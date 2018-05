Taste Festivals e Diageo: onde bebidas, culinária e cultura se reúnem

LONDRES, 14 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Taste Festivals, da IMG, a celebração culinária preferida do mundo, anunciou uma parceria global exclusiva com a Diageo, empresa de bebidas alcoólicas que possui algumas das marcas mais apreciadas do mundo, como Johnnie Walker, Tanqueray, Ketel One, Ciroc, Don Julio, Bulleit e Zacapa. O anúncio foi comemorado com um evento realizado no restaurante Margot, de Londres, que reuniu líderes do setor como o chef Alex Atala, mundialmente famoso, Andrea Petrini, celebrado crítico gastronômico, e Manoella Buffara e Lauren Mote que fizeram um brinde à primeira colaboração desse tipo e que redefine as fronteiras entre os alimentos e as bebidas.

Leading chef, Manoella Buffara and Diageo Global Cocktailian, Lauren Mote, celebrate the announcement of the exciting new partnership between Diageo and Taste Festivals. (PRNewsfoto/Diageo and Taste Festivals)

Os melhores mixologistas se associarão aos principais chefs do mundo para criar experiências inéditas e ensinar aos amantes da culinária e dos coquetéis como combinar alimentos e bebidas alcoólicas com vários ingredientes, sabores e receitas para cada tipo de ocasião.

Os visitantes do festival provenientes de todas as partes do mundo terão acesso a experiências de imersão oferecidas pelo icônico uísque escocês Johnnie Walker, pela vodca Ketel One, que tem uma grande história, e pelo Tanqueray, o gim preferido dos bartenders, para citar apenas alguns. Uma hora eles estarão de avental em uma recriação da mercearia original da Johnnie Walker, aprendendo a aproveitar os ingredientes de um coquetel para destacar os sabores naturais da bebida. Outra hora estarão sentados na cozinha da vodca Ketel One misturando o perfeito e exótico Bloody Mary que depois prepararão em casa para os amigos, ou entrando no bar do Tanqueray para tomar um aperitivo antes de assistirem a demonstrações dos melhores chefs e bartenders da cidade, lado a lado.

Como acontece nos festivais Taste, haverá novas e interessantes oportunidades de ver como coquetéis e pratos culinários são combinados nas Terças-Feiras Taste (Taste Tuesdays), nova série mensal e internacional de refeições à mesa, e nas Residências Taste (Taste Residences), experiências gastronômicas exclusivas com a participação de um chef.

Cristina Diezhandino, diretora da categoria Scotch e diretora geral da Diageo Reserve, disse: "É com muito entusiasmo que anunciamos a parceria entre a Diageo e a Taste, que explora e celebra uma nova era, em que o mundo dos alimentos e bebidas se aproximam como nunca antes".

"Tenho notado cada vez mais que as pessoas de todo o mundo estão exigindo mais de seus alimentos e bebidas. Querem conhecer seus ingredientes e de onde vieram. Querem saber como seus alimentos e bebidas foram preparados, aprender como prepará-los em casa e, em termos gerais, ter acesso a uma experiência de maior imersão."

Anya Haarhoff, diretora comercial da Diageo Global Reserve, disse: "Essa parceria, que se estenderá por muitos anos, oferece tanto aos aficionados das bebidas alcoólicas quanto da gastronomia experiências sem precedentes, tudo em um só local, e estamos entusiasmados em colocar como destaque algumas das nossas marcas mais apreciadas, como Johnnie Walker, Zacapa e Tanqueray. Estamos encantados em trabalhar com a Taste Festivals para oferecer essas experiências emocionantes aos milhões de amantes da gastronomia de todo o mundo".

Justin Clarke, vice-presidente sênior e diretor geral de culinária da IMG, disse: "As pessoas estão cada vez mais interessadas na combinação de sabores e em experimentar bebidas alcoólicas com a comida. Estamos unindo as marcas mais apreciadas da Diageo e a nossa plataforma global da Taste Festivals para oferecer novas e emocionantes experiências de imersão que celebram o que há de melhor na combinação de bebidas e alimentos.

"Estamos muito animados em começar a explorar e compartilhar as mais novas receitas, dicas e tendências dos melhores mixologistas e chefs com o público de todo o mundo, seja através dos nossos festivais, dos novos eventos das Terças-Feiras Taste ou das Residências Taste."

Mais de 500.000 pessoas participam anualmente de festivais da Taste Festivals em cidades como Londres, Milão, Atenas, Amsterdã, Dublin, Moscou, Roma, Sydney, São Paulo e Hong Kong.

O evento de lançamento para comemorar a parceria foi realizado em Londres no dia 11 de maio, sexta-feira, e contou com a presença de alguns dos maiores especialistas do setor de alimentos e bebidas alcoólicas. Os pratos foram criados por Manoella Buffara e os coquetéis por Lauren Mote, coqueteleira global da Diageo.

SOBRE A DIAGEO

A Diageo é líder mundial no segmento de bebidas alcoólicas e possui um portfólio extraordinário de marcas que inclui Johnnie Walker, Tanqueray, Zacapa, uísques Buchanan's e Windsor, vodcas Smirnoff e Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Ketel One e Guinness.

As ações da Diageo são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres (DGE) e de Nova York (DEO) e os nossos produtos são vendidos em mais de 180 países em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a Diageo, nossos funcionários, nossas marcas e desempenho, acesse www.diageo.com.

Acesse www.DRINKiQ.com, recurso da Diageo que promove a bebida com moderação, para consultar informações, iniciativas e maneiras de compartilhar as melhores práticas.

Celebrando a vida, todo dia, em qualquer lugar.

SOBRE A IMG

A IMG é líder global em esportes, moda, eventos e mídia, e atua em mais de 30 países. A empresa gerencia alguns dos maiores ídolos mundiais do esporte e da moda, e produz anualmente centenas de eventos ao vivo e experiências de entretenimento de marca. É também líder na produção e distribuição independentes de mídias esportivas e de entretenimento. A IMG é especializada em treinamento esportivo e no desenvolvimento de ligas esportivas, bem como em marketing, mídia e licenciamento de marcas, organizações esportivas e instituições de ensino superior. A IMG faz parte da rede Endeavor (a antiga WME | IMG).

