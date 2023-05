TAURUS e CBC firmam parceria com a Federação Paulista de Tiro Esportivo

SÃO PAULO, 29 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), principais fabricantes de armas e munições do mundo, com o intuito de contribuir, divulgar e fomentar ainda mais o esporte do tiro no estado de São Paulo e, assim, incentivar o desenvolvimento de novos atletas, firmaram uma nova parceria com a Federação Paulista de Tiro Esportivo (FPTE).

Pistola Taurus TX22 e Espingarda CBC KHAN 12/70

Reconhecidas no Brasil e internacionalmente pelo elevado padrão de qualidade de seus produtos, as marcas disponibilizarão, ao todo, 12 armas à federação. Os produtos serão destinados aos campeões das modalidades nas competições que a FPTE organiza no estado de São Paulo e que são apoiadas pelas empresas, entre eles o Campeonato Paulista e a Prova Sniper.

A Taurus, maior vendedora de armas leves do mundo, por decisão de seu CEO, Salesio Nuhs, grande incentivador do tiro esportivo no país, aportará com patrocínio em valor superior a R$ 50 mil reais em produtos. A empresa doará à federação seis pistolas Taurus TX22, considerada a pistola calibre .22 LR mais avançada do mercado e que conquistou o prêmio Handgun of the Year 2019, da revista americana GUNS & AMMO, por seu design excepcional, confiável desempenho, diversas aplicações e custo-benefício.

Já a CBC, tradicional fabricante de armas longas, doará outros seis armamentos para atender demandas do tiro esportivo, entre eles: uma espingarda CBC KHAN no calibre 12/70; três rifles CBC Delta no calibre .22LR; além de duas carabinas CBC, calibre .357 Mag. O valor do investimento é de mais de R$ 50 mil reais em produtos. A parceria inclui ainda cinco viagens, oferecidas pela CBC, para visita à sua unidade fabril em Ribeirão Pires (SP).

Há anos, a Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos investem fortemente em apoio ao tiro esportivo e incentivam entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras instituições, além de campeonatos nacionais e internacionais. As empresas também patrocinam diretamente atletas em diversas modalidades e categorias do esporte do tiro. O Team Taurus e o Team CBC contam com competidores consagrados e jovens talentos, estando constantemente em destaque nos campeonatos.

Sobre a FTPE

A Federação Paulista de Tiro Esportivo (FPTE) é inúmeras vezes campeã brasileira. Atualmente, é a Federação Bicampeã Brasileira 2021/2022. É uma federação em plena expansão, que saiu dos singelos 300 atletas de alto rendimento, com alguns comtemplados pela bolsa atleta do governo federal, para mais de 1.500. Parte deste crescimento se deu pelo trabalho feito pela nova diretoria, desde o final de 2022, em dar maior visibilidade ao esporte. A federação também atingiu a marca de 69 clubes homologados e tem mais 18 em processo de homologação e formação de árbitros.

Sobre a TAURUS

A Taurus é uma Empresa Estratégica de Defesa e integrante da Base Industrial de Defesa (BID) brasileira, com 83 anos de história. Sediada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e com mais duas unidades produtivas, uma em Bainbridge, na Geórgia (EUA), e outra no estado de Haryana, na Índia, possui um completo portfólio de produtos composto por revólveres, pistolas, armas táticas e armas longas esportivas, atendendo os mercados civil, militar e policial no Brasil e em mais de 100 países. A companhia emprega cerca de 3.000 pessoas e movimenta uma grande cadeia de fornecedores que geram milhares de empregos indiretos.

A Taurus é pioneira na área de segurança e defesa no mundo a adotar a pauta ESG (sigla em inglês para "ambiental, social e governança corporativa") e a divulgar um Relatório de Sustentabilidade, visando trazer impactos positivos para a sociedade, para o meio ambiente e para os negócios.

A empresa investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento, possui parcerias com renomadas instituições de ensino e conta com um Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia Brasil/Estados Unidos (CITE). O pioneirismo está entre as qualidades que a levaram a ocupar um lugar de destaque na indústria mundial. Exemplo disso é a revolucionária tecnologia de utilização do grafeno na produção de armas, desenvolvida pela Taurus no Brasil para o resto do mundo. A empresa segue desenvolvendo projetos pioneiros contemplando novo ciclo tecnológico de materiais inéditos utilizados na fabricação de armamentos, como o Nióbio, o DLC (Diamond Like Carbon) e o Polímero de Fibras Longas, adicionando ao seu portfólio armas cada vez mais leves e resistentes.

A Taurus é a líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo, além de ser a maior vendedora de armas leves no mundo e a marca mais importada no exigente e competitivo mercado dos Estados Unidos.

Sobre a CBC

Solidez, inovação e foco no cliente. Esta tem sido a postura da CBC desde sua fundação, em 1926. Nas plantas produtivas de São Paulo e Rio Grande do Sul é fabricada uma completa gama de produtos voltados à defesa, segurança, esporte e lazer, incluindo uma série de munições inovadoras, desenvolvidas com tecnologia própria. Empresa Estratégica de Defesa, a CBC é pautada pelo compromisso de contribuir com as operações e missões das Forças de Segurança Pública e Forças Armadas brasileiras, atuando como arsenal nacional para defesa da soberania nacional. No âmbito internacional, a CBC possui atuação global e é uma das maiores fornecedoras mundiais de munição para países da OTAN. Com unidades produtivas no Brasil, Alemanha e República Tcheca e centros de distribuição no Brasil, Estados Unidos e Europa, o Grupo CBC é líder mundial em munições para armas portáteis. A confiabilidade de seus produtos é atestada por 130 países, nos 5 continentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2087632/TX22_e_KHAN.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus

SOURCE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus