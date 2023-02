Tata Communications e Oasis Smart SIM capacitam a SanCloud com CloudSIM™ escalável e seguro

Uma solução eSIM inovadora, o CloudSIM™ oferece segurança, simplicidade e escalabilidade para seus clientes nos setores de manufatura, cadeia de suprimentos e automotivo

MUMBAI, ÍNDIA e PARIS, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ — A Tata Communications, uma facilitadora de ecossistema digital global, e a Oasis Smart SIM, uma subsidiária da Tata Communications International Pte., Ltd., anunciam hoje que a SanCloud será alimentada pelo CloudSIM™, um módulo embutido de identidade do assinante exclusivo baseado em nuvem ( e SIM).

O CloudSIM™ capacitará dispositivos da SanCloud com recursos de controle e monitoramento remotos para o desempenho operacional de equipamentos industriais e fábricas nos setores de manufatura, cadeia de suprimentos e automotivo. Ele simplificará a implementação em cadeias de suprimentos fragmentadas e beneficiará empresas em todo o mundo.

Oferecido por meio da plataforma Tata Communications MOVE™, o CloudSim™ oferece conectividade celular sob demanda de forma mais segura e econômica do que nunca. Ao fornecer a integridade do dispositivo e a tecnologia CloudSIM™ de provisionamento na nuvem, a Tata Communications, juntamente com a Oasis Smart SIM, ajuda a reduzir custos e simplificar o design. Isso muda a maneira tradicional de fornecer conectividade sob demanda, que normalmente exigia SIMs, eSIMs ou iSIMs adicionais na plataforma de hardware, adicionando custos e complexidades.

Marc Murphy, um dos fundadores e diretor da Software Engineering, SanCloud, disse: "A SanCloud está entusiasmada com a integração dos serviços Tata Communications MOVE™ e CloudSIM™ em nossos dispositivos móveis sem fio. Isso nos dá a flexibilidade de mudar dinamicamente o modelo de assinatura em nossos dispositivos IoT sem precisar enviar um engenheiro para o local para trocar um SIM. Esta é uma economia significativa de custos".

"À medida que os produtos ficam mais inteligentes e os modelos de receita se tornam cada vez mais baseados no uso, os dispositivos conectados precisam ser flexíveis, inteligentes e seguros - tudo ao mesmo tempo. O CloudSIM™ e a Tata Communications MOVE™ estão permitindo essa transformação", disse Avneesh Prakash, vice-presidente de mobilidade da Tata Communications. "Este será um divisor de águas no setor, oferecendo uma nova abordagem para capacitar os fabricantes de dispositivos e equipamentos de IoT. Estamos entusiasmados em habilitar a SanCloud e melhorar a experiência do usuário e reduzir os custos operacionais de seus produtos e soluções".

Olivier Leroux, CEO da Oasis Smart SIM, acrescentou: "Com o CloudSim™, qualquer produto pode ter uma integração segura de toque zero. Criamos este programa para oferecer uma abordagem inovadora, uma vez que o CloudSim™ complementa a conectividade permanente existente, permitindo a conectividade sob demanda a qualquer hora em qualquer lugar. O CloudSim™ é um divisor de águas que simplifica a IoT e oferece uma solução que permite a ampliação das implementações. Estamos entusiasmados em demonstrar este novo recurso no Mobile World Congress de 2023 com a Tata Communications".

Sobre a SanCloud

A SanCloud é uma fornecedora de soluções personalizadas de IoT integradas. A SanCloud projeta e fabrica seu hardware internamente, proporcionando a capacidade de adaptar os projetos às exigências. Seus produtos abrangem uma infinidade de aplicações que vão desde interfaces simples de sensores sem fio, dispositivos de rastreamento e monitoramento de GPS, gerenciamento de ativos móveis até gateways totalmente integrados. Para saber mais sobre a SanCloud, acesse www.sancloud.com

Sobre a Oasis Smart SIM

A Oasis Smart SIM foi fundada em 2011, com sede na França e em Singapura. A Oasis está empenhada em quebrar o modelo vertical tradicional SIM para criar um ecossistema confiável e interoperável. Nossas soluções avançadas SIM e eSIM são fornecidas a mais de 120 das principais operadoras e provedores do mundo, com o apoio de nossa acionista majoritária, a Tata Communications. Como membros da GSMA e da Trusted Connectivity Alliance, a Oasis foi reconhecida como a sexta provedora global de soluções de gerenciamento de eSIM pela Counterpoint Research em 2022. Para mais informações, acesse https://www.oasis-smartsim.com

Sobre a Tata Communications

Como parte da Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. 300 das empresas da Fortune 500 são seus clientes e a empresa conecta empresas a 80% das gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com

Declarações prospectivas e de advertência

Certas palavras e declarações nesse comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas e outras declarações, inclusive aquelas relacionadas à expectativa de posição financeira da Tata Communications, sua estratégia comercial, o desenvolvimento futuro das operações da Tata Communications e a economia geral na Índia, são declarações prospectivas. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive financeiros, regulatórios e ambientais, bem como aqueles relacionados ao crescimento e às projeções de tendências do setor, o que pode fazer com que resultados reais, desempenho ou realizações da Tata Communications ou resultados do setor sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas incluem, entre outros, incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; incapacidade de concluir com sucesso os testes comerciais de novas tecnologias e sistemas de informação para dar suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; incapacidade de estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em determinados serviços de comunicação da empresa; incapacidade de integrar aquisições estratégicas e mudanças nas políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relacionadas à administração do setor da Tata Communications; e, em geral, a economia, as condições comerciais e de crédito na Índia. Fatores adicionais que podem fazer com que resultados, desempenho ou realizações reais sejam materialmente diferentes dessas declarações prospectivas, muitos dos quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos Relatórios Anuais da Tata Communications Limited.

Os Relatórios Anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem obrigação, e se isenta expressamente de qualquer obrigação, de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2023 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou marcas registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em determinados países.

CloudSIM é uma marca comercial da Oasis Smart SIM Europe SAS em determinados países.

FONTE Tata Communications; Oasis Smart SIM

SOURCE Tata Communications; Oasis Smart SIM