Tate & Lyle adquiere empresa en China de fibras alimenticias

SÃO PAULO, 20 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Tate & Lyle, proveedor global de soluciones e ingredientes para el mercado de alimentos y bebidas, anuncia que ha firmado un acuerdo para adquirir Quantum Hi-Tech (Guangdond) Biological Co. Ltd (Quantum), un proveedor importante de fibras alimenticias prebióticas en China por un valor total de US$ 237 millones. La adquisición fortalece significativamente la posición de Tate & Lyle en el mercado global de fibras, con un portafolio de fibras especiales de alta calidad, fuertes recursos de I&D, además de procesos y tecnologías de fabricación propia.

La acción, que amplía la presencia en China y en todo continente asiático, también expande la capacidad de Tate & Lyle de proveer soluciones en fibras para clientes de diversas categorías, como lácteos, bebidas, panificación y nutrición (incluso nutrición infantil), permitiendo atender la creciente demanda de los consumidores que buscan alternativas que favorezcan la salud intestinal.

Ubicada en la provincia de Guangdong, al sur de China, Quantum está involucrada en investigación, desarrollo, producción y venta de fructooligosacáridos (FOS) Y galactooligosacáridos (GOS). Juntos, FOS (a partir de sacarosa) y GOS (a partir de azúcar de la leche/lactosa) representan cerca de 25,2%¹ del mercado global de fibras alimenticias, con previsión de crecimiento de cerca de 6%² al año. En China, que actualmente representa la mayoría de las ventas de Quantum, el mercado de FOS y GOS deberá crecer cerca de 10%³ al año.

"Estamos muy contentos en anunciar el acuerdo para adquirir Quantum, una empresa reconocida por sus ingredientes y soluciones de alta calidad. Esa adquisición expande nuestra oferta de soluciones innovadoras en las principales categorías de alimentos y bebidas disponibles a nuestros clientes. FOS y GOS son altamente complementares a nuestro portafolio de fibra y nos va a permitir ofrecer una gama más amplia de soluciones a todos nuestros clientes. La adquisición también está muy alineada con nuestro propósito de apoyar una vida saludable, mejorando la salud intestinal, impulsando la reducción de azúcar y calorías y de estimular el consumo de fibras para consumidores en todo el mundo", afirma Nick Hampton, CEO de Tate & Lyle.

En los primeros 11 meses del año, terminando el 30 de noviembre de 2021, Quantum generó un ingreso de US$ 46 millones y EBITDA de US$ 144 millones. Es esperado que la acción agregue el crecimiento de ingresos y margen EBITDA de Tate & Lyle en su primero año de adquisición.

"Estamos orgullosos del negocio que construimos en los últimos 20 años, proporcionando productos de alta calidad para apoyar una vida más saludable, para las personas no sólo de toda China. Tate & Lyle, con su alcance global de clientes, foco en I&D y fuerte port a folio de fibra es la empresa ideal para llevar Quantum a su próxima etapa de desarrollo. Deseo a Tate & Lyle y al equipo de Quantum mucho éxito en el futuro", destaca Zeng Xianwei, presidente del consejo de ChemPartner.

La adquisición está sujeta a aprobación de los accionistas de ChemPartner, empresa pública listada en China de la cual, Quantum es subsidiaria integral. El cierre de la transacción está previsto para ocurrir en el segundo trimestre de 2022.

1, 2 e 3 - Fuente: Maia Research Global Short Chain Fructo-oligosaccharides Market Research Report 2021

4 - Depreciación y amortización de US$ 2 millones referentes a un período de 11 meses (que terminó el 30 de noviembre de 2021).

