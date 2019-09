Tanla Solutions vai adquirir a Gamooga, principal plataforma de automação de marketing baseada em big data e inteligência artificial

A Tanla Solutions Limited anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo de compra de ações para adquirir 100% da Gamooga, a um valor empresarial de Rs. 48,5 crores .

. A Gamooga irá receber um pagamento em dinheiro de Rs. 31,5 crores , que será financiado por provisões contábeis internas da Tanla. A Gamooga receberá o valor adicional de Rs. 17 crores em ações da Tanla, a um preço de Rs. 80 por ação ordinária.

, que será financiado por provisões contábeis internas da Tanla. A Gamooga receberá o valor adicional de Rs. em ações da Tanla, a um preço de Rs. 80 por ação ordinária. A aquisição deverá ser concluída até outubro de 2019 e está sujeita à aprovação dos acionistas da Tanla e de órgãos reguladores, no que for necessário.

A Tanla Solutions Limited, (NSE: TANLA) (BSE: 532790), uma das maiores provedoras de comunicações em nuvem do mundo, anunciou hoje a assinatura de um acordo definitivo para adquirir a Gamooga – principal plataforma de automação de dados de clientes e de marketing habilitada por big data e inteligência artificial (IA). Essa é a segunda aquisição que a Tanla faz nos últimos quatro meses. As aquisições da Karix Mobile e da Gamooga irão agora posicionar a Tanla como provedora completa de soluções para empresas globais, incluindo os mais de 1.500 clientes empresariais existentes, para resolver todos os casos de uso e problemas imagináveis que os clientes possam ter.

O presidente de Soluções e diretor de Administração da Tanla, Uday Reddy, disse: "A Gamooga é um grande acréscimo a nosso plano geral de crescimento. Seu conjunto de tecnologia de marketing, habilitado por big data e inteligência artificial, irá nos capacitar para oferecer uma suíte completa de experiência do consumidor a nossa crescente base de clientes empresariais e deverá reforçar nossa posição como líderes do mercado".

O fundador da Gamooga, Kishore A, declarou: "A Gamooga está muito satisfeita por se tornar parte da Tanla, porque compartilhamos a visão comum de trabalhar para elevar as experiências do consumidor. Hoje, as empresas demandam uma experiência do consumidor personalizada, em tempo real, e a plataforma de automação da Gamooga, acionada por big data e IA, pode fornecer experiências objetivas e relevantes aos clientes".

Sobre a Tanla Solutions

A Tanla é uma empresa sediada em Hyderabad, Índia, estabelecida em 1999. É líder global em seu domínio como uma das maiores provedoras de comunicações em nuvem (Cloud Communication), administrando mais de 200 bilhões de comunicações empresariais por ano. A Tanla está transformando a maneira com que o mundo se comunica, elevando continuamente o nível, através da velocidade, facilidade e simplicidade aperfeiçoadas das soluções de comunicações em nuvem, adotando tecnologias de vanguarda para atender às necessidades de uma clientela diversificada, de empresas a operadoras, em diversas localidades geográficas.

Sobre a Gamooga

A Gamooga é uma plataforma omnicanal de automação de marketing, que habilita as empresas a se engajar pessoalmente com seus usuários, através de canais que incluem e-mail, SMS, voz, website, aplicativos e outros canais relevantes. Visite gamooga.com.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" que se baseiam nas atuais expectativas, suposições, estimativas e projeções sobre a Tanla Solutions Limited (a "empresa"), nosso setor, condições econômicas nos mercados em que operamos e outras matérias. Todas as declarações prospectivas se baseiam em informações disponíveis a nós na data deste e não assumimos a responsabilidade de atualizar essas declarações prospectivas para refletir futuros eventos ou circunstâncias, exceto pelo que for requerido por lei.

Contato: Relações com a mídia: marketing@tanla.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/968024/Tanla_Gamooga.jpg

FONTE Tanla Solutions Ltd

SOURCE Tanla Solutions Ltd