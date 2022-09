Tate & Lyle participa en The Food Tech Summit & Expo 2022 con soluciones enfocadas en fortificación con fibras, textura y reducción de azúcar y grasa

La empresa presentará seis prototipos en el evento y la Chef Graciela Montano demostrará en vivo cómo se pueden utilizar las soluciones en escenarios reales

CIUDAD DE MÉXICO, Septiembre 22, 2022 /PRNewswire/ -- Tate & Lyle PLC, líder mundial en soluciones de ingredientes de alimentos y bebidas más saludables, participará en The Food Tech Summit & Expo 2022 que tendrá lugar en la Ciudad de México los días 28 y 29 de septiembre. En el evento, la empresa presentará para la industria alimentaria sus soluciones desarrolladas en consonancia con su propósito de transformar vidas a través de la ciencia de los alimentos.

Food Tech Summit & Expo 2022 es el evento de exhibición de ingredientes, aditivos, empaques y soluciones enfocado en la industria de alimentos y bebidas. Es el principal evento de América Latina con un formato presencial diferenciado. Contiene los principales proveedores del sector, así como novedades de primera mano y el más alto nivel de networking.

"Estamos encantados de participar nuevamente en FTS 2022 donde nos reunimos con colegas, amigos, clientes y aliados de la industria. En más de dos años hemos mantenido un contacto virtual con nuestros clientes y socios comerciales y ahora tendremos la oportunidad de vernos en persona y hacerles experimentar nuestros prototipos", comenta Julián Galina, Regional Business Director, North of LATAM at Tate & Lyle.

Para este evento, Tate & Lyle tendrá una novedad, la Chef Graciela Montano estará presente en el stand para demostrar en vivo cómo las soluciones encajan y se pueden utilizar en escenarios reales. La chef, quien es fundadora de Aura Mexican Cooking y Airbnb Global F&D Community Leader and Cooking, trabajará con las soluciones que traerá Tate & Lyle al evento, promoviendo reducción de azúcar y grasa, fortificación de fibra y textura. Los prototipos son:

Aderezo vegano tipo mayonesa sabor chipotle

La tendencia creciente de productos elaborados con proteínas alternativas o de origen vegetal se ha adoptado rápidamente en todo el mundo, creciendo de manera constante en América Latina e ingresando a diferentes categorías. Este sustituto de mayonesa, elaborado con ARTESA® proteína de garbanzos, no contiene hueve y mantiene su consistencia y textura cremosa, siendo ideal para consumidores que buscan alternativas saludables sin sacrificar el sabor y la textura.

Dulce vegano de coco

Después de dos años de pandemia, los consumidores están ansiosos por encontrar placer en diferentes áreas de la vida, incluida la comida. Este dulce vegano de coco con una consistencia similar al dulce de leche hecho con CLARIA®, nuestro almidón funcional de etiqueta limpia y ARTESA® proteína de garbanzos, es indulgente y promueve el sabor y el placer con una textura excelente.

Hard Seltzer sabor toronja-yuzu sin azúcares añadidos

Siguiendo la tendencia de las bebidas alcohólicas listas para beber bajas en calorías, Tate & Lyle desarrolló esta bebida refrescante y de sabor exótico endulzada con DOLCIA PRIMA® Alulosa y OPTIMIZER™ Stevia, que también contiene fibra de STA-LITE® polidextrosa, con un dulzor tropicalizado para paladares mexicanos.

Muffin salado sin grasas añadidas y buena fuente de fibra

Salud, bienestar, placer y la búsqueda de nuevas experiencias en sabores y texturas son la base para crear productos de panificación innovadores. Se creó un concepto "On the Go" con múltiples beneficios, utilizando PROMITOR® fibra soluble y logrando un bajo contenido de azúcar gracias al edulcorante DOLCIA PRIMA® Alulosa.

Natilla de chocolate plant-based sin azúcares añadidos

El equipo de Tate & Lyle también ha creado una cremoso natilla vegetal de chocolate sin azúcares añadidos, conservando las características sensoriales de una natilla 100% azúcar. Está endulzada con DOLCIA PRIMA® Alulosa y tiene CLARIA®, un almidón de tapioca no OGM (etiqueta limpia).

Salsa culinaria versátil baja en grasas

Las salsas culinarias a menudo se usan para agregar cremosidad adicional a los platos. Esta salsa tiene solo un 15% de grasa, lo que le da gran cuerpo y mucha versatilidad en combinación con diferentes guarniciones, salsas y vegetales, conservando el sabor y la percepción de la grasa sin tener todas las calorías. Durante el evento, la salsa se utilizará en 3 aplicaciones diferentes, un dip de aceituna, un postre de mango y un risotto cremoso.

"Como consumidores de alimentos y bebidas, nuestras necesidades están cambiando y ajustándose a nuestra realidad. Ya se notaba un aumento en la búsqueda de productos más saludables y ahora con la pandemia, esta conciencia es una realidad. Sin embargo, sabemos que el sabor es el rey, también para los productos nutritivos y es por eso que en la industria enfrentamos el desafío de poder ofrecer productos nutritivos y ricos en sabor. Con esto en mente, Tate & Lyle, a través de la ciencia de los alimentos, puede ofrecer soluciones integrales conectadas a las necesidades reales de los mexicanos. Quienes nos visiten podrán experimentar los interesantes prototipos que ofreceremos para mostrar la fusión entre lo rico y lo nutritivo en un mismo producto", concluye Julián Galina, Regional Business Director, North of LATAM at Tate & Lyle.

Acerca de Tate & Lyle:

Tate & Lyle es líder mundial en soluciones de ingredientes para alimentos y bebidas más saludables. Respaldados por nuestra historia de 160 años de innovación de ingredientes, nos asociamos con los clientes para brindarles a los consumidores opciones más saludables y deliciosas cuando comen y beben. Estamos orgullosos de que millones de personas en todo el mundo consuman productos que contienen nuestros ingredientes todos los días.

A través de nuestra experiencia en edulcorantes, cuerpo en boca y fortificación, desarrollamos soluciones que reducen el azúcar, las calorías y la grasa, agregan fibra y proteína y brindan textura y estabilidad en categorías como bebidas, lácteos, productos horneados, sopas, salsas y aderezos.

Tenemos más de 3500 empleados que trabajan en alrededor de 57 ubicaciones en 39 países. El propósito de Tate & Lyle es transformar vidas a través de la ciencia de los alimentos y, a través de nuestro propósito, creemos que podemos hacer crecer con éxito nuestros negocios y tener un impacto positivo en la sociedad. Vivimos nuestro propósito de tres maneras: apoyamos una vida saludable, construimos comunidades prósperas y cuidamos nuestro planeta.

Tate & Lyle cotiza en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo TATE.L. Los recibos de depósito estadounidenses se negocian bajo TATYY. En el año hasta el 31 de marzo de 2022, los ingresos de Tate & Lyle por operaciones continuas totalizaron £1.4 billones. Para obtener más información, visite el sitio web de Tate & Lyle o síganos en Twitter, LinkedIn o Facebook.

FUENTE Tate & Lyle

