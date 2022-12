TAURUS e CBC expõem amplo portfólio de produtos para as áreas de Defesa e Segurança e prospectam novos negócios na 7ª Mostra BID Brasil

BRASÍLIA, Brasil, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Empresas Estratégicas de Defesa e principais fabricantes de armas e munições do mundo, estão presentes como expositoras na 7ª Mostra BID Brasil, que acontece de 6 a 8 de dezembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF).

O evento, realizado pela ABIMDE (Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), reúne as principais instituições e empresas brasileiras do setor, expondo as novidades em produtos voltados ao setor de segurança e defesa terrestre, aérea e naval, e conta com 40 apoiadores institucionais, entre eles o Ministério da Defesa, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e as Forças Armadas e de Segurança do Brasil.

Com o sucesso da Mostra nos anos anteriores, a ABIMDE ampliou nesta edição de 2022 a área de exposição e incrementou a programação com palestras e fóruns temáticos que vão abordar temas de interesse do segmento.

A Taurus e CBC contam com um estande localizado na entrada do centro de convenções, com exposição de produtos inovadores e de alto desempenho voltados ao segmento, onde receberão diversas autoridades ao longo dos três dias de evento, entre autoridades, militares, membros da segurança pública, agentes da segurança privada, membros do Congresso e do Senado, ministros de Estado, embaixadores e diplomatas em geral, delegações militares e adidos militares estrangeiros acreditados no Brasil.

Na ocasião, os visitantes poderão conferir o completo portfólio de produtos da Taurus, maior vendedora de armas leves do mundo, especialmente desenvolvidos para o emprego policial e militar, e as novidades da marca.

A companhia vem investindo fortemente em pesquisa & desenvolvimento de novos produtos e, inclusive, recebeu no jantar de abertura da 7ª Mostra BID Brasil, do presidente do Conselho Diretor da ABIMDE, Dr. Roberto Alves Gallo Filho, o diploma de reconhecimento por ter se destacado como a Empresa Estratégica de Defesa que mais teve Produtos Controlados pelo Exército certificados no ano de 2022. Ao todo foram 21 produtos no período.

Entre as novidades, a Taurus apresenta na edição deste ano da Mostra BID Brasil o fuzil T10 em calibre .308 Win/7,62x51 na versão Atirador Designado, com apenas 3,96kg (sem o carregador) e 4,12kg (com o carregador) e cano de 20 polegadas em aço inoxidável 416R (aço especial utilizado em armas de precisão). O T10 tem Upper, Lower e Guarda-mão Mlok com revestimento em Cerakote® e será fornecido com dois carregadores com capacidade de 20 disparos e um com capacidade de 10 disparos.

Os visitantes também poderão conferir entre os lançamentos deste ano o fuzil T4 no calibre .300 Blackout em duas versões, com cano de 9 ou 16 polegadas, e a pistola GX4 Graphene, primeira arma do mundo com grafeno na composição de seus componentes injetados e no tratamento superficial das peças metálicas e que marca o início da 3ª geração de pistolas. Assim como a carabina BM-F-9 Brigade 9" semiautomática, construída na plataforma AR-9mm, e a carabina modelo KR-9 SBR, produzida nos Estados Unidos pela Kalashnikov USA e lançada com exclusividade para o mercado brasileiro pela Taurus.

Destaque também para a conceituada linha de armas TSeries, incluindo as pistolas TS9 e TH9, a submetralhadora SMT9 e as várias versões do fuzil T4, amplamente empregado por diversas instituições policiais, militares e de segurança dos estados brasileiros e em todo o mundo, principalmente pelos países membros da OTAN, por ser considerada uma arma extremamente confiável, leve, de fácil emprego e manutenção.

Na linha de pistolas, estará em exposição a 1911 no calibre 9mm modelo Government, a G3 T.O.R.O (Taurus Optic Ready Option) e a compacta G3c T.O.R.O, ambas as versões permitem receber miras ópticas Red Dot, e a pistola TX22 que conquistou o prêmio Handgun of the Year 2019, da revista norte-americana GUNS & AMMO, e é considerada a pistola calibre .22 LR mais avançada do mercado.

Entre os revólveres, destaque para o clássico RT 065 na versão com calibre .357 Magnum e para o inovador Tracker 692, revólver multicalibre de dupla ação, que dá a opção de utilizar dois calibres diferentes em uma única arma (o calibre .357 Magnum e o 9mm, o mesmo utilizado nas pistolas).

