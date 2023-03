TAURUS e CBC expõem portfólio de produtos e novidades na feira internacional IWA & Outdoor Classics 2023, na Alemanha

NUREMBERG, Alemanha, 3 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) estão presentes na IWA & Outdoor Classics 2023, maior feira de armas e munições da Europa. O evento acontece entre os dias 2 e 5 de março, na cidade de Nuremberg, na Alemanha.

Na ocasião, as empresas, multinacionais brasileiras e principais fabricantes de armas e munições do mundo, apresentam seus amplos portfólios de produtos e lançamentos voltados aos segmentos de tiro esportivo, caça e defesa, em um estande com mais de 500 m² situado em uma área de destaque.

IWA 2023

Entre os produtos Taurus, os visitantes encontram em exposição, além da pistola microcompacta GX4, que conquistou a premiação mais importante da indústria de armas dos Estados Unidos – o cobiçado prêmio Handgun of the Year 2022 da revista norte-americana GUNS & AMMO, a nova pistola GX4 XL T.O.R.O (Taurus Optic Ready Option – versão que permite receber miras ópticas Red Dot).

Este modelo, que compõe a inovadora plataforma modular de pistolas GX4, possui um ferrolho mais longo, com 3,7" polegadas de comprimento (a padrão GX4 possui 3"), cano em aço inoxidável revestido com a pioneira tecnologia DLC (Diamond Like Carbon), duas opções de punho e de carregador (com capacidade de 11 ou 13 cartuchos).

A marca expõe também as pistolas da linha G3, entre elas a G3 T.O.R.O TACTICAL, a compacta G3c, G3X e G3XL, a conceituada linha de armas TSeries, incluindo as pistolas TS9 e TH9 e suas versões compacta, além das pistolas PT92 calibre 9mm e 1911 calibre .45ACP.

Outra importante linha de pistolas em exposição na IWA é a TX22, composta pelas versões Full Size, Competition e Compact, especialmente projetada para atender as mais rigorosas demandas do tiro esportivo no calibre .22 LR, já preparada para receber miras ópticas de várias marcas. A TX22 conquistou o prêmio Handgun of the Year 2019, da revista americana GUNS & AMMO, por seu design excepcional, confiável desempenho, diversas aplicações e baixo custo.

A Taurus apresenta também a linha HUNT, coleção diversificada que expande no mercado internacional a série Raging Hunter, referência em revólveres voltados para caça e lazer, composta por calibres como o .454 Casull, .44 Magnum, .357 Magnum e o potente .460 S&W Magnum. Nessa linha, a companhia traz duas grandes novidades: o novo Taurus Raging Hunter 500 Magnum, que é a união do revólver de caça de ação dupla mais resistente do mundo com o mais poderoso calibre de arma leve, disponível em uma variedade de comprimentos de cano. Já o novo Taurus Raging Hunter 460 Magnum adiciona o cano de 10,5 polegadas a sua linha, contendo um compensador personalizado.

Entre os revólveres Taurus especialmente desenvolvido para o mercado de caça e lazer, destaque ainda para os modelos RT 444 RAGING BULL, RT 44c TRACKER, RT 627 TRACKER, RT 605, RT 689, RT 82S, RT 856 T.O.R.O, RT 942, RT 970 TRACKER, RM66 e RP63.

Na linha de armas longas, os visitantes também poderão conferir modelos reconhecidos internacionalmente, como o fuzil Taurus T4 no calibre 5.56 com cano de 14,5" e no calibre .300BLK com cano de 9 e 16 polegadas.

No segmento de munições, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), por meio da sua marca no mercado civil internacional Magtech, lança oficialmente três novos produtos no mercado europeu. O primeiro é a munição .22 WMR (Winchester Magnum Rimfire), que é especialmente projetada para o tiro esportivo e a caça de animais de pequeno porte, oferecendo baixo recuo e excelente precisão. A companhia apresenta também a munição .460 S&W MAGNUM, geralmente usada na caça de animais de médio a grande porte. E introduz no mercado europeu a linha de munição POLYMATCH, que oferece uma variedade de calibres, com o projetil revestido com quatro camadas de polímero especial que evita o contato metal-metal entre o projétil e o cano, mantendo assim a arma mais limpa, consequência do revestimento do núcleo do projétil em polímero, sem a necessidade de uma jaqueta de cobre.

Já em armas longas, com a marca Rossi, apresenta o novo rifle lever-action ROSSI R95, no calibre 30-30 WIN, com coronha em madeira German Beech e cano oxidado de 16,5" e 20", ideal para caça.

A CBC também lança as armas RIO BRAVO RANCH (tamanho clássico 20") e RIO BRAVO RANCH HAND (compacta 12,5") no calibre 22LR, duas edições especiais da família Rio Bravo que contam com um tratamento químico especial no receptáculo que proporciona uma aparência única para cada arma. A RIO BRAVO NICKEL também é lançada, com acabamento niquelado e opções de coronha em madeira laminada ou preta.

Para os clássicos rifles rimfire Semi-Auto e Bolt-Action (7022, 7122M, 8122 e 8122M), agora a CBC oferece também as armas em coronha de madeira. O rifle Semi-Auto 7022 DELTA ganha um novo calibre, o 22WMR.

Por fim, a CBC lança a espingarda monotiro MONTENEGRO SURVIVAL com cano de 16,1" e a MONTENEGRO PISTOL de 9", na qual ambas contam com um sistema break-action com possibilidade de atirar as munições .410 Bore e 45 Colt no mesmo cano.

Grande parte destes produtos já está disponível no mercado brasileiro. Já alguns dependem da necessidade prévia de homologação por órgão competente para comercialização.

Mais informações sobre a IWA Outdoor Classics 2023 acesse https://www.iwa.info/en

