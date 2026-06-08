TARS présente l'IA incarnée en situation réelle à la conférence ICRA 2026 sur la robotique

TARS DexHand ouvre une nouvelle ère dans l'intégration main-cerveau

VIENNE, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- La société TARS s'est particulièrement distinguée à l'ICRA 2026, la principale conférence internationale de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) sur la robotique, en lançant à l'international sa plateforme DexHand, qui a attiré toute l'attention des industriels et des universitaires.

M. Ding, scientifique en chef et cofondateur de TARS, a prononcé le discours d'ouverture de la séance plénière.

TARS DexHand at ICRA 2026 in Vienna

Présentant les 26 gestes de l'alphabet anglais en langue des signes, la démonstration de TARS DexHand invitait les participants à s'engager dans une interaction en temps réel contrôlée par miroir pour apporter en direct la preuve de la fidélité biomimétique du système et de sa réactivité à faible latence.

Au cœur de DexHand se trouve une architecture 21-DoF modelée à l'échelle réelle sur la topologie des métacarpes et des phalanges humains. Contrairement aux articulations parallèles conventionnelles, qui introduisent une distorsion cinématique lors de mouvements complexes, DexHand reproduit la convergence spatiale des articulations carpométacarpienne et métacarpophalangienne du pouce pour supprimer les angles morts du mouvement. Ses articulations conçues en interne intègrent des réducteurs de haute précision qui réduisent le jeu à une plage extrêmement limitée et permettent une micromanipulation tout en douceur.

Cette structure biomimétique élimine également l'un des goulets d'étranglement les plus pressants de l'IA incarnée : le fossé entre la simulation et la réalité. Le système SenseHub de TARS capture les données des mouvements humains réels et les cartographie pour améliorer leur utilisation, sans aucune perte.

Les bouts des doigts de DexHand intègrent des modules de caméras miniatures à très haute définition, capables de capturer des textures microscopiques d'une finesse de 0,05 mm à plus de 240 Hz. Grâce à son modèle de fondation incarné AWE 3.0, le robot comprend des propriétés physiques telles que la dureté, la rugosité ou le risque de glissement, et peut prévoir un événement au lieu de simplement réagir après coup.

En ce qui concerne la fabrication, la conception rigide à entraînement quasiment direct de DexHand, qui n'utilise que trois types de moteurs et de réducteurs, est spécialement adaptée aux chaînes de montage automatisées.

« La conférence ICRA 2026 de l'IEEE s'est avérée une scène idéale pour montrer le fonctionnement pratique des solutions d'IA incarnée de TARS », a déclaré M. Ding, scientifique en chef et cofondateur de TARS. « TARS DexHand est l'interface optimisée entre l'intelligence humaine et l'action robotique. »

À propos de TARS : Entreprise leader dans le domaine de l'IA incarnée, TARS fabrique des robots polyvalents pour les environnements industriels réels. Son modèle de fondation AWE 3.0 et sa plateforme DexHand représentent une nouvelle génération d'IA physique construite à partir des premiers principes.

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