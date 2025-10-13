Tatu City stimulée par des mégaprojets d'une valeur de 500 millions d'USD au Kenya

Les candidats à l'immobilier affluent pour vivre et investir dans une nouvelle ville africaine holistique et bien gérée.

TATU CITY, Kenya, 13 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Business Bay Square, l'un des principaux promoteurs immobiliers d'Afrique, construira 60 acres de logements, de commerces, de bureaux, d'installations logistiques et une mosquée à Tatu City Special Economic Zone (SEZ), ce qui représente un investissement de 500 millions USD au cours de la prochaine décennie. Cette annonce intervient alors que les investisseurs individuels du monde entier sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre et travailler dans l'environnement holistique et bien géré de Tatu City.

(L-R) Stephen Jennings, Founder & CEO of Rendeavour, and Abdiweli Hassan, OGW, EBS, Founder & Chairman of Business Bay Square, shake hands after signing a KES 65 billion deal to develop homes, retail, offices, warehousing, and a mosque at Tatu City Special Economic Zone.

Business Bay Square, propriété de l'entrepreneur kenyan Abdiweli Hassan, a fait ses preuves en matière de développement de projets de pointe. Le BBS Mall, situé dans le quartier Eastleigh de Nairobi, est le plus grand complexe commercial et de loisirs d'Afrique centrale et orientale. Il s'étend sur plus de 130 000 mètres carrés et compte plus de 1 000 magasins et restaurants.

"Le centre commercial BBS a changé la façon dont les gens voyaient Eastleigh, montrant qu'un développement réfléchi peut remodeler les quartiers et améliorer la façon dont les gens vivent et travaillent", a déclaré le fondateur et président de Business Bay Square , Abdiweli Hassan, OGW, EBS. "Aujourd'hui, l'avenir du développement s'étend au-delà du centre-ville, où il y a de la place pour construire des communautés holistiques avec tout ce dont les gens ont besoin - écoles, bureaux, divertissements, magasins et vastes espaces de loisirs. C'est exactement ce que propose Tatu City : un environnement bien planifié, exempt d'encombrements et d'inconvénients liés aux déplacements".

Les projets de Business Bay Square à Tatu City comprendront des maisons de haute qualité à proximité de 30 acres de parcs et d'aires de loisirs, ainsi que des développements commerciaux, y compris des bureaux et des commerces de détail. Une mosquée sera située à proximité d'habitations et d'écoles.

Des investisseurs de plus de 25 pays ont déjà acheté des appartements et construit des maisons dans les lotissements résidentiels de Tatu City - Jabali Towers, Porini Point, et Kijani Ridge - à partir de 47 000 USD (6,1 millions de KES). Tatu City, l'une des sept villes développées par Rendeavour, le nouveau constructeur de villes africaines, est devenue une plaque tournante de l'investissement interafricain, attirant des promoteurs et des entrepreneurs de tout le continent à la recherche de stabilité, d'infrastructures et d'une gouvernance prévisible. La ville accueille aujourd'hui plus de 100 entreprises et 25 000 personnes qui vivent, travaillent et étudient au sein de cette communauté dynamique.

"Dans toutes les villes Rendeavour - au Kenya, au Nigeria, au Ghana et en République démocratique du Congo - nous créons les villes les plus vivables, durables et praticables d'Afrique, avec une gouvernance urbaine bien pensée qui fournit des règles, des taxes et des procédures transparentes et durables pour administrer des villes et des communautés perpétuelles dynamiques et inclusives", a déclaré Stephen Jennings, fondateur et directeur général de Rendeavour.

Tatu City a attiré plus de 3,5 milliards d'USD d'investissements, avec des entreprises telles que Emirates Logistics, Heineken, Cold Solutions, FullCare Medical, Hounen, CCI Global, Dormans, Kärcher, Naivas, NCBA, Hewatele, Freight Forwarders Solutions, Tamarind Group, ADvTECH, Friendship Group, Bakels, Novis, et Davis & Shirtliff.

Pour plus d'informations sur Tatu City, visitez le site : www.tatucity.com

Pour plus d'informations sur Rendeavour, visitez le site : www.rendeavour.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2794548/Tatu_City.jpg