos, serviços financeiros, e-commerce, jogos, OTT, etc.) Incluindo marcas estabelecidas para startups de alto potencial foram inscritas durante o 2º trimestre do exercício fiscal de 2021, com uma receita potencial anual de ~ 76 crores

O capital social integralizado de Tanla era de 13.60.36.450 ações de ₹1/cada em 30 de setembro de 2020, após uma recompra de ações de 1.66.92.752 ações de Re.1 cada e atribuição de 4.71.645 ações de Re .1 de acordo com o Plano de Compra de Ações por Funcionários de 2016.

A Empresa pagou um dividendo provisório de Re.1 por ação aos Acionistas na data de registro em 18 de setembro de 2020, totalizando ₹13.57.87.600/-.

Suporte durante a COVID-19

Durante esses períodos de teste, nos concentramos em garantir a segurança de nossos funcionários, incentivando-os a trabalhar em casa e minimizar a interação em locais públicos, oferecendo-lhes a infraestrutura necessária e um Fundo Covid para ajudá-los a atender às necessidades médicas próprias e familiares. Também conseguimos oferecer o suporte necessário para nossos clientes e parceiros e garantimos que eles tivessem sucesso em fornecer seu melhor trabalho enquanto operavam remotamente.

Sobre a Tanla

A Tanla é uma empresa sediada em Hyderabad, na Índia, fundada em 1999. É a maior provedora de CPaaS, lidando com mais de 250 bilhões de comunicações de negócios anualmente com uma participação de mercado de aproximadamente 70%. A Tanla está inovando a maneira com que o mundo se comunica, elevando continuamente o nível, por meio do aprimoramento da velocidade, facilidade e simplicidade das soluções de comunicações em nuvem, adotando tecnologias de ponta para atender às necessidades mais exigentes de sua clientela diversificada, de empresas a operadoras, em diversas localidades geográficas. A Tanla está trabalhando com todas as empresas de telecomunicações líderes na Índia, criando a primeira Rede Blockchain da Índia. A Tanla é uma empresa de capital aberto, listada nas principais bolsas de valores indianas (NSE: TANLA) (BSE: 532790)

P&L CONSOLIDADO (NÃO AUDITADO):







Rs em Lakhs Pormenores 2º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2021 1º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2021 2º trimestre

para o Ano

Fiscal de 2020 I. Receitas operacionais 58.324,7 45.554,8 48.716,4 II. Outras receitas 474,5 1.322,8 171,8 III. Receita total (I+II) 58.799,1 46.877,5 48.888,3 IV. Despesas





Custo de serviços 44.891,7 35.024,6 38.857,9 Despesas com benefícios de funcionários 2.283,3 1.990,2 4.597,8 Despesa de depreciação 992,3 1.148,8 6.923,8 Despesa de conectividade 280,8 197,0 206,8 Custo financeiro 8,9 70,0 118,0 Outras despesas 1.115,7 843,0 1.907,2 Despesas totais (IV) 49.572,6 39.273,5 52.611,5 V. Lucro antes da participação em juros/ações não

controlados no lucro líquido/(prejuízo) da

associada (IV- V) 9.226,5 7.604,0 (3.723,3) VI. Participação no lucro líquido/(perda) da associada - - (149,8) VII. Lucro antes de impostos (V - VI) 9.226,5 7.604,0 (3.873,1) VIII. Despesa tributária:





Imposto corrente 1.053,2 553,8 266,8 Crédito de impostos/MAT do período anterior - (1.074,8) 0,5 Imposto diferido 26,0 264,5 561,0 IX. Lucro para o ano (VII -VIII) 8.147,3 7.860,6 (4.701,4) X. Outras receitas abrangentes (330,5) (1,7) 338,6 XI. Receita total abrangente para o período (X + XI) 7.816,8 7.858,8 (4.362,8) XII. Lucro por ação de capital





Básico e diluído (não anualizado) 5,85 5,17 (3,27)

BALANÇO PATRIMONIAL: Rs em Lakhs



Pormenores Consolidado Em 30 de setembro de 2020 (Não auditado) Em 31 de março de 2020 (Auditado) I. ATIVOS



(1) Ativo não circulante



(a) Propriedade, planta e equipamento 3.098,80 3.591,39 (b) Ativos intangíveis 7.011,63 8.183,05 (c) Ativos intangíveis em desenvolvimento 2.427,52 1.330,75 (d) Ágio na consolidação 13.455,69 13.455,69 (e) Ativos de direito de uso 425,15 504,35 (f) Ativos financeiros



