TAURUS e CBC apresentam amplo portfólio de produtos e diversos lançamentos com exclusividade na LAAD 2023

RIO DE JANEIRO, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), principais fabricantes de armas e munições do mundo, estão na LAAD Defence & Security 2023 com a exposição de seus amplos portfólios e diversos lançamentos, reforçando a forte capacidade tecnológica e de inovação em oferecer produtos de ponta para os mercados de segurança, militar e civil.

O maior e mais importante evento na área de Defesa e Segurança da América Latina acontece de 11 a 14 de abril de 2023, no Riocentro, no Rio de Janeiro.

(PRNewsfoto/Taurus,Companhia Brasileira de Cartuchos)

A LAAD Defence & Security reúne mais de 450 marcas expositoras e as perspectivas são bastante otimistas em relação às possibilidades de novos negócios, parcerias e networking. São esperados cerca de 45 mil visitantes, delegações oficiais de mais de 100 países, além de mais de 400 autoridades confirmadas.

Reconhecidas no Brasil e internacionalmente pelo elevado padrão de qualidade, o estande das marcas Taurus e CBC é um dos maiores e mais completos da feira, com 340m², onde os visitantes têm a oportunidade de conferir produtos de alto desempenho voltados ao segmento.

Com uma gestão focada em tecnologia e inovação, a Taurus apresenta com exclusividade na LAAD 2023 diversas novidades para o mercado brasileiro.

Depois de lançar a revolucionária pistola GX4 Graphene, que colocou a Taurus e o Brasil como pioneiros no uso do grafeno em componentes de arma no mundo, a empresa está ampliando o portfólio da 3ª geração de pistolas. A nova GX4 na versão XL Graphene, chega para compor a inovadora plataforma modular de pistolas GX4, com armação microcompacta combinada com ferrolho mais alongado.

A Taurus também está lançando a pistola TS9 e a compacta TS9c, ambas na versão Graphene. Os novos modelos da já consagrada plataforma Striker TS9, além de contarem com todos os benefícios da tecnologia inovadora do grafeno, o que traz muito mais resistência e durabilidade para as pistolas, são equipados com trilho Picatinny para proporcionar o acoplamento de acessórios e adequar a sua operação.

Outra novidade no mercado brasileiro são as pistolas Taurus 1911 nas versões Officer e Commander, modelos mais precisos e repletos de recursos do mercado. A versão Officer possui cano de 3,5", o mais curto desta linha de pistolas, ideal para o transporte velado, proteção pessoal ou uso como backup, e possui capacidade de 8+1 tiros. Já a 1911 Commander é uma arma intermediaria, entre a versão Full Size e Officer, sendo mais adequada para quem não quer perder capacidade de tiro no carregador e precisão. Possui cano de 4.25" e capacidade de 9+1 tiros.

A Taurus também está lançando no Brasil, mais uma vez com pioneirismo, a primeira linha de revólveres do mundo prontos para receber mira óptica. Os novos revólveres Taurus Defender RT 856 e RT 605 contam com o inovador sistema T.O.R.O. (Taurus Optic Ready Option), que através de placa intercambiável permite acomodar no mesmo equipamento uma ampla gama de miras ópticas populares no mercado. Esse sistema, que já é um sucesso entre as pistolas, chega agora à categoria de revólveres, permitindo que os consumidores possam adicionar imediatamente miras Red Dots a sua escolha, sem a necessidade do trabalho customizado de um armeiro.

Além disso, a Taurus está expandindo sua linha de produtos da marca Rossi no Brasil, lançando dois modelos de revólveres: o RP63 e RM66, ambos no calibre .357 Magnum e com o percutor integrado diretamente no cão. Apresentando características clássicas da Rossi e incorporando técnicas modernas de fabricação Taurus, os revólveres possuem um novo gatilho que eleva a experiência de tiro, além do diferencial da mira frontal aumentada, para uma visada sem obstáculos.

E, com exclusividade, a Taurus apresentará na LAAD as primeiras versões de sua linha de supressores de alto desempenho e multicalibre, voltada para a melhor performance dos profissionais de operações táticas e especiais. Leves, versáteis e com alto padrão de qualidade, os supressores Taurus são os primeiros do mundo a serem produzidos com core único, em Titanium, com cobertura exclusiva em CerakoteⓇ Graphene, e possuem inovador sistemas de anéis. Além disso, reduzem em até 25dB o ruído dos disparos, garantem estabilidade nas armas com menor recuo e permitem um engate rápido.