"A participação na Mostra BID Brasil contribuirá para a estratégia da Taurus de expandir ainda mais os negócios internacionais e gerar novos negócios para o Brasil, além de ser uma ocasião para conhecer as novidades no setor e ampliar relacionamentos com governos, militares e a indústria de Defesa. É também uma ótima oportunidade de apresentarmos para as principais forças policiais e militares do país e do mundo produtos inovadores e de qualidade desenvolvidos com tecnologia própria, pelo nosso Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil/Estados Unidos (CITE). Seguimos investindo na Taurus no que há de mais moderno em tecnologia de fabricação, em maquinários e automatização, buscando oferecer ao mercado novos produtos no estado da arte, antecipar e atender as demandas dos consumidores, além de proporcionar maior agilidade na operação industrial e na capacidade de produção", afirma Salesio Nuhs, CEO da Taurus.

A Companhia Brasileira de Cartuchos, uma das principais fabricantes de munições e armas longas do mundo, com foco em P&D e atuação pautada no compromisso de oferecer ao país as mais avançadas tecnologias em produtos para defesa e segurança pública, apresentará seu completo portfólio, com destaque às munições 30x173mm para utilização nos canhões automáticos acoplados à torre dos veículos de combate Guarani do Exército Brasileiro, e as munições 40x53 mm de alta velocidade nas versões de treinamento e operacional para uso das Forças Armadas brasileiras e internacionais.

Estarão também em exposição as munições expansivas, incluindo a nova geração de munições Pro Shock, que possui design de projétil desenvolvido com uma técnica construtiva especial, permitindo desempenho superior e aliando resultados de expansão consistentes à alta performance, além de munições de fuzil nos calibres 5,56mm e 7,62mm de alta performance para diferentes finalidades de emprego. As munições militares desta categoria atendem às especificações da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), o que coloca a CBC nas mesmas condições dos principais fabricantes mundiais de munições de Defesa. E no que se refere a munições de alta precisão, estará em exposição a série SNIPER 1, composta pelos calibres .223 Rem, .308 Win e .50.

Já na linha de armas longas, a empresa expõe a espingarda CBC Military 3.0, primeira calibre 12 homologada pelo Exército Brasileiro como MEM – Material de Emprego Militar, agora também na versão com cano de 14". Os visitantes também poderão conferir espingardas semiautomáticas em calibre 12, fruto de importantes parcerias internacionais da CBC para o mercado brasileiro.

"Além de estreitar a relação com potenciais parceiros e prospectar novos negócios, esta é uma oportunidade de a CBC apresentar as soluções inovadoras e de alto desempenho produzidas para o segmento, valorizando a Base Industrial de Defesa. Desde sua fundação, em 1926, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças Armadas Brasileiras e Forças de Segurança Pública. Temos um foco estratégico em Pesquisa & Desenvolvimento e um robusto núcleo envolvendo empresas do Grupo voltado a esta área, coordenado pela CBC no Brasil, com uma experiência combinada de mais de 300 anos na fabricação de munições. Este profundo conhecimento é aplicado no desenvolvimento e fabricação dos produtos, com domínio tecnológico de toda cadeia produtiva. As munições CBC atendem às normas internacionais de desempenho, são certificadas pelas Forças Armadas Brasileiras, por laboratórios independentes no Brasil e no exterior e são atestadas por forças militares e policiais de todo mundo", afirma Fábio Mazzaro, CEO da CBC.

A Mostra BID Brasil é um dos mais importantes eventos do segmento de Defesa e Segurança do país. É reconhecida por promover um ambiente que possibilita o fortalecimento das relações das empresas da Base Industrial de Defesa e Segurança (BIDS) com parceiros e potenciais clientes nacionais e estrangeiros.

A expectativa é que esta edição da Mostra BID Brasil atraia um público superior ao dos anos anteriores, com cerca de 2 a 3 mil visitantes, entre delegações, comitivas, adidos militares e embaixadores de vários países.

Para mais informações sobre a Mostra BID Brasil acesse o site http://mostrabidbrasil.com

SERVIÇO:

Evento: 7ª Mostra BID Brasil

Data: 06 a 08 de dezembro de 2022

Horário: 9h às 19h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília - DF

Estande da CBC e da TAURUS: nº 23

