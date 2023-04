Taros Chemicals et Welab Barcelone annoncent leur partenariat pour fournir des services de découverte intégrée de médicaments

La combinaison des capacités de Taros en matière de recherche et de fabrication contractuelle de petites molécules avec l'expertise de longue date de Welab en matière de projets de découverte de médicaments dans un environnement de R&D de pointe aidera les clients à mener à bien leurs programmes de découverte et de développement de bout en bout

DORTMUND, Allemagne et BARCELONE, Espagne, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Taros Chemicals, l'un des principaux acteurs allemands de recherche sous contrat (CRO) sur les petites molécules, et Welab Barcelona, le plus grand centre espagnol de découverte de médicaments et auparavant l'unité centrale de découverte et de développement de médicaments d'ESTEVE, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à fournir à leurs clients des services intégrés de découverte et de développement de médicaments, partant de la génération d'idées de nouvelles molécules jusqu'au développement préclinique.

Grâce à ce partenariat unique, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques bénéficieront désormais d'un accès centralisé à l'expertise de Taros en chimie synthétique et médicinale couvrant l'identification des hits, les hit to lead et l'optimisation des leads ainsi que les services de conception de médicaments et de modélisation moléculaire tout en en profitant de l'exceptionnelle plateforme de R&D de Welab fournissant des services de pharmacologie in vitro et in vivo, de DMPK et de toxicologie. Le partenariat offrira également une vaste chimiothèque combinée de plus de 115 000 composés potentiellement bio-actifs et abordera des modalités spécifiques telles que la chimie des peptides et des oligonucléotides. Sa base opérationnelle comprendra des infrastructures de laboratoire de chimie et de biologie de pointe de 5.000 m² ainsi qu'un laboratoire animalier de 500 m².

Le Dr Dimitrios Tzalis, CEO de Taros Chemicals, commente : « Un grand nombre de nos clients n'ont cessé de demander à nos experts un complément de services de biologie intégrés en sus de notre expertise en matière de chemie médicinale. L'établissement de ce partenariat avec nos collègues espagnols satisfera désormais cette demande et fournira à nos clients un portefeuille de bout en bout tout au long de l'exécution de leurs programmes de développement préclinique.

Le CSO de Welab, le Dr Jose Miguel Vela, ajoute : « Notre objectif est de construire un pont entre l'idée scientifique et le patient, en stimulant la création de la future génération de médicaments de demain. Ce partenariat stratégique, avec une organisation de pointe telle que Taros Chemicals, nous aidera à relever les grands défis auxquels est confrontée la recherche biomédicale et à proposer de nouvelles thérapies pour des besoins non couverts à ce jour.

À propos de Taros Chemicals

Taros et un spécialiste de recherche sous contrat en chimie des petites molécules basée en Allemagne. Depuis 1999, les chercheurs chimistes sont au service d'entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et chimiques. Son unité commerciale spécialisées dans ce domaine opère à toutes les étapes de la découvertes de nouveaux médicaments. Pour plus d'informations, visitez www.tarosdiscovery.com

À propos de Welab Barcelona

Fondé en 2020 grâce à l'acquisition du centre de découverte et de développement préclinique de médicaments d'Esteve Pharmaceuticals S.A., Welab est formé de scientifiques expérimentés dotés d'équipements et de technologies de pointe, et d'une expérience éprouvée dans l'ensemble du cycle de découverte et de développement de médicaments, traduisant avec succès des nouvelles découvertes en médicaments. Le site de R&D de Welab, situé à Barcelone, est le plus grand centre intégré de découverte de médicaments en Espagne et fournit des services de R&D pharmaceutique et des solutions scientifiques. Pour plus d'informations, visitez www.welabbarcelona.com

Taros Chemicals Youri Mesmoudi [email protected] T +49 231 22 61 98 11 Welab Barcelone Xavier Codony Soler, PhD [email protected] T +34 659633539