Todas essas grandes novidades fazem parte da estratégia da Taurus de oferecer novos produtos ao mercado e tornam o portfólio da companhia ainda mais completo, preparado para atender a todas as necessidades dos consumidores e instituições policiais e militares brasileiras.

Além dos lançamentos, a Taurus expõe na ocasião modelos reconhecidos que fazem parte do completo portfólio da marca, como a linha da série G, que inclui uma das armas mais vendidas no mundo, a Taurus G2c, a pistola G3 e a microcompacta GX4, menor pistola da categoria, que marca a entrada da Taurus neste segmento e que conquistou a premiação mais importante da indústria de armas dos Estados Unidos – o cobiçado prêmio Handgun of the Year 2022 da revista norte-americana GUNS & AMMO.

Destaque também para as conceituadas pistolas TS9 e TH9, as submetralhadoras SMT9 e SMT40, assim como as várias versões do fuzil T4, nos calibres 5.56 e .300BLK, amplamente empregado por diversas instituições policiais, militares e de segurança dos estados brasileiros e em todo o mundo, principalmente pelos países membros da OTAN, por ser considerada uma arma extremamente confiável, leve, de fácil emprego e manutenção.

No segmento de armas longas, a Taurus apresenta também o fuzil T10 em calibre .308 Win/7,62x51 na versão Atirador Designado, com apenas 3,96kg (sem o carregador) e 4,12kg (com o carregador) e cano de 20 polegadas em aço inoxidável 416R (aço especial utilizado em armas de precisão). O T10 tem Upper, Lower e Guarda-mão Mlok com revestimento em Cerakote® e é fornecido com dois carregadores com capacidade de 20 disparos e um com capacidade de 10 disparos.

Outra importante linha de arma Taurus em exposição na LAAD é a TX22, considerada a pistola calibre .22 LR mais avançada do mercado e que conquistou o prêmio Handgun of the Year 2019, da revista americana GUNS & AMMO, por seu design excepcional, confiável desempenho, diversas aplicações e baixo custo.

Os visitantes também poderão conferir outros modelos reconhecidos internacionalmente, como a carabina BM-F-9 Brigade, construída na plataforma AR-9mm, e a carabina modelo KR-9 SBR, produzida nos Estados Unidos pela Kalashnikov USA e lançada com exclusividade para o mercado brasileiro pela Taurus. E na linha de carabinas, os modelos CT9 e CTT40.

A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), empresa com foco em P&D (pesquisa & desenvolvimento) e atuação pautada no compromisso de oferecer ao país as mais avançadas tecnologias em produtos para esporte, lazer, defesa e segurança pública, apresenta também na LAAD seu completo portfólio, com exposição de mais de 80 armas longas e cerca de 130 tipos de munições entre diferentes calibres e configurações de projéteis.

Por se tratar de uma Empresa Estratégica de Defesa, a CBC produz seus principais insumos críticos, como propelentes e misturas iniciadoras em fábricas dotadas de tecnologia no estado da arte, o que assegura alta qualidade e garante constante capacidade de mobilização às Forças Armadas Brasileiras.

A CBC oferece a mais abrangente gama de munições, do calibre .22LR aos médios calibres, incluindo famílias completas de 9x19mm, 5.56x45mm, 7.62x51mm, 12.7x99mm, 20x102mm, 20x110mm, 20x128mm, 30x113mm, 30x173mm e 40x53mm. O portfólio inclui série de produtos premium, desenvolvidos com tecnologia própria para as necessidades mais específicas.

Durante a mostra, estarão em exposição soluções inovadoras e de alto desempenho, com destaque às munições 30x173mm, para utilização nos canhões automáticos acoplados à torre dos veículos de combate Guarani do Exército Brasileiro, e as munições 40x53 mm de alta velocidade nas versões de treinamento e operacional, para uso das Forças Armadas brasileiras e internacionais.

Outras munições de alta tecnologia CBC apresentadas são a 5.56 e 7.62 IR Tracer – com traço visível apenas com óculos de visão noturna –, a 5.56 SAT – nova geração de munições com alto poder de penetração, com desempenho equivalente ao calibre 7.62 –, as munições .50 Limited Range – com alcance reduzido a 50% da munição convencional para fins de treinamento sem prejuízo da precisão e eficiência. As munições militares desta categoria atendem às especificações da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o que coloca a CBC nas mesmas condições dos principais fabricantes mundiais de munições de Defesa.

