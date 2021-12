Target Global Acquisition I Corp. anuncia el precio de su oferta pública inicial de USD 200 millones

BERLIN, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Target Global Acquisition I Corp. (NASDAQ: TGAAU) (la "Empresa") anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 20.000.000 de unidades a un precio de USD 10,00 por unidad. Se espera que las unidades cotizen en el Mercado global de Nasdaq con el símbolo bursátil "TGAAU" a partir del 9 de diciembre de 2021. Cada unidad consta de una de las acciones ordinarias clase A de la Empresa y un tercio de un título canjeable. Cada título completo permite al titular adquirir una acción ordinaria Clase A a un precio de USD 11,50 por acción. Una vez que los títulos que componen las unidades comiencen a operar por separado, la Empresa espera que las acciones ordinarias Clase A y las garantías coticen en el Mercado global Nasdaq bajo los símbolos "TGAA" y "TGAAW", respectivamente.

La Empresa se constituyó con el propósito de realizar una fusión, un intercambio de acciones, una adquisición de activos, una compra de acciones, una reorganización o una combinación similar de negocios con una o más empresas o entidades. Los esfuerzos de la Empresa para identificar una oportunidad de combinación de negocios potenciales no se limitarán a una industria o región geográfica en particular.

UBS Investment Bank y BofA Securities actúan como gerentes de operaciones de libros. La Empresa otorgó a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 3.000.000 unidades adicionales al precio de la oferta pública inicial para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera.

La oferta pública se realiza solo por medio de un prospecto. Cuando estén disponibles, se podrá obtener copias del prospecto relacionado con la oferta en UBS Investment Bank, a la atención de: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico a [email protected], o en BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, a la atención de: Prospectus Department, o por correo electrónico a [email protected].

Una declaración de registro relacionada con los títulos entró en vigor el 8 de diciembre de 2021. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta ea ilegal previo a su registro o calificación bajo las leyes de valores vigentes en dicho estado o jurisdicción. Se espera que la oferta cierre el 13 de diciembre de 2021, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas", incluso con respecto a la oferta pública inicial propuesta y los planes de la empresa con respecto al sector objetivo para una posible alianza comercial. No se puede dar garantía alguna de que la oferta mencionada anteriormente se completará en los términos descritos, o que se completará en absoluto, o de que la empresa finalmente concrete una operación de alianza comercial. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de la empresa, incluidas las establecidas en la sección de "Risk Factors" de la declaración de registro y el prospecto preliminar de la empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC"). Hay copias disponibles de estos documentos en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La Empresa no asume la obligación de actualizar estas declaraciones por revisiones o cambios después de la fecha de esta publicación, excepto en los casos en que lo exija la ley.

