Tanmiah Food Company anuncia prêmio de US$ 1 milhão do Desafio Positivo de Aves

O desafio está aberto ao público em geral. Após o recebimento e a avaliação das inscrições, 5 organizações serão selecionadas para receber um prêmio de US$ 20 mil antes de prosseguir para a rodada final. O vencedor receberá um prêmio de US$ 1 milhão por sua solução. A TFC está em busca de soluções que criem novos processos para converter e usar as crescentes quantidades de esterco de galinha em produtos de valor agregado para o negócio principal da TFC.

Historicamente, a produção intensiva de aves tem afetado adversamente o meio ambiente. O armazenamento e descarte de esterco cru de aves tornou-se um problema devido à poluição associada do ar, da água e do solo: o depósito de dejetos de aves em aterros gera emissões de gases de efeito estufa; o esterco das aves se decompõe em amônia, que tem efeitos adversos na saúde das aves e dos trabalhadores agrícolas; a má gestão do esterco leva à poluição do solo e da água com patógenos e metais pesados etc. Devido à rápida taxa de crescimento do setor, são necessárias medidas para reduzir as emissões. As tecnologias existentes continuam sendo prejudiciais ao meio ambiente, contribuindo para a poluição da água e do ar e uma pegada de carbono profunda. O objetivo da TFC é transformar esse processo de produção prejudicial em uma cadeia de valor de carbono negativo, que contribui positivamente para o meio ambiente.

Como CEO da TFC, Zulfiqar Hamadani, destacou "A Tanmiah pretende se tornar a empresa avícola líder sustentável na região, como produtor de aves com carbono negativo e ser um modelo exemplar de negócio circular na região."

O Programa Omnipreneurship Awards é a atualização da controladora, o Al-Dabbagh Group (ADG), que comanda a cultura corporativa e que opera com o compromisso de ser empresa responsável positiva em todo o mundo. Anteriormente, o ADG patrocinou outros programas de premiação: o Stars Impact Awards, identificando as ONGs de impacto global e oferecendo financiamento para seus trabalhos; e o Philanthropreneurship Award, concedido a um indivíduo ou organização que une negócios e filantropia para solucionar os principais desafios globais.

Clique aqui para obter mais informações e enviar inscrições, que devem ser feitas até 15 de dezembro de 2020 às 23h59 CET. Os finalistas serão anunciados em janeiro de 2021 e o vencedor do desafio será anunciado em junho de 2021.

Informações básicas:

Prêmio Omnipreneurship:https://www.omnipreneurshipawards.com/

Website TFC: www.tanmiah.com

