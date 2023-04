TapTon ultrapassa meio milhão de downloads em 6 meses

A solução, que transforma celulares em terminais de aceitação, está presente em todos os estados brasileiros em mais de 80 segmentos diferentes

SÃO PAULO, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Ton, solução da Stone direcionada a microempresários e autônomos, alcança um marco histórico e registra que o TapTon, funcionalidade pioneira na tecnologia de aceitação de pagamentos de cartão via celular no Brasil bateu mais de 500 mil downloads no Brasil em 6 meses, desde o lançamento da campanha nacional. De acordo com a Mastercard, é a maior solução em números de usuários na América Latina, e segundo a Visa, é a maior solução em número de terminais do mundo. O TapTon, marca presença em todos os estados do Brasil e seus clientes são empreendedores que atuam em mais de 80 segmentos diferentes.

"Estamos felizes de ver como empreendedores estão utilizando cada vez mais o TapTon, solução pioneira que lançamos no mercado para ajudá-los a vender mais, democratizando o acesso a um meio de pagamento seguro, prático e sem custos de adesão", comenta Caio Fiuza, sócio e COO da Stone.

O app conta com a tecnologia NFC de pagamento por aproximação para permitir que o celular de pessoas físicas e jurídicas vire uma máquina de aceitação de pagamento com cartão de débito ou crédito. O TapTon não possui limite de valor por transação, é aceito pelas principais bandeiras no País (Visa, Mastercard, Elo e American Express) e oferece taxas competitivas e a mesma segurança da maquininha, com todas as certificações de solução de pagamentos. Para garantir a estabilidade da conexão, a transação é feita usando os dados de internet móvel do próprio celular.

"Esse resultado mostra como as novas formas de pagamento podem ser acessíveis e inclusivas, beneficiando tantos os consumidores quanto às pequenas e médias empresas", comenta Leonardo Linares, Vice-presidente sênior de Produtos e Soluções da Mastercard Brasil. "Mantemos nosso compromisso em fortalecer a consolidação dos diferentes meios de pagamento, mas sempre garantindo que estes sejam seguros e eficazes", conclui.

"Os benefícios da tecnologia, como segurança e praticidade, aliado a força das campanhas desenvolvidas pela Stone e pela Visa sobre o TapTon, foram cruciais para o sucesso e a popularização dessa solução. Conseguimos levar inovação de forma inclusiva e melhorar a experiência de compra do consumidor e de venda do estabelecimento comercial", conta Marcelo Maniglia, diretor de Vendas para o Comércio da Visa do Brasil.

Com o app do Ton instalado, os empreendedores autônomos clientes do Ton, podem processar os pagamentos imediatamente, com praticidade e sem taxa de adesão. O aplicativo de extensão tem nota 4,9, já recebeu mais de 4 mil avaliações e está disponível no Google Play para celulares com sistema Android a partir da versão 9.0.

Sobre o TapTon

O TapTon é uma funcionalidade que inovou a forma de aceitar pagamentos e hoje já ajuda milhares de empreendedores a vender mais e a crescer. A tecnologia permite vendas por aproximação com cartões de crédito e débito, apenas com o celular Android, via App Ton, e está disponível para pessoas físicas e jurídicas, promovendo a transformação digital dos pequenos negócios e dos empreendedores autônomos.

Sobre o Ton

O Ton, solução da Stone, foi criado em março de 2020 com a missão de ser o principal parceiro do empreendedor autônomo em seus desafios de crescimento. O Ton oferece diferentes modelos de maquininha, as melhores taxas do mercado, além de conta digital e outros serviços.

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

