Taurus lève 65 millions de dollars (USD) pour poursuivre le développement de sa plateforme dédiée aux actifs numériques et accélérer sa croissance à l'international

La Série B, menée par Crédit Suisse, inclut la participation de trois autres institutions financières majeures : Deutsche Bank, le Groupe Pictet et Arab Bank Switzerland, ainsi que le groupe immobilier coté en bourse Investis.

Taurus continuera à investir dans sa plateforme, pour servir les plus grandes banques du monde, pour tous les types d'actifs numériques: crypto-monnaies, actifs tokénisés et monnaies numériques.

Taurus va accélérer la commercialisation de ses solutions technologiques en ouvrant de nouveaux bureaux en Europe , aux Émirats Arabes Unis, et peu après dans les Amériques et l'Asie du Sud-Est, pour être au plus proche de ses clients.

GENÈVE, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Taurus SA (« Taurus »), premier fournisseur en Europe de solutions d'infrastructure pour les actifs numériques, à l'attention des institutions financières, est ravi d'annoncer une levée (Série B) de 65 millions de dollars auprès d'investisseurs stratégiques.

La Série B de Taurus est menée par Crédit Suisse et inclut la participation de nouveaux investisseurs institutionnels tels que Deutsche Bank , le Groupe Pictet , Cedar Mundi Ventures, mais aussi des investisseurs de la Séries A, Arab Bank Switzerland et Investis , un groupe immobilier coté en bourse. Les cofondateurs de Taurus, Lamine Brahimi, Sébastien Dessimoz, Oren-Olivier Puder et Dr. Jean-Philippe Aumasson, restent les principaux actionnaires de Taurus et à la tête de l'entreprise. La transaction a été approuvée par la FINMA, le régulateur Suisse.

Les fonds seront utilisés pour soutenir la stratégie de croissance de Taurus à travers trois grandes priorités : 1) recruter les meilleurs talents en ingénierie pour continuer à développer sa plateforme, qui est considérée aujourd'hui comme la plus complète du marché, 2) se rapprocher de ses clients et étendre son organisation « sales & customer success » pour les solutions d'infrastructure avec de nouveaux bureaux en Europe, aux Émirats Arabe Unis, et peu après dans les Amériques et en Asie du Sud-Est, et 3) maintenir les critères de sécurité, de gestion des risques et de conformité les plus stricts à travers ses lignes de produits, ses processus et son organisation.

La plateforme préférée des banques de premier plan (Tier 1). Étendant son portefeuille clients avec de grandes marques

Taurus travaille déjà avec plus de 25 institutions financières et des entreprises clientes dans huit pays et trois continents, incluant des banques systémiques, des banques de détail et en ligne, des banques privées, des crypto-banques, des banques d'investissements, et des courtiers. Parmi ses clients figurent des banques telles que Arab Bank Switzerland, CACEIS, Crédit Suisse, Deutsche Bank, le Groupe Pictet, Swissquote et Vontobel. Cela a permis à Taurus de s'établir comme le premier fournisseur en Europe de solutions d'infrastructure pour les actifs digitaux à l'attention des banques de premier rang.

Lamine Brahimi, cofondateur et Managing Partner de Taurus, a dit : « Lever 65 millions de dollars dans l'environnement de marché actuel en dit long sur la qualité des produits et des talents de Taurus. Nous sommes fiers d'accueillir des investisseurs majeurs et de bénéficier de leur expertise pour développer davantage l'une des plateformes les plus complètes de l'industrie, couvrant tous les types d'actifs digitaux, au-delà des crypto-monnaies. »

André Helfenstein, CEO, Crédit Suisse (Switzerland) Ltd., a commenté : « Ce partenariat stratégique avec Taurus est une pierre angulaire de la stratégie sur les actifs numériques de la banque suisse avec pour ambition de devenir la banque suisse leader dans ce domaine. Nous continuons d'adopter de nouvelles technologies innovantes et espérons bientôt lancer plusieurs services d'actifs numériques pour les clients à la fois côté distribution et investissement. »

Sabih Behzad, Head of Digital Assets and Currencies Transformation, Deutsche Bank, a conclu : « Nous allons intégrer la technologie de Taurus dans notre propre environnement IT. Cela constituera une partie importante de notre plateforme de conservation d'actifs digitaux et facilitera pour nous le développement et lancement de notre offre de conservation d'actifs digitaux. Deutsche Bank est ravie de contribuer au développement du marché des actifs digitaux à travers cet investissement. »

La plateforme la plus complète de l'industrie : conservation, tokénisation, place de marché réglementée

Depuis sa création en 2018, Taurus a constamment investi dans sa technologie propriétaire pour construire la plateforme la plus complète de l'industrie, permettant aux clients de gérer tous types d'actifs numériques. Concrètement :

Conservation (custody) : Taurus-PROTECT permet le stockage et le transfert de centaines d'actifs numériques de façon ultra-sécurisée (incluant le "staking", la finance décentralisée ("DeFi"), les actifs tokénisés, et les monnaies numériques); Tokénisation : Taurus-CAPITAL permet l'émission, le déploiement, et la gestion du cycle de vie de tout type d'actifs tokénisés (actions, obligations, produits structurés, actifs physiques, NFTs); Marché réglementé : le trading d'actifs tokénisés sur la plateforme Taurus T-DX, l'une des premières places de marché réglementée au monde.

Perspective future : soutenir les émetteurs dans la numérisation de leurs actifs privés

Taurus estime que la numérisation des actifs privés est une opportunité qui représente des milliards de dollars et qui permettra à l'industrie des actifs numériques de croître à plus de 10 milliards de dollars. Taurus a participé à la tokénisation de 15 transactions avec des émetteurs basés en Suisse et dans l'Union Européenne, qui inclut des banques et des gestionnaires d'actifs, ainsi que des PME et start-ups.

Taurus a aussi été récemment sélectionné par une entreprise d'assurance cotée en bourse pour tokéniser des actifs réels. Les clients qui ont adoptés ou explorent la tokénisation des actifs bénéficient de :

L'infrastructure complète de Taurus, qui va au-delà de la simple conservation de crypto-actifs. Les clients de Taurus peuvent créer tout type de produits tokénisés en deux clics et les proposer à leurs clients grâce à des flux automatisés et zéro lignes de codes. Ces capacités sont inégalées à l'échelle mondiale; L'infrastructure réglementée de Taurus. En avril 2021, Taurus a obtenu une licence FINMA en tant que maison de titres et opérateur d'un système organisé de négoce. En juin 2021, Taurus a lancé https://t-dx.com/ , la première place de marché réglementée pour actifs tokénisés. Les clients peuvent bénéficier d'un marché flexible et réglémenté pour fournir des solutions de marché secondaire à leurs clients.

A propos de Taurus

Taurus SA est une société suisse, fondée en Avril 2018, qui fournit des solutions d'infrastructures permettant d'émettre, de conserver et d'échanger tous types d'actifs digitaux : cryptomonnaies (dont le staking), actifs tokenisés, et monnaies numériques. Taurus a plus de 60% de part de marché en Suisse et est également le leader Européen sur le segment du marché bancaire, auquel font confiance tout le spectre des institutions financières : banques systémiques, banques universelles, banques en ligne, banques privées, crypto-banques et courtiers. Taurus opère également une place de marché réglementée pour les actifs privés et les actifs tokenisés. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir visiter taurushq.com

