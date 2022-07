Tanya Ramos-Puig, expresidenta de Latin GRAMMY Foundation®, fue nombrada directora ejecutiva de la Monique Burr Foundation for Children

"Me siento honrada y es un honor para mi servir como la nueva líder de la MBF, una organización con una trayectoria comprobada en educación y empoderamiento de niños de todo el mundo con herramientas y estrategias que pueden utilizar para ayudarles a los adultos a mantenerlos seguros", expresó Ramos-Puig. "En colaboración con nuestro apasionado equipo, la junta y los patrocinadores de la MBF, confío en que el siguiente capítulo será uno de crecimiento y sostenibilidad mientras trabajamos para cumplir nuestra misión de proteger a los niños".

Durante casi tres décadas, Ramos-Puig ha dedicado su carrera a mejorar las oportunidades educativas y los resultados para la vida de los jóvenes en las comunidades con menos recursos de todo el mundo.

Recientemente, se desempeñó como presidenta de The Latin GRAMMY Cultural Foundation, el brazo filantrópico de The Latin Recording Academy®. Con una historia de promoción del crecimiento en las organizaciones a través de sus puestos clave de liderazgo, entre ellos directora ejecutiva de Pencils of Promise, directora de ingresos de Education Pioneer y en Children's Aid Society donde recibió el Premio Annie E. Casey Foundation, Ramos-Puig es conocida por ser una incansable defensora de la equidad en la educación. Es exalumna del Coro New York Leadership Center e INROADS, miembro de la junta directiva tanto de Raised by US como de Classy.org, y ha sido profesora adjunta en LaGuardia Community College.

Tiene una licenciatura en sociología de NYU, una maestría en Política y Gestión Urbana de The New School (donde recibió una beca Jacob Kaplan) y se graduó del Programa de Nivel Ejecutivo de la Graduate School of Business del Institute for Not-for-Profit Management de la Universidad de Columbia.

Para obtener más información, visite https://www.mbfpreventioneducation.org/tanya-ramos-puig-mbf-ceo.

Fotografía

Tanya Ramos-Puig , directora ejecutiva de la Monique Burr Foundation for Children. Crédito de la foto: David Lang

Acerca de la Monique Burr Foundation for Children

La Monique Burr Foundation for Children (MBF) es una organización sin fines de lucro fundada en 1997 en memoria de Monique Burr, una dedicada defensora de los niños. Algunos de los programas educativos de prevención de la MBF son: MBF Child Safety Matters® (MBF, La seguridad infantil importa), MBF Teen Safety Matters® (MBF, La seguridad de adolescentes importa), MBF Athlete Safety Matters® (MBF, La seguridad atlética importa) y MBF After-School Safety Matters® (MBF, La seguridad extracurricular importa). Estos son programas de prevención integrales, basados en evidencias y fundamentados en traumatologías, que educan y empoderan a niños y adultos con información y estrategias para prevenir, reconocer y responder de manera adecuadas a los abusos, el acoso, el ciberacoso, los peligros digitales, la explotación y la trata de personas. Los programas de la MBF se han impartido a millones de jóvenes en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1866799/Monique_Burr_Foundation_for_Children_Tanya_Ramos_Puig.jpg

FUENTE Monique Burr Foundation for Children, Inc.

SOURCE Monique Burr Foundation for Children, Inc.