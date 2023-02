Taurus e Companhia Brasileira de Cartuchos marcam presença na IDEX 2023, maior exposição de Defesa do Oriente Médio, em Abu Dhabi

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 17 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), principais fabricantes de armas e munições do mundo, participam da International Defence Exhibition and Conference (IDEX), maior evento de Defesa do Oriente Médio, que acontece entre os dias 20 e 24 de fevereiro de 2023 no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC), nos Emirados Árabes Unidos.

A IDEX conta com mais de 1.350 expositores, de 65 países, em um espaço de 165 mil m² dividido em 12 pavilhões. O evento deve atrair um público de cerca de 130 mil visitantes, entre eles os principais representantes de departamentos governamentais, Forças Armadas e militares de toda a região MENA (sigla em inglês de Oriente Médio e Norte da África) e de outros países, sendo uma ótima oportunidade para a Taurus e a CBC se destacarem como empresas brasileiras que estão entre as líderes do segmento, promovendo as tecnologias, inovações e o amplo portfólio de produtos desenvolvidos, e consequentemente fecharem grandes contratos, ampliando as vendas no mercado externo e gerando negócios para o Brasil.

No moderno estande da Taurus e da CBC, nº 09-A04, localizado no Pavilhão Brasil, Hall 9, as marcas apresentam ao público seus amplos portfólios de armas e munições.

A Taurus expõe na edição deste ano da IDEX modelos de armas reconhecidos internacionalmente pelas forças militares, policiais e de segurança, como o fuzil Taurus T4 no calibre 5.56 em variadas versões, assim como o fuzil T4 no calibre .300BLK com cano de 9 polegadas e a espingarda ST12 Tactical Full.

Destaque também para a conceituada linha de armas TSeries, incluindo as pistolas TS9, TH9 e TH9c, assim como a submetralhadora SMT9.

Os visitantes também poderão encontrar no estande da Taurus a pistola GX4, que conquistou a premiação mais importante da indústria de armas dos Estados Unidos – o cobiçado prêmio Handgun of the Year 2022 da revista norte-americana GUNS & AMMO, as pistolas da linha G3, entre elas a compacta G3c e a G3 T.O.R.O (Taurus Optic Ready Option), versão que permite receber miras ópticas Red Dot, e as pistolas PT92 calibre 9mm e 1911 calibre .45ACP.

Já a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) apresentará o portfólio completo de munições militares, com destaque para os calibres .300BLK, 5.56x45mm, 7.62x51mm, 12.7x99mm (.50) e 40x53mm.

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus

