TAURUS e CBC firmam patrocínio com a Confederação Brasileira de Tiro Prático

SAO PAULO, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), consideradas entre as principais fabricantes de armas e munições do mundo, são novamente patrocinadoras oficiais do Tiro Prático. As empresas apoiarão a Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) em campeonatos da temporada 2022. Juntas, as empresas irão contribuir com R$ 1,5 milhão.

Ao longo deste período, a CBTP vai realizar 13 competições oficiais com a marca das Companhias. O apoio da Taurus irá abranger os Campeonatos Brasileiros de Tiro Prático da CBTP e o investimento será em produtos da marca, entre fuzis T4 MLOK 14,5" e pistolas TS9, que serão sorteados para os atletas nas diversas etapas presenciais e kits com materiais promocionais. Além disso, apoiará diversos atletas que competirão o Mundial na Tailândia.

Já o acordo de patrocínio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) com a CBTP contemplará, além das atividades do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático de 2022, apoio as equipes brasileiras nos Campeonatos Internacionais Pan Americano de IPSC Handgun e Mundial de IPSC Handgun 2022.

Reconhecendo a grande importância destes eventos e com o objetivo de enaltecer os atletas que representarão o Brasil nestas relevantes competições internacionais, a CBC oferecerá mais de 100 mil cartuchos nos calibres 9mm, .40SW e .38Super, espingardas CBC Pump Military no calibre 12GA, rifles CBC no calibre .22LR e carabinas de pressão CBC no calibre 4,5mm para sorteios nas etapas dos campeonatos, além de kits com materiais promocionais.

Em contrapartida, será dada visibilidade as patrocinadoras em ações de comunicação e promoção – seja no ambiente virtual ou nas competições. Os nomes das competições nacionais irão conter o nome das empresas, as marcas serão exibidas em toda a estrutura das competições, com destaque nos backdrops de premiação, medalhas, troféus e materiais oficiais que são produzidos pela CBTP, e a TAURUS e a CBC terão um espaço para exposição nos clubes onde as etapas vão ocorrer. Além disso, as logomarcas terão destaque no site e redes sociais da CBTP, nos uniformes das equipes brasileiras e nos vídeos profissionais de cobertura das etapas.

"Esta é mais uma oportunidade para estreitarmos os nossos laços de afinidade e paixão pelo esporte do tiro com entidades do setor, campeonatos e atletas. Nosso importante programa de patrocínios tem como objetivo oferecer apoio e recursos de que as entidades e atletas necessitam para atingir seu potencial máximo. Além disso, queremos seguir incentivando o ingresso e formação de novos atiradores e jovens talentos", afirma Salesio Nuhs, CEO Global da Taurus.

"Desejamos que essa seja mais uma parceria de sucesso e agradecemos antecipadamente a oportunidade em continuarmos fazendo o esporte do tiro cada vez mais forte no Brasil. Estamos realizando constantemente ações de apoio neste sentido, como por exemplo o programa Pro Training, lançado este ano com o objetivo de atender e valorizar os atletas confederados ativos. Mais de mil atletas da CBTP foram contemplados diretamente neste programa na compra de munições e insumos para treinos e competições. E, na segunda etapa de compras previstas para o segundo semestre de 2022, todos os confederados da CBTP serão beneficiados, resultando em mais um movimento pró-esporte da CBC", afirma Paulo Ricardo Gomes, Diretor Comercial e Marketing CBC.

Há anos, a TAURUS e a CBC investem fortemente em apoio ao esporte do tiro e oferecem ao segmento um completo portfólio de produtos de alto desempenho e qualidade.

Líder mundial na fabricação de revólveres e uma das maiores produtoras de pistolas do mundo, além de ser a maior vendedora de armas curtas no mundo e a marca mais importada no exigente mercado dos Estados Unidos, a Taurus é reconhecida pelo seu elevado padrão de qualidade e inovação. A empresa já recebeu 36 prêmios internacionais, entre eles o NASGW-POMA Caliber, uma das premiações mais importante da indústria de armas norte americana, que elegeu a pistola Taurus GX4 como "Melhor Nova Arma de 2021" e "Melhor Novo Produto Geral".

Com um amplo portfólio de produtos, há diversos modelos da Taurus que são utilizados para a prática de tiro esportivo, tais como: a TX22, considerada a pistola calibre .22 LR mais avançada do mercado e que conquistou o prêmio Handgun of the Year 2019, da revista americana GUNS & AMMO, a pistola TS9, da conceituada linha de armas TSeries, o consagrado fuzil T4, desejo dos CACs (caçadores, atiradores e colecionadores), assim como a pistola PT 1911 e a carabina tática CTT40, também sucesso de vendas.

Líder mundial em munições, a CBC é uma empresa em constante evolução, que domina a tecnologia de ponta empregada em sua área de atuação, e oferece aos seus consumidores produtos com desempenho e qualidade internacionalmente reconhecidos, possuindo uma linha de cartuchos de competição e insumos para as diferentes modalidades do Tiro aos Pratos e do Tiro Prático. Tradicional fabricante de armas longas, oferece também ao mercado vários modelos de armas para iniciação e prática de modalidades esportivas de tiro.

Além de incentivarem o esporte e entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras entidades e campeonatos em todo Brasil, atualmente, a TAURUS e a CBC também patrocinam diretamente mais de 40 atletas em diversas modalidades e categorias do tiro esportivo, de competidores consagrados a jovens talentos.

