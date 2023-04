Taxa de ocupação da hotelaria na Região Metropolitana de Campinas em março fechou em 62,15%

Índice foi o segundo melhor desde janeiro de 2019, perdendo somente para agosto do ano passado

CAMPINAS, Brasil, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Apesar das incertezas com o cenário econômico nacional e internacional, os hotéis da Região Metropolitana de Campinas (RMC) registram crescimento de hóspedes no mês de março, quando a taxa de ocupação média fechou em 62,15%, ante 51,70% de fevereiro e 50,28% do mesmo período de 2022. É o que mostra a pesquisa mensal realizada pelo Campinas e Região Convention & Vistors Bureau (CRC&VB). A taxa reflete, principalmente, a retomada das viagens voltadas para eventos corporativos, negócios, festas e eventos de lazer nas cidades da região.

Segundo o acompanhamento do CRC&VB, o índice de ocupação em março foi o segundo melhor desde janeiro de 2019. Em agosto do ano passado – quando o setor de eventos corporativos costuma estar em alta na RMC – a taxa chegou a 65,24%, puxada pela alta demanda represada pelo isolamento social de dois anos.

A RMC está inserida na Região MRT Entradas e Bandeiras, uma classificação do Estado – na categoria região corporativa e industrial, que representa 12,20% do setor hoteleiro paulista e compreende 71 municípios, atrás comente da capital paulista. A MRT registra no ano uma taxa de ocupação média de 55,26%.

Os hotéis da classe econômica tiveram desempenho ligeiramente superior à média, com taxa de ocupação de 67,55%. Já a categoria Miscale (intermediária) apresentou 56,75% de reservas.

Outros dois indicadores medidos pela entidade também foram positivos em março. A diária média chegou a R$ 316,53, enquanto que o RevPar – usado pelo setor para medir a performance do hotel e servir como indicativo para planejamento de investimentos futuros – foi de R$ 192,29

Douglas Marcondes, diretor de Hotelaria do CRC&VB afirma que na avaliação da entidade, sobre o resultado e desempenho da Hotelaria no mês de março é "bastante positiva, estimulante e concretiza as expectativas e previsão de demanda, fruto do trabalho intenso de todo o trade turístico regional." Outro ponto importante, segundo ele, é que os números reforçam a expectativa do setor nacional, que prevê a retomada do turismo e da hotelaria a níveis pré-pandemia para este ano.

Ainda, segundo ele, os geradores de negócios e provedores de demanda de hospedagem, como canais on line, redes sociais, equipes comerciais, demanda espontânea, nível cultural do staff hoteleiro, organizadores de eventos, agências de turismo e agentes culturais contribuem e solidificam a força da região".

Ainda sobre os resultados de março, ressalta que se trata de um mês tradicional no tocante ao aumento da taxa de ocupação, por conta da demanda represada nos dois primeiros meses de férias. "Importante ressaltar que os equipamentos de eventos, as casas noturnas, os acontecimentos esportivos e culturais, todos eles alimentam esta demanda e vão ao encontro ao perfil de negócios da RMC", complementa.

PROMOÇÃO DO TURISMO REGIONAL

Atento ao mercado, o CRC&VB tem participado de feiras nacionais e internacionais para fomentar o turismo e a hotelaria regional. Entre o final de março e início de abril, a entidade marcou presença na Abav-SP – Aviesp, realizada no Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, e na A WTM Latin America, uma das mais importantes feiras B2B de viagens e turismo da América Latina.

Vanderlei Costa, presidente do Campinas e Região Convention & Vistors Bureau, conta que um dos trabalhos da entidade é a divulgação e promoção não somente das cidades, mas também da rede hoteleira regional, seus espaços e infraestrutura para receber eventos corporativos e de negócios, e de público em shows regionais e aos finais de semana.

"Desde a reabertura dos hotéis, após o isolamento, temos atuado forte para inserir a RMC no mapa de destinos dos eventos, setor este responsável por 80% da capacidade de nossa hotelaria, e também dos destinos turísticos e da gastronomia regional, visando aumentar o fluxo de visitantes de final de semana e feriados", explica.