Na categoria de munições de alta precisão, o destaque fica com a série SNIPER 1 CBC, composta pelos calibres .223 Rem, .308 Win e .50.

Estarão também em exposição as munições expansivas, incluindo as munições Bonded, que apresentam excelente desempenho nos testes do Protocolo FBI, e a nova geração de munições expansivas Pro Shock, que possui design de projétil desenvolvido com uma técnica construtiva especial, oferecendo desempenho balístico superior.

Em munições de treinamento, estarão em exibição as munições para treinamento NTA (Non Toxic Ammunition), que não gera gases ou resíduos tóxicos durante o disparo, pois possui projétil totalmente encapsulado, pólvora química sem fumaça e mistura iniciadora livre de metais pesados. Também exclusivas para treinamento, a CBC apresenta as recém-lançadas Polymatch. Os Projéteis Polymatch são revestidos por uma exclusiva camada especial de polímero, sem exposição de chumbo, resultando na redução da emissão de fumaça no disparo e do acúmulo de resíduos de chumbo no cano, quando comparados a projéteis convencionais de chumbo. O revestimento de polímero do projétil Polymatch proporciona, ainda, menor aquecimento e atrito no cano da arma, quando comparado com projéteis encamisados, estendendo assim, a vida útil da arma. Desenvolvidas nos principais calibres de munições para armas curtas em diferentes pesos de projétil, as munições Polymatch CBC oferecem excelente custo-benefício, possibilitando treinamento constante.

Estarão em exposição também, além de produtos que já são sucesso de vendas, outros que aguardam homologação por órgão competente para comercialização no mercado brasileiro. Dentre eles, as munições 6,5 Creedmoor e .300 Blackout.

Ainda na linha de munições, a CBC apresenta com exclusividade na LAAD produtos em desenvolvimento que serão lançados no mercado futuramente, como as munições 5.56 e 7.62 Expansivas. Serão produtos destinados a forças especiais que operam em ambientes de Close-Quarters Combat. Por esse fator, faz-se necessário o emprego de munições com projeteis que não possuam a capacidade de transfixar alvos, a fim de minimizar risco colateral. Outro desenvolvimento que poderá ser conferido no evento são as munições com estojo de aço, exclusivas para treinamento, e que apresentarão o melhor custo da categoria.

Uma das novidades na linha de armas longas, é a espingarda CBC Military 3.0, agora também na versão com cano de 14", capacidade de 6 disparos e opção de cor de coronha TAN. Com coronha retrátil de 6 posições, traz um sistema interno de amortecimento de recuo que proporciona redução de até 50% no recuo do disparo quando comparada com as espingardas de repetição convencionais em calibre 12, o que traz maior conforto para o usuário. A Pump Military CBC é a primeira espingarda calibre 12 homologada pelo Exército Brasileiro como MEM – Material de Emprego Militar, certificação que abrange rigorosos testes de desempenho e de resistência em condições extremas.

Outras consagradas armas CBC contam agora com nova opção de cor de coronha TAN e estarão na LAAD 2023, são elas os Rifles Semiautomáticos .22LR, nas versões Tactical, Way e 7022.

A CBC traz também novidades em calibres como o .308Win e 30-30Win, Espingardas Monotiro Montenegro, armas com acabamento especial por tecnologia de sublimação Hydro Dipping, entre outros, que serão lançadas futuramente no mercado. Além destas novidades, estará exposto todo o portfólio de armas, incluindo carabinas de pressão e armas de fogo nacionais e importadas pela CBC, voltadas para defesa, segurança e prática esportiva.

SERVIÇO:

LAAD Defence & Security 2023 – Feira Internacional de Defesa e Segurança

Data: 11 a 14 de abril de 2023.

Horário da Exposição: De 11 a 13/04, das 10h às 18h. Dia 14/04, das 10h às 17h.

Local: Riocentro – Av. Salvador Allende, 6.555. Barra da Tijuca – Rio de Janeiro.

Localização do estande TAURUS/CBC: B.30 – Pavilhão 2

Mais informações sobre a LAAD em https://www.laadexpo.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2052380/3834505__Estande_TAURUS_CBC_LAAD_2023_1.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus

SOURCE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus