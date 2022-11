TargEDys e SymbioPharm celebram parceria exclusiva para lançar SymbioLife® Satylia® na Alemanha

LONGJUMEAU, France, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TargEDys e a SymbioPharm assinaram um acordo exclusivo de marketing e distribuição para o lançamento de SymbioLife® Satylia® na Alemanha. O novo suplemento alimentar à base do probiótico de última geração Hafnia alvei HA4597 estará disponível a partir de janeiro de 2023.

SymbioLife® Satylia® é um probiótico de precisão com um mecanismo de ação caracterizado a nível molecular: aumenta a saciedade graças à proteína ClpB produzida pelo Hafnia alvei HA4597. A ClpB imita naturalmente a hormona da saciedade, alfa-MSH. A sensação de saciedade aprimorada ajuda na perda de peso bem-sucedida, conforme confirmado por um ensaio clínico com 230 adultos com excesso de peso. Este princípio natural oferecido pelo SymbioLife® Satylia® é uma nova solução de controlo de peso natural, segura e eficaz com vários prémios.

Grégory Lambert, CEO da TargEDys: «Estamos extremamente orgulhosos e entusiasmados com esta nova colaboração. O SymbioPharm está no top 3 do mercado alemão de probióticos e deu origem a um dos primeiros produtos farmacêuticos probióticos do mundo. Com o conhecimento da equipa sobre Enterobactérias probióticas e a firmeza com que mantêm a sua posição perante médicos, farmácias e sinergias com probióticos e diagnósticos, são o parceiro perfeito para este produto altamente científico.»

Juergen Eck, Co-CEO e Diretor Técnico da SymbioPharm:

«Estamos muito entusiasmados com esta parceria com a TargEDys e por trabalharmos juntos numa nova era de probióticos baseados em evidências. Com o patenteado probiótico Hafnia alvei HA4597, o seu mecanismo de ação biológico e estudos notáveis, podemos oferecer uma solução eficaz para os problemas crescentes de obesidade e saúde metabólica. Enquanto pioneiros na investigação de microbiomas e probióticos médicos, é um orgulho agora também conseguirmos ajudar a moldar a introdução dos probióticos de precisão baseados no conhecimento.»

Sobre a SymbioPharm

A SymbioPharm GmbH é pioneira em investigação de microbiomas e probióticos baseados no conhecimento - desde 1954. A sua missão é preservar a saúde e curar doenças com bactérias probióticas – valendo-se do efeito puramente biológico das bactérias naturais. Por conseguinte, investiga o microbioma humano e desenvolve abordagens terapêuticas microbiológicas inovadoras. A empresa possui uma moderna instalação de produção e conta com uma vasta experiência em diagnósticos – com o Institute for Microecology – para soluções inovadoras.

www.symbiopharm.de

Sobre a TargEDys®

A TargEDys® é uma empresa biotecnológica francesa em fase comercial especializada no desenvolvimento de soluções nutracêuticas através de intervenções no microbioma. A empresa baseia-se em 15 anos de investigação sobre o microbioma realizada em laboratórios académicos. O portefólio da TargEDys® centra-se no excesso de peso, desnutrição e saúde mental, todos baseados no conceito das variantes PreciBiomic sustentadas por um mecanismo de ação molecular e estudos in vivo.

www.targedys.com

Contact:

Arnaud Faure & Nina Vinot

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1956913/TargEDys_SymbioPharm_Logo.jpg

FONTE TargEDys

SOURCE TargEDys