(i) Investimentos - - (ii) Empréstimos e adiantamentos 618,26 388,56 (iii) Outros ativos financeiros 82,17 56,86 (g) Ativos fiscais diferidos (líquido) 5.275,25 5.674,24 (h) Outros ativos não circulantes 5.684,45 7.967,47 Total de ativos não circulantes 38.078,92 41.152,36 (2) Ativos circulantes



(a) Ativos financeiros



(i) Contas a receber comerciais 37.293,14 32.576,94 (ii) Caixa e equivalente de caixa 19.740,66 17.078,98 (iii) Saldos bancários, exceto dinheiro e equivalentes em caixa 3.650,15 2.978,49 (iv) Empréstimos e adiantamentos 374,89 294,57 (v) Outros ativos financeiros 17.073,22 20.472,22 (b) Outros ativos circulantes 2.213,44 4.340,91 Total de ativos circulantes 80.345,50 77.742,11 ATIVOS TOTAIS 118.424,42 118.894,47 II. CAPITAL E PASSIVOS



(1) Capital



(a) Capital social 1.360,36 1.459,72 (b) Outro capital 68.538,35 68.713,73 Capital total 69.898,71 70.173,45 (2)Passivo não circulante



(a) Passivos financeiros



(i) Passivos de arrendamentos 327,23 434,91 (ii) outros passivos financeiros 147,49 22,95 (b) Provisões 501,93 644,80 (c) Outros passivos não circulantes 389,00 428,70 Total do passivo não circulante 1.365,65 1.531,36 (4) Passivo circulante



(a) Passivos financeiros



(i) Contas a pagar comerciais 27.155,25 28.060,26 (ii) Passivos de arrendamento 81,27 103,80 (iii) outros passivos financeiros 19.306,71 16.865,63 (b) Outros passivos circulantes 494,18 2.014,98 (c) Provisões 122,64 144,99 (d) Passivos por imposto corrente (líquido) - - Total do passivo circulante 47.160,03 47.189,65 TOTAL DE CAPITAL E PASSIVOS 118.424,42 118.894,47

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA Rs em Lakhs Pormenores Consolidado Seis meses finalizados 30 de setembro de 2020 Seis meses finalizados 30 de setembro de 2019 Fluxos de caixa de atividades operacionais



Lucro antes de impostos 16.830,56 (15.804,92) Ajustado para :



Despesas de depreciação e amortização 2.141,04 22.288,30 Juros e outras receitas (1.577,66) (531,83) Pagamentos baseados em ações 7,13 2.948,53 Recompra de despesas 115,36 - Provisão para diminuição de investimento em Associado - 169,04 Perda não realizada na flutuação do câmbio forex 0,26 - Provisão para adiantamentos - - Provisão para débitos duvidosos 54,04 235,47 Lucros operacionais antes dos encargos de capital de giro 17.570,72 9.304,59 Mudanças nos ativos e passivos operacionais



(Aumento)/Diminuição das contas a receber (4.716,20) (4.425,29) (Aumento)/Diminuição de ativos financeiros e não financeiros 7.553,38 (10.835,36) Aumento/(Diminuição) de passivos financeiros e não financeiros (163,50) 5.516,58 Aumento/(Diminuição) nas contas a pagar comerciais (905,01) 6.972,17 Caixa gerado pelas operações 19.339,40 6.532,69 Imposto de renda pago - - Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 19.339,40 6.532,69 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:



(Compra)/venda de ativos fixos/ativos intangíveis (1.500,25) (1.785,34) Investimentos em subsidiária: - (23.622,44) Produto da venda de investimentos - 3.772,43 Dividendo recebido de subsidiária - - Juros e outras receitas 1.508,03 531,83 Fluxo líquido gerado/(usado) em atividades de investimento 7,78 (21.103,52) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FNANCIAMENTO:



Produto da emissão de ações 2.009,88 12.590,33 Pagamento para recompra de ações, incluindo custo de transação (16.585,06) - Reembolso de empréstimos - (383,54) Pagamento principal de obrigações de arrendamento 23,59 - Juros pagos sobre obrigações de arrendamento (104,37) - Dividendo pago (1.357,88) - Caixa líquido gerado/(usado) em atividades de financiamento (16.013,84) 12.206,79 Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa 3.333,34 (2.364,04) Caixa e equivalentes de caixa no início do período 20.057,47 15.502,49 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 23.390,81 13.138,45

