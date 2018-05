Taste Festivals & Diageo : au croisement de la mixologie, de la gastronomie et de la culture

TasteFestivals, la célébration culinaire numéro un au monde d'IMG, a annoncé un partenariat mondial exclusif avec Diageo, la société de spiritueux détentrice de certaines des marques les plus appréciées au monde, dont Johnnie Walker, Tanqueray, Ketel One, Ciroc, Don Julio, Bulleit et Zacapa. L'annonce a été célébrée avec un événement organisé dans le restaurant Margot à Londres réunissant des leaders du secteur, parmi lesquels le chef de renommée mondiale Alex Atala, le célèbre chroniqueur culinaire Andrea Petrini, Manoella Buffara et Lauren Mote, pour porter un toast en hommage à cette collaboration inédite qui repousse les frontières entre la gastronomie et les boissons.

Des mixologues de haut rang ont uni leurs forces avec les meilleurs chefs au monde pour créer des expériences inédites et former les amateurs de gastronomie et de cocktails sur le mariage d'aliments et spiritueux avec divers ingrédients, saveurs et recettes pour toutes les occasions.

Les festivaliers du monde entier auront la chance de vivre des expériences immersives à base de l'emblématique scotch Johnnie Walker, de la vodka riche en histoire Ketel One et du gin préféré des bartenders Tanqueray, pour n'en nommer que quelques-uns. Ils auront ainsi l'occasion d'enfiler un tablier dans une reproduction de l'épicerie originale de Johnnie Walker et d'apprendre comment combiner les ingrédients dans des cocktails pour relever les saveurs naturelles du spiritueux. Puis ils pourront s'installer autour de la table de la Ketel One Vodka Kitchen et apprendre la recette du parfait Bloody Mary à recréer chez eux entre amis, ou au bar Tanqueray pour déguster un apéritif avant d'observer les meilleurs chefs et bartenders de la ville effectuer des démonstrations côte à côte.

Outre les festivals Taste, de nouvelles opportunités formidables leur seront offertes pour combiner plats et cocktails lors des Taste Tuesdays - une nouvelle série internationale d'événements mensuels organisés dans des restaurants, et des Taste Residences - des expériences exclusives à la tables d'un chef.

Cristina Diezhandino, directrice de la catégorie Scotch et directrice générale de Diageo Reserve, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat entre Diageo et Taste, qui explore et célèbre une nouvelle ère où les de la gastronomie et des boissons se rapprochent plus que jamais.

« Dans le monde entier, les gens sont de plus en plus exigeants quant à leurs aliments et boissons. Ils veulent en connaître les ingrédients et savoir d'où ils viennent. Ils veulent savoir comment leurs aliments et boissons ont été préparés, apprendre comment le faire chez eux et, dans l'ensemble, bénéficier d'une expérience plus immersive. » Anya Haarhoff, directrice commerciale de Diageo Global Reserve, a ajouté : « Ce partenariat pluriannuel offre aux gastronomes et amateurs de boissons des expériences inédites, dans un même lieu, et nous sommes heureux de placer certaines de nos marques les plus appréciées en son centre, comme Johnnie Walker, Zacapa et Tanqueray. Nous sommes ravis de collaborer avec Taste Festivals et de proposer ces expériences exaltantes à des millions de gastronomes dans le monde. »

Justin Clarke, vice-président sénior et directeur général de la division culinaire d'IMG, a commenté : « Les gens s'intéressent de plus en plus aux profils gustatifs et à l'expérimentation de spiritueux avec les repas. Nous associons les marques les plus appréciées de Diageo à notre plateforme mondiale Taste Festivals afin de créer de nouvelles expériences immersives et passionnantes qui célèbrent et rassemblent ce qui se fait de mieux en matière de gastronomie et de boissons.

« Lors de nos festivals ou nouveaux événements Taste Tuesdays et Taste Residence, nous sommes impatients d'explorer et de partager avec le public les dernières recettes, les conseils et les tendances des meilleurs chefs et mixologues dans le monde entier. »

Les Taste Festivals attirent plus de 500 000 personnes chaque année dans des villes telles que Londres, Milan, Athènes, Amsterdam, Dublin, Moscou, Rome, Sydney, Sao Paulo et Hong Kong.

La célébration d'inauguration de ce partenariat s'est tenue à Londres le vendredi 11 mai, avec la participation de certains des plus grands experts du secteur des aliments et boissons, avec des plats créés par Manoella Buffara et des cocktails signés Lauren Mote, mixologue mondiale de Diageo.

