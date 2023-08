Tata Communications lança laboratório de Roaming 5G global baseado em nuvem

Permite que as operadoras de rede móvel (MNOs) experimentem Proof of Concepts (PoCs) antes de migrar os clientes para o 5G.

BOMBAIM, Índia, 23 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global de ecossistemas digitais, anunciou hoje o lançamento de seu laboratório global de Roaming 5G (laboratório) baseado em nuvem, permitindo que as operadoras de rede móvel (MNOs) testem casos de uso de rede autônoma da 5G antes de apresentar o serviço aos seus assinantes. Com isso, a Tata Communications está aproveitando o potencial do 5G para ajudar a reimaginar experiências de mobilidade para operadoras de rede móvel que beneficiam seus consumidores e clientes empresariais.

O laboratório de roaming 5G baseado em nuvem da Tata Communications avalia a experiência internacional de roaming móvel, monitorando de perto o movimento de tráfego e o uso da rede para oferecer a mais alta qualidade de experiência aos usuários de telefones celulares. Seus testes recebem uma avaliação de desempenho objetiva em todas as redes, conectada no processo de troca enquanto um usuário está em roaming. Isso também inclui testes de integração e internet na rede autônoma 5G de alta velocidade, alta confiabilidade e baixa latência.

O novo laboratório de Roaming 5G da Tata Communications foi especialmente projetado, mantendo a segurança no centro de suas operações. Ele é equipado com aplicativos de servidor de alta tecnologia que oferecem conectividade de roaming 5G de alta velocidade, juntamente com segurança de rede. Rede ágil e segura são essenciais, considerando que a adoção do 5G está acelerando globalmente, com a GSMA, prevendo 5 bilhões de conexões 5G até 2030 (Fonte: The Mobile Economy 2023 (gsma.com).

"A conectividade é um ingrediente fundamental no mundo digital acelerado de hoje. Uma internet que é rápida, segura e disponível em todos os momentos é de suma importância para os clientes, sejam eles indivíduos ou empresas. Estamos entusiasmados em apresentar nossa mais nova capacidade em testes de roaming 5G, garantindo que os clientes da MNO recebam serviços comprovados", disse Mysore Madhusudhan, Vice-presidente executivo de colaboração e soluções Conectadas da Tata Communications. "Ao garantir que os testes possam ser realizados em todas as regiões, aumenta a flexibilidade disponível aos MNOs para oferecer serviços superiores e ágeis. Armada com conectividade rápida e ininterrupta, esta geração acelerará muito mais rápido do que seus antecessores! "

A Tata Communications é líder global em Mobile Roaming Services, com histórico comprovado de prestação de serviços de sinalização de roaming 2G/3G/4G em mais de 200 países. Seu relacionamento mundial com 700+ MNOs lhe dá uma vantagem natural de oferecer serviços de roaming 5G. Para mais informações, por favor, acesse www.tatacommunications.com

Sobre a Tata Communications

Parte da Tata Group, a Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) é uma facilitadora global de ecossistemas digitais que impulsiona a atual economia digital de rápido crescimento em mais de 190 países e territórios. Liderando com confiança, ela possibilita a transformação digital de empresas em todo o mundo com soluções colaborativas e conectadas, conectividade central e de última geração, soluções de hospedagem em nuvem e de segurança e serviços de mídia. 300 das empresas da Fortune 500 são seus clientes e ela conecta empresas a 80% dos gigantes da nuvem do mundo. Para mais informações, acesse www.tatacommunications.com.

Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Youtube

Declarações prospectivas e de advertências

Certos termos e declarações no presente comunicado sobre a Tata Communications e suas perspectivas futuras, assim como outras declarações relacionadas à posição financeira, à estratégia de negócios e ao desenvolvimento das operações da empresa e da economia indiana no futuro, são declarações prospectivas. Essas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive de ordem financeira, regulatória e ambiental, bem como riscos relacionados às projeções sobre o crescimento e tendências do setor, o que pode fazer com que os resultados e o desempenho concretos da Tata Communications e do setor sejam significativamente diferentes dos que estão expressos ou implícitos nas presentes declarações prospectivas. Alguns dos fatores mais relevantes que podem fazer com que os resultados e desempenho concretos sejam significativamente diferentes dos que estão expressos nas declarações prospectivas são: a incapacidade de aumentar o volume de tráfego na rede da Tata Communications; a incapacidade de desenvolver novos produtos e serviços que atendam à demanda dos clientes e gerem margens aceitáveis; a incapacidade de concluir testes comerciais em novas tecnologias e novos sistemas de informação que permitam oferecer suporte a novos produtos e serviços, incluindo serviços de transmissão de voz; a incapacidade de estabilizar ou reduzir a taxa de compressão de preços em alguns dos serviços de comunicação da empresa; a incapacidade de integrar aquisições estratégicas e mudanças às políticas ou regulamentos governamentais da Índia e, em particular, mudanças relativas à administração do setor em que a Tata Communications se inclui; e, em geral, as condições econômicas, comerciais e de crédito na Índia. Outros fatores que podem fazer com que os resultados e desempenho concretos da empresa sejam significativamente diferentes dos que estão expressos nas presentes declarações prospectivas, muitos dos quais não estão sob o controle da Tata Communications, incluem, entre outros, os fatores de risco discutidos nos relatórios anuais da Tata Communications Limited.

Os relatórios anuais da Tata Communications Limited estão disponíveis em www.tatacommunications.com. A Tata Communications não tem e se isenta expressamente de qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas.

© 2023 Tata Communications Ltd. Todos os direitos reservados.

TATA COMMUNICATIONS e TATA são marcas comerciais ou registradas da Tata Sons Private Limited na Índia e em determinados países.

FONTE Tata Communications

SOURCE Tata Communications