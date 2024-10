Tap to Pay på iPhone finns nu tillgängligt för SumUps kunder i Sverige, Irland, Österrike, Rumänien och Tjeckien

STOCKHOLM, 29 oktober, 2024 /PRNewswire/ -- Tap to Pay på iPhone är nu tillgängligt för SumUp-kunder i Sverige, Irland, Österrike, Rumänien och Tjeckien. Med hjälp av Tap to Pay på iPhone kan SumUp-användare nu ta emot betalningar smidigt och kontaktlöst med kort, Apple Pay och andra plånboksappar. Allt som behövs är en iPhone och den kostnadsfria SumUp-appen för iOS, ingen ytterligare utrustning.

Tap to Pay on iPhone with SumUp

Nu kan alltså alla SumUps kunder, även de allra minsta och nyaste företagen, ta emot kontaktlösa betalningar var som helst, med bara en kompatibel iPhone och SumUps app för iOS. Tap to Pay på iPhone är det perfekta verktyget för nanosäljare som vill ta sin verksamhet till nästa nivå, och börja upptäcka olika betalningslösningar och andra affärsverktyg. Tap to Pay på iPhone kan också fungera som ett komplement till ett befintligt POS-system, till exempel av serveringspersonal på matställen. Denna tjänst är därför ett stort steg framåt mot demokratiseringen av digitala betalningar, något som SumUp har gått i bräschen för det senaste decenniet.

Marc-Alexander Christ, en av SumUps grundare, berättar: "SumUp är glada att lansera Tap to Pay på iPhone för handlare på nya marknader över hela Europa. Vårt mål har alltid varit att förenkla företagande för våra kunder, och den här lanseringen är en fortsättning på vårt arbete för att stötta små- och medelstora företag med att ta betalt. Tap to Pay på iPhone är framför allt enkelt, säkert och privat. Jag är särskilt nöjd med produktens fantastiska funktionalitet och att den gör det enklare för företagare att komma in på marknaden, något som driver entreprenörskap."

Tap to Pay på iPhone använder iPhonens inbyggda funktioner för att skydda företags och kunders privata data. Betalningar bearbetas utan att några kortnummer eller transaktionsuppgifter lagras av Apple, varken på mobilen eller på Apples servrar.

Tap to Pay på iPhone fungerar med alla typer av kontaktlösa betalningssätt, inklusive kredit- och betalkort, Apple Pay och andra plånboksappar. SumUps användare kan aktivera Tap to Pay på iPhone direkt i appens inställningar.

Tjänsten är tillgänglig för alla som har en iPhone XS eller senare modell, med den senaste versionen av iOS.

SumUp har alltid kämpat för företag av alla storlekar. Med sitt stora produktutbud med allt från kortläsare och faktureringsprogram till webbutiker och företagskonton (och mycket mer), gör SumUp det enkelt för företagare att få betalt för att göra det de älskar. Allt eftersom företags behov har förändrats sedan SumUp grundades år 2012 har produktutbudet breddats och lösningar har tillkommit i ekosystemet.

