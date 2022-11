TAURUS e CBC inauguram loja conceito AMTT em São Paulo

Loja é a 2ª do programa de franquias das marcas no Brasil e possui ambiente personalizado, serviços, stands de tiro, sala de reuniões/negócios e o completo portfólio de armas e munições

SÃO PAULO, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), Empresas Estratégicas de Defesa e principais fabricantes de armas e munições do mundo, inauguraram no dia 30 de novembro a primeira loja AMTT – Armas Munições Tiro e Treinamento em São Paulo, maior empreendimento brasileiro voltado ao mercado.

O estabelecimento, com 1.674m² de área construída e dois andares, tem layout exclusivo e foi projetado para ser um ambiente integrado, com acessibilidade em todas as áreas, onde os clientes encontrarão tudo o que necessitam para a defesa, esporte do tiro e lazer.

Além da linha completa de armas e munições Taurus/CBC e dos produtos de marketplace das marcas, entre eles acessórios, coldres, mochilas, cofres para armas curtas e kit para limpeza de armas, a loja possui serviços de despachante, assistência técnica, pós-venda, cursos de qualificação e atividades relacionadas ao segmento.

A AMTT São Paulo conta também com salas de reunião, negócios e treinamentos, espaço de café, lounge Vip, dois stands de tiro contemplando 7 linhas de 25 m² e 1 linha de 10 m² para Air Gun, além de jardim de inverno e estacionamento.

A loja conceito AMTT é a segunda no Brasil e segue a mesma proposta da primeira unidade inaugurada em novembro de 2021 em Brasília (DF), pensada para proporcionar uma experiência de compra especial em um ambiente que atenda todas as necessidades dos clientes.

"A abertura da AMTT São Paulo é a concretização da nossa estratégia de expansão de negócio e confiança em um novo momento no setor, oferecendo a melhor experiência para o segmento em um espaço que permite uma outra forma de conexão. Este espaço reúne todo o ecossistema de produtos, soluções e serviços, com conceito de loja baseado nos melhores comércios e experiências existentes nos Estados Unidos, maior e mais exigente mercado de armas e munições do mundo. Queremos que todos se sintam bem-vindos neste nosso estabelecimento", afirma o CEO da Taurus, Salesio Nuhs.

A nova unidade faz parte do Programa de Franquias TAURUS CBC, com previsão de lançamento ao mercado a partir de 2023 e que oferecerá, em primeira mão, aos atuais parceiros comerciais uma nova possibilidade de investimento para seus negócios. O Programa de Franquias faz parte do plano de expansão das marcas, que contam atualmente com mais de 3.000 pontos de vendas credenciados em todos os estados do Brasil, e visa também contribuir para fomentar o esporte do tiro em todo o Brasil, incentivando o ingresso e a formação de novos atiradores e talentos, assim como mais ambientes para treinamento.

De acordo com o CEO da CBC, Fábio Mazzaro, a loja AMTT irá fortalecer ainda mais o segmento. "A iniciativa não altera a estratégia de fortalecimento dos parceiros de distribuição. Seguimos investindo em programas que valorizam o relacionamento e a fidelidade da nossa rede de parceiros comerciais, como o Programa de Relacionamento com o Lojista (PRLO), que é um sucesso em todo Brasil, com mais de 1.250 lojas credenciadas, e que tem como objetivo promover uma rede de distribuição qualificada, com foco na satisfação e na experiência dos clientes", explica.

Com o programa de franquias e o PRLO CBC TAURUS, as companhias oferecem ao mercado de armas e munições diferentes opções de parceria, considerando os variados perfis de empreendedores, e buscam formar um hub de estabelecimentos capazes de atender a todas as necessidades dos consumidores, sendo pontos de relacionamento, onde atendimento, qualidade e conveniência são essenciais.

AMTT – Armas Munições Tiro e Treinamento (SP)

Endereço: Rua Umberto Caputi, 139 – Distrito Jardim Caravelas, São Paulo – SP.

