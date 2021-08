Taste the Music Repete a Dose em Agosto, Música e Gastronomia no Pátio Higienópolis

Evento reúne pratos exclusivos de chefs renomados, servidos ao som de DJs. Ingressos já à venda.

Restaurantes Aizome, Aragon, Casa Santo Antônio, Jamile, Kouzina, Quincho, MYK, Su, são nomes confirmados. Ingressos à venda

SÃO PAULO, 19 de Agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Devido à grande procura na primeira edição – com ingressos esgotados antecipadamente - o Pátio Higienópolis repete a dose e apresenta a segunda edição do Taste The Music, que reúne gastronomia e música e acontece de 26 a 29 de agosto (quinta a domingo), almoço e jantar.

Durante o Taste the Music, os clientes poderão degustar menus de alguns dos principais restaurantes da cidade de São Paulo, ao som de DJs renomados. O evento é realizado no piso Boulevard – área a céu aberto, com vegetação natural – e cada grupo será servido em cabines, com capacidade limitada. Três convites é o mínimo disponível para cada cliente, mantendo, assim, grupos de pessoas conhecidas na mesma cabine.

O cardápio, exclusivo, inclui pratos desenvolvidos especialmente para o Taste the Music - no jantar, a degustação, em ritmo de happy-hour, será embalada por DJs ao vivo. Alguns exemplos: pelo restaurante Aragon, o prato principal é arroz de pato, chorizo espanhol, molho do assado e cebola frita; pelo Jamile, cupim do sal com mandioca amarela e farofa de banana; pelo Quincho, arroz caldoso de cogumelos ao vinho tinto com crispy de alho poró; pela Casa Santo Antonio, tortelli de brie com fonduta trufada; Su, o menu do chef com sushis, atum com foie gras, sashimis entre outros; Aizome, sukiyaki de filé com vegetais e arroz com cogumelos; MYK, Moussaka de frutos do mar; e no Kouzima, souvlaki de cordeiro com pita bread, tomate, tzatziki e cebola roxa. Todos incluem bebidas (vinhos, cervejas, águas), além de entrada, prato principal e sobremesa. O menu completo de cada restaurante participante pode ser conhecido em www.patiohigienopolis.com.br

Serviço - Taste The Music 2ª Edição

26 a 29 de agosto (quinta a domingo)

Almoço (R$120 por pessoa), das 12h às 15h; Jantar (R$ 190), das 19h às 22h (sujeito a alterações). Vendas disponíveis pela plataforma Ingresse.

Shopping Pátio Higienópolis, Piso Boulevard (Av. Higienópolis, 618; acesso pelo Piso Pacaembu)

Realização: Heinz. Patrocínio: Lacta Intense, Stella Artois e apoio de FIVE!, Grand Cru e Vistale.

Programação:

26 de agosto (quinta-feira): Quincho (almoço) e Aizome (jantar)

27 de agosto (sexta-feira): Casa Santo Antônio (almoço) e MYK (jantar)

28 de agosto (sábado): Su (almoço) e Jamile (jantar)

29 de agosto (domingo): Aragon (almoço) e Kouzina (jantar)

Para mais informações, siga @patiohigienopolis nas redes sociais.

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

