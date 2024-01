Tau Group conclut une levée de fonds de 11 millions d'euros lors d'une ronde de financement de série B pour financer sa croissance et augmenter sa capacité de production

La ronde de financement, menée par CDP Venture Capital et Santander Alternative Investments (par l'intermédiaire de Santander InnoEnergy Climate Fund), a été rejointe par des investisseurs existants et intervient parallèlement à l'expansion de la capacité de production du Tau Group dans sa nouvelle usine

TURIN, Italie, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Tau Group, une entreprise technologique de premier plan qui soutient les efforts de transition énergétique et de décarbonation, établit une nouvelle norme mondiale en matière de fil isolés pour moteurs électriques. Tau a clôturé avec succès la levée de fonds de 11 millions d'euros dans le cadre de sa ronde de financement de série B. CDP Venture Capital et Santander Alternative Investments (par l'intermédiaire du Santander InnoEnergy Climate Fund) ont pris la tête de cette ronde avec le soutien continu des investisseurs existants. Ce financement stratégique s'inscrit dans le cadre de l'expansion simultanée de la capacité de production de Tau dans une nouvelle installation, destinée à remplir les accords d'approvisionnement à long terme récemment conclus avec des partenaires de l'industrie automobile.

Tau Group est à la pointe de la transition énergétique, en se spécialisant dans la décarbonation de l'énergie et l'électrification des transports. Les technologies brevetées de l'entreprise établissent un équilibre entre une fabrication durable minimisant les ressources nécessaires, et les performances robustes requises pour une électrification efficace. En se concentrant sur les revêtements protecteurs à faible teneur en carbone pour les fils de cuivre, d'aluminium et d'acier à haute performance, l'entreprise s'est positionnée en tant qu'acteur clé dans le développement de moteurs, de transformateurs et de générateurs plus petits, plus écologiques, plus durables et plus puissants.

« Cet investissement de 11 millions d'euros représente un moment charnière pour Tau Group, et renforce notre engagement à mener la charge en matière de technologie durable », a déclaré Francesco Taiariol, PDG et cofondateur de Tau Group. « Avec le soutien de CDP Venture Capital et de Santander InnoEnergy Climate Fund, nous sommes prêts à accélérer l'adoption de l'e-mobilité, en apportant un changement positif dans le paysage mondial des transports. »

CDP Venture Capital participe à l'opération par l'intermédiaire de son fonds de capital-risque Corporate Partner I, avec les sous-fonds IndustryTech et EnergyTech. CDP Venture Capital investit conjointement avec le fonds régional de co-investissement Piemonte Next, créé et géré par CDP Venture Capital et souscrit par l'institution financière de la région du Piémont Finpiemonte dans le but de maximiser les investissements dans l'innovation pour le territoire.

« La technologie révolutionnaire brevetée par le Tau Group promet d'améliorer considérablement les performances des conducteurs, offrant un avantage concurrentiel dans l'industrie et ouvrant la voie à des solutions plus durables dans le monde de la conduction électrique », a commenté Enrico Filì, responsable du compartiment IndustryTech du fonds Corporate Partners I de CDP Venture Capital. « Ce nouveau financement soutiendra la capacité de production de Tau grâce à une nouvelle usine et à de nouvelles lignes de production destinées à répondre à la demande croissante du secteur automobile international. Tau représente une cible idéale pour le fonds cvc de CDP Venture Capital, qui aide les entreprises créant des passerelles entre les grands groupes industriels et les nouvelles solutions disruptives. »

La mission du Santander InnoEnergy Climate Fund est d'accélérer la transition énergétique dans différents secteurs, y compris celui de la mobilité. Cette orientation, ainsi que l'expertise et le réseau des entreprises qui soutiennent le fonds (Santander et InnoEnergy), en font un allié parfait pour le Tau Group à ce stade.

Alors que le Tau Group continue de progresser dans la fabrication de fil magnétiques durables, le financement supplémentaire ouvre la voie à un chapitre passionnant de croissance et d'impact à l'échelle mondiale. Les fonds levés dans le cadre de cette extension propulseront la trajectoire de croissance du Tau Group et renforceront sa capacité à atteindre des objectifs ambitieux. Cet investissement jouera un rôle essentiel dans l'augmentation de la capacité de production, une étape cruciale pour répondre aux demandes découlant des récents accords de fourniture à long terme conclus par le Tau Group dans le secteur automobile. L'entreprise reste déterminée à faire progresser le développement durable, à encourager l'innovation et à contribuer aux objectifs plus larges de la transition énergétique.

Le Tau Group est une entreprise technologique située au cœur de la transition énergétique, de la décarbonation de l'énergie et de l'électrification des transports. Ses technologies brevetées permettent de concilier la nécessité d'une fabrication durable et respectueuse des ressources avec la puissance, la fiabilité et les performances qu'exige l'électrification, afin d'obtenir des moteurs, des transformateurs et des générateurs plus petits, plus écologiques, plus durables et plus puissants. Tau se concentre sur les revêtements protecteurs à faible teneur en carbone pour les fil de cuivre et d'acier standard et à haute performance.

CDP Venture Capital est une société de gestion d'actifs à laquelle participent CDP Equity (70 %) et Invitalia (30 %). Son objectif est de faire du capital-risque une pierre angulaire du développement économique et de l'innovation en Italie, en créant les conditions d'une croissance globale et durable de l'ensemble de l'écosystème de l'innovation. CDP Venture Capital gère 13 fonds d'investissement, représentant plus de 3 milliards d'euros de ressources qui soutiennent les entreprises innovantes à tous les stades de leur cycle de vie, en réalisant des investissements directs et indirects (fonds de fonds).

Santander Alternative Investments SGIIC, qui fait partie de Santander Asset Management, est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif qui dispose de 2 milliards d'euros de capitaux engagés dans des stratégies de financement de la dette, de financement du commerce, de capital-risque, d'immobilier, d'infrastructure et de fonds de placement. Elle emploie 60 personnes, dont la moitié constitue ses équipes d'investissement. Santander Asset Management, qui fait partie de Santander Wealth Management & Insurance (WM&I), est un gestionnaire d'actifs international solidement implanté en Europe et en Amérique latine. Présente dans 10 pays depuis plus de 50 ans, elle gère 215 milliards d'euros d'actifs dans tous les types de véhicules d'investissement, depuis les fonds communs de placement et les plans de pension jusqu'aux mandats institutionnels et aux investissements alternatifs. Elle emploie plus de 820 personnes dans le monde entier, dont 210 sont des spécialistes de l'investissement ayant plus de 10 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Ses méthodes d'investissement et les capacités d'analyse de ses équipes locales, associées à un contrôle rigoureux des risques, lui confèrent une vision unique des opportunités de marché et des besoins de ses clients. Ces chiffres correspondent à la situation en décembre 2023.

