Tanmiah Food Company et MHP SE investissent dans la chaîne de valeur de la filière avicole pour renforcer la sécurité alimentaire en Arabie saoudite

RIYADH, Arabie saoudite, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Tanmiah Food Company (TADAWUL: 2281, « Tanmiah » ou « La Société ») est ravi d'annoncer la signature d'une convention d'actionnaires entre sa filiale à part entière Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) et MHP SE (LSE: MHPC, « MHP »), le premier groupe agroalimentaire international. Ce partenariat devrait renforcer considérablement la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en produits avicoles en Arabie saoudite.

The Tanmiah Food Company and MHP SE signing ceremony brought together leadership from Tanmiah, Saudi officials, the Ambassador of Ukraine, and representatives from MHP.

La cérémonie de signature s'est tenue à Djeddah le 7 septembre 2023 en présence du président du conseil d'administration de Tanmiah, Son Excellence le cheikh Amr Al-Dabbagh, ainsi que des membres du conseil d'administration et de la direction, de fonctionnaires du gouvernement saoudien représentant les ministères, des autorités, des fonds et des centres d'excellence ainsi que de l'ambassadeur d'Ukraine, Son Excellence M. Anatolii Petrenko. Le président exécutif de MHP SE, John Rich, et le directeur général de MHP pour la région MENA, Eugene Levterov, représentaient le conseil d'administration et MHP lors de la cérémonie.

S'appuyant sur les bases posées par le protocole d'entente signé plus tôt cette année, ce partenariat permettra à DHV et à MHP SE d'unir leurs forces pour investir plus de 200 millions de riyals dans des exploitations agricoles d'une capacité de plus d'un million de têtes qui devraient produire environ 175 millions d'œufs d'incubation chaque année, une écloserie ultramoderne et une usine de production d'aliments pour volailles. DHV détiendra une participation de 55 %, tandis que MHP détiendra une participation de 45 % dans la coentreprise.

Zulfiqar Hamadani, directeur général de Tanmiah Food Company, a déclaré : « Notre collaboration avec MHP représente plus qu'un simple partenariat ; elle illustre notre engagement à renforcer le cadre de sécurité alimentaire de l'Arabie saoudite. Grâce à nos connaissances locales et aux meilleures pratiques mondiales, notre portefeuille de produits, de services et de solutions de premier ordre témoigne de notre engagement envers nos clients et nos partenaires et des objectifs plus vastes de la Vision 2030. »

John Rich, président exécutif de MHP SE, a déclaré : « L'approfondissement de notre alliance avec Tanmiah est un tournant stratégique dans le rayonnement mondial de MHP. Ce partenariat est emblématique de notre vision commune d'intégrer l'expertise internationale aux connaissances locales afin de garantir que les objectifs de sécurité alimentaire de l'Arabie saoudite soient atteints. Nos forces collectives catalyseront les progrès transformateurs dans le secteur avicole, en favorisant l'innovation et en établissant de nouvelles normes d'excellence. La création de cette coentreprise est un premier pas important. Nous sommes engagés dans une relation à long terme et fructueuse qui bénéficiera à nos organisations, à l'ensemble du Royaume d'Arabie saoudite et à la région. Nous continuerons à rechercher des opportunités stratégiques dans la région, en cherchant à capitaliser sur notre expertise. »

Ahmed Bin Sharaf Osilan, membre du conseil d'administration et directeur général de Tanmiah Food Company, a déclaré : « Notre partenariat avec MHP est une étape stratégique pour offrir une valeur durable à nos parties prenantes et faire des progrès importants vers la Vision 2030. Alors que nous travaillons à renforcer la sécurité alimentaire et l'autonomie en Arabie saoudite, nous construisons des installations qui sont essentielles à l'ensemble de l'écosystème avicole en Arabie saoudite, augmentant la contribution du secteur privé au PIB non pétrolier, les créations d'emplois locaux et le transfert de connaissances. »

La signature de la convention d'actionnaires est une étape décisive dans la création de la coentreprise après que les approbations nécessaires, y compris l'autorisation de l'Autorité générale de la concurrence d'Arabie saoudite et d'autres juridictions concernées, ont été obtenues.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2206282/Tanmiah_sign.jpg

SOURCE Tanmiah Food Company