Tata Elxsi et Lenovo collaborent pour fournir des solutions de réalité étendue éprouvées, évolutives et faciles à déployer pour les entreprises

HANOVRE, Allemagne et BANGALORE, Inde, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- ata Elxsi, un fournisseur de services de conception et de technologie de premier plan et Lenovo, le géant mondial de la technologie, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration pour fournir des solutions intelligentes de réalité étendue pour les entreprises et besoins d'ingénierie.

Tata Elxsi et Lenovo ont pour objectif de fournir des solutions et des services de bout en bout aux clients utilisant les dispositifs intelligents de réalité étendue de Lenovo, qui transforment le travail dans les bureaux et les installations industrielles, qu'ils soient grands ou petits. Tata Elxsi et Lenovo permettront aux entreprises de fournir des solutions immersives de transformation numérique. Celles-ci s'étendent à la conception et à la modélisation, à la maintenance et à la réparation, à la collaboration à distance, à la sécurité et à la formation des travailleurs, etc. et permettent de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité et de renforcer la productivité.

Lenovo apporte son expertise matérielle et logicielle avec sa plateforme de réalité étendue intelligente ThinkReality. Cette plateforme offre une voie éprouvée, évolutive et rationalisée pour passer de la validation du concept à la productivité pour les applications de RA/RV d'entreprise et d'ingénierie.

La pratique Design2RealityTM de Tata Elxsi rassemble une équipe d'experts, des architectes de solutions qui consultent, des spécialistes qui interagissent techniquement et des technologues qui fournissent des solutions aux clients. Cette pratique apporte également son expertise en matière de conception et de développement de contenu, de développement d'applications globales, de métaverse en tant que service, d'intégration de systèmes, de soutien aux services gérés et de soutien à l'infrastructure afin de contribuer à la réalisation de cas d'utilisation pour les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de la santé et des transports.

Aditya S. Chikodi, responsable d'entreprise et directeur général de la conception et de l'innovation chez Tata Elxsi, a déclaré : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Lenovo pour développer des solutions immersives et promouvoir l'innovation dans les nouvelles technologies.

Les technologies de RA et de RV favorisent les résultats autour des collaborations à distance afin d'améliorer la productivité, d'améliorer les expériences des clients et d'aider à mettre les produits plus rapidement sur le marché. Tata Elxsi et Lenovo travaillent ensemble pour aider les clients avant-gardistes à se lancer dans la prochaine grande vague d'expériences immersives, le métaverse, et à accélérer l'adoption de la réalité étendue ».

Vishal Shah, directeur général de la division commerciale RA/RV chez Lenovo, a déclaré : « La rapidité de la solution va donner aux entreprises des avantages de premier plan dans le métaverse émergent des entreprises. Le portefeuille de solutions ThinkReality offre de meilleures voies de déploiement et d'évolutivité pour l'entreprise en fournissant la bonne combinaison de matériel, de logiciels et de services de Lenovo et de Tata Elxsi ».

À propos de Tata Elxsi

Tata Elxsi est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de conception et de technologie dans des secteurs tels que l'automobile, l'audiovisuel, les médias, les communications, la santé et les transports. La pratique de la réalité étendue de Tata Elxsi a été pionnière et aide les clients à créer des expériences de réalité étendue innovantes, à fournir de nouveaux contenus et services, à réduire les coûts, à améliorer la productivité et à accélérer la mise sur le marché. Grâce à son expertise multidisciplinaire en matière de recherche, de conception et de développement de contenu, d'innovation technologique, d'intégration de systèmes et de soutien à l'infrastructure, Tata Elxsi aide les entreprises à accélérer leur voyage vers le métaverse.

LENOVO et THINKREALITY sont des marques commerciales de Lenovo. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

