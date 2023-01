TAURUS e CBC participam em Las Vegas, nos EUA, da SHOT Show 2023, maior feira de armas e munições do mundo

LAS VEGAS, 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), através da sua marca no mercado civil internacional Magtech, estão presentes como expositoras na SHOT Show 2023, maior feira de armas e munições do mundo que acontece de 17 a 20 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A feira conta com mais de 2.000 expositores, reúne varejistas, atacadistas e distribuidores em uma área total de 74.000 m², e atrai compradores de mais de 100 países. O evento é restrito a membros da indústria de tiro, caça, militar e comércio exterior, incluindo consumidores e comerciantes de produtos militares, policiais e táticos.

Nos estandes da Taurus e da CBC, localizados em uma área de destaque, além do completo portfólio de armas e munições e os produtos de sucesso das marcas voltados aos segmentos de tiro esportivo, caça e defesa, as empresas trazem novidades ao mercado.

A Taurus apresenta, na ocasião, a pistola TX™22 Compact, primeira versão compacta em calibre .22 LR de cano curto do mundo, no qual a marca mais uma vez chega na frente da concorrência com um produto inédito atendendo a demanda do mercado. A nova pistola é ideal para pessoas com mãos menores e para o porte velado. O lançamento possui carregador com capacidade de 13 disparos, com suporte no ferrolho pronto para montagem de conjunto óptico de preferência do consumidor. Além disso, possui um cano preparado para receber supressor.

Outra novidade é o revólver Taurus Judge Executive Grade, no qual a marca adicionou toques personalizados a já renomada plataforma Judge, que incluem: cabo de madeira premium, um mecanismo ajustado à mão e aprimoramentos práticos para o transporte diário, além de acabamento Matte Acetinado exclusivo. O novo Taurus Judge Executive Grade é capaz de disparar o potente projétil de espingarda .410, bem como a munição .45 Colt em que a precisão também é aprimorada. Durante os testes, o novo Judge Executive Grade atingiu com sucesso alvos de até 100 jardas, apresentando um longo alcance, sendo uma excelente arma de defesa.

Inclusive, o revólver Taurus 856 Executive Grade, conquistou o Golden Bullseye, da NRA Publications, um dos prêmios de maior prestígio na indústria de armas de fogo nos Estados Unidos, sendo selecionado como "Handgun Of The Year".

A empresa também expõe os primeiros revólveres do mundo prontos para receberem miras ópticas. Os revólveres RT 856 e RT 605, ambos com o inovador sistema T.O.R.O. (Taurus Optic Ready Option), foram projetados para receber a maioria das miras ópticas disponíveis no mercado através de placas intercambiáveis. Os modelos, especialmente desenvolvidos pela Taurus para o mercado de caça e lazer, possuem cano de 3 polegadas e obtém o máximo desempenho possível do calibre .38 Special e .357 magnum respectivamente.

Outra linha de produtos que a Taurus está expandindo no mercado norte-americano é a série Raging Hunter, referência em revólveres voltados para caça e lazer, composta por calibres como o .454 Casull, .44 Magnum, .357 Magnum e o potente .460 S&W Magnum. A companhia mostra aos visitantes da SHOT Show duas novidades: o novo Taurus Raging Hunter 500 Magnum, é a união do revólver de caça de ação dupla mais resistente do mundo com o mais poderoso calibre de arma leve, disponível em uma variedade de comprimentos de cano. Já o novo Taurus Raging Hunter 460 Magnum adiciona o cano de 10,5 polegadas a sua linha, contendo um compensador personalizado.

O Raging Hunter é reconhecido como um revólver com elevado padrão de qualidade e inovação, sendo premiado como o revólver de caça americano do ano em 2019 (American Hunter Handgun of the Year 2019), considerada uma das premiações mais importante da indústria de armas dos Estados Unidos.

Os visitantes também poderão encontrar no estande da Taurus modelos de armas reconhecidos internacionalmente pelas forças militares e policiais, como o fuzil Taurus T4 no calibre 5.56 NATO em variadas versões, assim como o fuzil T4 no calibre .300BLK.

Na sua linha de produtos da marca Rossi, a Taurus apresenta dois lançamentos para o mercado norte-americano: o novo RP63, um revólver em aço inoxidável, no calibre .357 Magnum, perfeito para defesa pessoal ou transporte diário. Com maior capacidade em comparação a revólveres de tamanho semelhante, o RP63 possui um tambor de 6 disparos. E outra novidade é o modelo RM66. Este revólver de 6 tiros tem o mesmo gatilho que o RP63 de 3 polegadas, mas ostenta 6 polegadas de cano e mira ajustável. Perfeito para defesa, competições e práticas de tiro esportivo. O RM66 também extrai a melhor balística possível do cartucho .357 Magnum. Os novos revólveres trazem de volta características atemporais da antiga Rossi, incorporando técnicas de fabricação modernas.

Além da linha de revólveres Heritage, desenvolvidos em uma variedade de configurações clássicas, que misturam o estilo de armas de ação única do Velho Oeste tradicional com um toque de modernidade.

A CBC, por meio da sua marca no mercado civil internacional Magtech, também está expondo seus renomados produtos, incluindo soluções inovadoras e de alto desempenho, com destaque para as munições voltadas ao segmento civil como .22 Magnum e .460 S&W Magnum. Além da linha de munições para treinamento Polymatch, composta por projéteis de chumbo revestidos por uma camada especial de polímero que reduz o desgaste do cano da arma e a emissão de partículas de chumbo no ar.

Empresas Estratégicas de Defesa e principais fabricantes de armas e munições do mundo, a Taurus e a CBC seguem investindo fortemente em tecnologia, modernos equipamentos e automação para suportar e aumentar a velocidade do processo de Pesquisa & Desenvolvimento, e assegurar suas posições e reconhecimento no mercado mundial.

A participação das empresas brasileiras na SHOT Show, um dos eventos mais importante do mundo do setor de armas, é uma oportunidade para expandir os negócios internacionais e fortalecer ainda mais a reputação das marcas no exterior, principalmente no mercado norte-americano.

