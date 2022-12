Tata Communications adquiriráThe Switch Enterprises, com sede nos EUA, para trazer produção e transmissão de conteúdo de vídeo ao vivo globalmente

Ela expande o alcance para locais de eventos esportivos de primeira linha nos EUA e ganha uma forte presença na América do Norte; Amplia o portfólio de serviços de mídia e entretenimento com produção e transmissão de vídeo ao vivo, posicionando-a de forma única em toda a cadeia de valor de conteúdo global

NOVA YORK e Bombaim, Índia, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora de ecossistema digital global, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo por meio de sua subsidiária internacional, a Tata Communications (Netherlands) B.V., para adquirir a The Switch Enterprises LLC. Com sede em Nova York, a The Switch é uma provedora líder global de serviços de produção e transmissão de vídeo ao vivo de ponta a ponta com alcance para locais esportivos de alto nível na América do Norte. Com esta transação, a Tata Communications ganhará uma posição sólida no mercado de mídia e entretenimento das Américas, ampliará seu portfólio para a produção de vídeo ao vivo e se posicionará de forma única como um participante do ecossistema de mídia de ponta a ponta em toda a cadeia de valor de desenvolvimento de conteúdo globalmente.

De acordo com os termos do acordo, a Tata Communications concordou em adquirir 100% de participação acionária na TheSwitch Enterprises, LLC e em alguns de seus ativos internacionais por um valor de aproximadamente US $58.8 milhões (₹486,3 Crores) em uma transação única (sujeita aos ajustes habituais de fechamento). O fechamento da transação depende das aprovações regulatórias. Com a união das duas empresas, a Tata Communications oferecerá suporte aos clientes da The Switch com alcance global para mais de 190 países e territórios e a The Switch trará recursos de produção ao vivo de última geração, ajudando as organizações a produzir conteúdo mais imersivo e de alta qualidade com mais rapidez e eficiência.

Ao anunciar a aquisição, Tri Pham, Diretor de Estratégia da Tata Communications, disse: "Nossas forças combinadas com a forte presença da The Switch na América do Norte e a posição global da Tata Communications criarão uma potência formidável no ecossistema de mídia global, ajudando as empresas a aproveitar os padrões emergentes de consumo digital para impulsionar a inovação e a disrupção. Além disso, a infraestrutura de produção da The Switch como modelo de serviço permitirá que os clientes da Tata Communications acelerem a adoção da produção remota de qualquer evento em todo o mundo."

Dhaval Ponda, Chefe Global de Negócios de Mídia e Entretenimento da Tata Communications, acrescentou: "O setor global de mídia e entretenimento está passando por uma transformação digital única em uma geração, impulsionada por uma mudança fundamental nos comportamentos de consumo do consumidor. A Tata Communications já está ajudando algumas das maiores federações esportivas globais, emissoras e plataformas OTT a gerenciar essa disrupção por meio de nossa plataforma de mídia digital de próxima geração. Com a equipe da The Switch, agora seremos capazes de desenvolver soluções holísticas e escalonáveis, abrangendo programação ao vivo e programada para televisão, aproveitando vídeos pré-gravados e arquivados para criação de novos conteúdos, bem como toda a pós-produção. As equipes da The Switch e da Tata Communications, juntas, ajudarão o setor a evoluir para o próximo nível de envolvimento dos fãs no local e em casa."

Ao discursar na ocasião, Eric Cooney, Presidente e CEO da The Switch, disse: "A equipe da The Switch tem trabalhado arduamente criando uma oferta de produção e transmissão ao vivo líder de mercado nos EUA e além. Estamos extremamente orgulhosos de nossas conquistas e da confiança que as grandes empresas de mídia depositam em nossos serviços. À medida que o setor de mídia evolui, a The Switch tem um papel crescente a desempenhar no futuro dos esportes e entretenimento ao vivo e ao ajudar nossos clientes a maximizar seu conteúdo lucrativo. Com a Tata Communications, vamos acelerar esta jornada, proporcionando estabilidade, investimento e visão para apoiar o crescimento futuro. Estou entusiasmado com o futuro da The Switch e com as oportunidades que isso traz para nossa equipe e clientes."

Após a conclusão da transação, a The Switch Enterprises se juntará aos Serviços de Mídia e Entretenimento (MES) da Tata Communications sob a direção de Dhaval Ponda.

Sobre a The Switch Enterprises

No mundo cheio de ação da produção e entrega de vídeo ao vivo, a The Switch está sempre ligada e sempre presente - definindo a referência do setor em qualidade, confiabilidade e níveis de serviço inigualáveis. Fundada em 1991 e com sede em Nova York, a The Switch vem conectando espectadores de todo o mundo a eventos ao vivo há quase três décadas, trazendo o conteúdo que deseja em plataformas de TV linear, sob demanda e streaming — em várias telas e dispositivos.

A plataforma de produção abrangente da The Switch combina serviços móveis e remotos para permitir que seus clientes capturem, editem e empacotem cobertura ao vivo atraente e de alta qualidade. A rede de entrega da The Switch conecta instalações de produção com mais de 800 dos maiores produtores, distribuidores e locais de esportes e eventos do mundo, conectando perfeitamente detentores de direitos, emissoras, plataformas de streaming, meios de comunicação e serviços da web - e ativando conteúdo ao vivo em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.theswitch.tv

Sobre

a Tata Communications Parte do Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) é uma facilitadora de ecossistema digital global que alimenta a economia digital de rápido crescimento atual em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela permite a transformação digital de empresas globalmente com colaboração e soluções conectadas, conectividade principal e de última geração, hospedagem em nuvem e soluções de segurança e serviços de mídia. 300 das empresas da Fortune 500 são seus clientes e a empresa conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e cautelares

Certas palavras e declarações neste comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, incluindo aquelas relacionadas à posição financeira esperada da Tata Communications, estratégia de negócios, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral da Índia, são declarações prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento do setor e projeções de tendências, que podem fazer com que resultados reais, desempenho ou conquistas da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes de tais declarações prospectivas incluem, entre outros, falha em aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; falha no desenvolvimento de novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; falha em concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; falha em estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preço em alguns dos serviços de comunicação da empresa; falha em integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados reais, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes de tais declarações prospectivas, muitos dos quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, entre outros, fatores de risco discutidos nos relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem obrigação de, e expressamente se isenta de qualquer obrigação, de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2022 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são trademarks ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em alguns países.

FONTE Tata Communications

