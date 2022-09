TargEDys et Inoliva annoncent qu'ils ont conclu un partenariat de distribution pour apporter Satylia® en Turquie.

LONGJUMEAU, France, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- TargEDys et Inoliva, une société affiliée à Abdi Ibrahim, ont signé un accord exclusif de marketing et de distribution pour introduire Satylia, un complément alimentaire basé sur le probiotique de nouvelle génération Hafnia alvei HA4597, sur le marché turc.

Satylia, également appelé EnteroSatys sur d'autres marchés, est un probiotique de précision dont le mécanisme d'action est caractérisé au niveau moléculaire : il augmente la sensation de satiété grâce à la protéine ClpB du probiotique qui imite l'hormone de satiété alpha-MSH. Son efficacité a été démontrée dans un essai clinique portant sur 230 adultes en surpoids. Il s'agit d'une solution nouvelle, naturelle, sûre et efficace pour la gestion du poids, qui a été récompensée à plusieurs reprises.

La Turquie, qui compte 85 millions d'habitants, est le pays d'Europe le plus touché par l'obésité et le surpoids.

Grégory Lambert, PDG de TargEDys :

« Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration. Inoliva, avec son positionnement premium et scientifique, soutenu par le superbe établissement pharmaceutique d'Abdi Ibrahim, est le meilleur partenaire possible pour Satylia ! »

Aslı Biçer, directeur général d'Inoliva :

« La catégorie de la gestion du poids a une croissance en volume de 76% en Turquie, en raison du nombre croissant de personnes souffrant d'obésité et d'une sensibilisation accrue à un mode de vie sain. Nous voulions exister sur ce marché avec une solution cliniquement prouvée, naturelle, sans effets secondaires et durable. Satylia est exactement ce que nous recherchions. Notre objectif est d'améliorer les habitudes alimentaires des consommateurs et de devenir le premier choix parmi les marques de gestion du poids. »

À propos d'Inoliva et d'Abdi Ibrahim

Inoliva est une société pharmaceutique pionnière formée sous la direction de spécialistes expérimentés, animés par la mission de fournir au public l'accès à des produits révolutionnaires qui aident à préserver la vie.

La stratégie d'Inoliva est multi-canal avec un accent sur les diététiciens, une relation forte avec le réseau des pharmaciens, combinée à une promotion DTC.

Abdi Ibrahim, la principale société pharmaceutique de Turquie, a acquis 90 % des parts d'Inoliva en 2021 et se concentrera sur la croissance dans les soins de santé grand public et la biotechnologie dans les années à venir.

http://www.inoliva.com.tr

À propos de TargEDys®

TargEDys® est une société de biotechnologie française spécialisée dans le développement de solutions nutraceutiques par le biais d'interventions sur le microbiome. L'entreprise s'appuie sur 15 années de recherche sur le microbiote menées au sein de laboratoires académiques. TargEDys® développe un portefeuille de produits axés sur le surpoids, la dénutrition et la santé mentale, tous basés sur le concept de souches préciBiomiques étayé par un mécanisme d'action moléculaire et des études in vivo.

www.targedys.com

CONTACT : Arnaud Faure et Nina Vinot ; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1905616/TargEDys_Inoliva_Logo.jpg

SOURCE TargEDys; Inoliva