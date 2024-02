Tata Communications collabore avec Microsoft pour repousser les limites des appels vocaux sur Microsoft Teams

Tata Communications GlobalRapide™, développé par Operator Connect pour Microsoft Teams, permettra aux entreprises d'élever leur expérience client à l'échelle mondiale

La dernière solution d'appel en nuage permet aux entreprises basées en Inde d'effectuer des appels RTPC vers n'importe quel appareil Microsoft Teams, partout dans le monde

Une flexibilité sans précédent pour la collaboration, l'amélioration de la facilité d'utilisation, la sécurité et le respect de la réglementation pour Teams seront disponibles sur une plate-forme unique

BOMBAY, Inde, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications , acteur mondial de la commtech (technologie des communications), s'est associé à Microsoft pour offrir une flexibilité en matière de collaboration et de connectivité sur Microsoft Teams pour les entreprises en Inde.

La plateforme GlobalRapide de Tata Communications permettra aux entreprises indiennes et aux multinationales présentes dans le pays de passer et de recevoir des appels vocaux RTPC de classe opérateur sur n'importe quel appareil Teams, partout dans le monde, en utilisant la plateforme Operator Connect.

Avec une portée très étendue couvrant plus de 190 pays grâce à des partenariats établis avec plus de 700 opérateurs de réseaux mobiles, Tata Communications est particulièrement bien placé pour offrir cette capacité d'appel et d'audioconférence en nuage, qui respecte les réglementations en vigueur.

GlobalRapide offre une meilleure capacité de lutte contre la fraude et un respect strict des réglementations locales, permettant ainsi aux entreprises d'interagir et de collaborer en toute sécurité avec l'ensemble de leur chaîne de valeur dans le monde entier.

La plateforme offre une couche de services gérés de bout en bout, permettant le déploiement, l'intégration et la gestion de Teams, de terminaux et de SBC (session border controllers) avec une facilité d'utilisation, une sécurité et un respect des réglementations optimisés, le tout sur une plateforme unique. Cela permettra de rationaliser la gestion de la plateforme Teams, offrant aux entreprises un contrôle et une visibilité absolus, sans coût matériel supplémentaire.

« À mesure que les entreprises se développent, les frontières géographiques ne cessent de se réduire sous l'effet de la puissance des outils de collaboration. Pour exploiter au mieux ces outils innovants, les entreprises ont besoin de disposer d'un partenaire mondial bénéficiant d'une expertise locale », a déclaré Sriram Sampath, vice-président en charge des communications unifiées et de la collaboration chez Tata Communications. « Notre collaboration avec Microsoft sur Operator Connect for Teams améliorera davantage la productivité et l'efficacité du personnel pour les entreprises, tout en les aidant à respecter les réglementations et les normes locales. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Tata Communications afin d'aider nos clients à élargir leur présence mondiale par le biais d'Operator Connect for Teams. Cette collaboration témoigne de notre volonté d'améliorer l'efficacité et les gains de productivité des entreprises partout en Inde. Ensemble, nous sommes déterminés à aider les entreprises à se développer et à évoluer - de manière transparente, efficace et en toute sécurité. » a déclaré Shruti Bhatia, directeur national, Modern Work and Surface, Inde et Asie du Sud, Microsoft.

Cliquez ici pour en savoir plus sur Tata Communications GlobalRapide.

