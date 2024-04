TaxBit kondigt Europese uitbreiding aan te midden van de toenemende vraag naar compliance-oplossingen voor digitale activa

TaxBit verwelkomt Dr. Max Bernt, de vooraanstaande Europese expert, als Managing Director van Europa.

NEW YORK, 2 april 2024 /PRNewswire/ -- TaxBit, de marktleider op het gebied van belasting- en boekhoudoplossingen voor digitale activa, kondigt zijn strategische uitbreiding naar Europa aan als reactie op de snel groeiende adoptie in de Europese digitale activamarkt. Deze stap volgt op recente ontwikkelingen in de regelgeving en de toegenomen vraag naar TaxBit's oplossingen voor fiscale en boekhoudkundige compliance.

"Europa neemt het voortouw omdat het duidelijkheid geeft in de regelgeving voor betalingen en digitale activa innovatie," zegt Lindsey Argalas, CEO van TaxBit CEO. "We zijn verheugd om Europese overheden en bedrijven te ondersteunen en onze missie te bevorderen zodat het compliant gebruik van digitale activa voor de wereldeconomie mogelijk wordt gemaakt."

TaxBit blijft het productmomentum tonen met de recente Europese lancering van zijn DAC7 en CESOP -belastingaanbiedingen en IFRS-conforme boekhoudoplossing. Hiermee worden de complexe rapportagevereisten aangepakt die van invloed zijn op EU-entiteiten die zich bezighouden met grensoverschrijdende betalingen en activiteiten op het gebied van digitale activa. Dit benadrukt TaxBit's toewijding om in de voorhoede te blijven op het gebied van naleving van de regelgeving in het steeds veranderende landschap.

Dr. Max Bernt, een van de meest vooraanstaande denkers en experts op het gebied van Europees belastingbeleid voor digitale activa, komt bij TaxBit als Managing Director van Europa en zal leiding geven aan de regionale bedrijfsactiviteiten. Met behulp van zijn inzichten in de regelgeving en zijn uitgebreide kennis van het ecosysteem zal Dr. Bernt een cruciale rol spelen bij het helpen van bedrijven en overheden bij het navigeren door de complexiteit van de Europese markt voor digitale activa nu de MiCA- en DAC8-regelgeving van kracht worden.

Als aanvulling op TaxBit's robuuste zakelijke en overheidstechnologie en materiedeskundigheid is TaxBit trots op de samenwerking met Blockpit, de toonaangevende Europese aanbieder van cryptobelastingen voor particulieren. Samen zijn ze klaar om de complexe belasting- en boekhoudkundige rapportage-uitdagingen aan te pakken waarmee aanbieders van cryptomunten, institutionele beleggers en individuele handelaren worden geconfronteerd. Dit partnerschap versterkt het aanbod van beide bedrijven en geeft uiting aan hun gedeelde visie op een compliant en transparant wereldwijd ecosysteem voor digitale activa.

Florian Wimmer, CEO van Blockpit, ziet een uitstekende synergie: "Al vele jaren worden wij door de meeste Europese aanbieders van cryptodiensten gekozen om hen te ondersteunen met belastingaangifte aan de consumentenkant. Dankzij de samenwerking met TaxBit kunnen wij ons aanbod nu aanvullen met een best-in-class oplossing voor hun rapportagebehoeften, waar handhaving om de hoek ligt."

Ga voor meer gedetailleerde informatie over de oplossingen van TaxBit DAC7, CESOP en IFRS-compliance naar taxbit.com en ontdek hoe TaxBit een revolutie teweeg blijft brengen in het wereldwijde compliance-landschap van digitale activa.

Over TaxBit

TaxBit is de toonaangevende compliance-oplossing voor belastingen en boekhouding in de digitale economie, ontworpen door registeraccountants en belastingadvocaten. Ons end-to-end platform, op maat gemaakt voor ondernemingen, financiële instellingen en overheidsinstanties, stroomlijnt de naleving en garandeert de nauwkeurigheid. TaxBit beschikt over SOC 1 type 1, SOC 2 type 2 verklaringen en de ISO 27001 certificering. TaxBit heeft meer dan $ 235 miljoen binnengehaald van toonaangevende wereldwijde investeerders, waaronder Ribbit, IVP, Paradigm en Haun Ventures. Het hoofdkantoor van TaxBit is gevestigd in Draper, Utah, met kantoren in Salt Lake City, San Francisco, Seattle, New York en Washington, D.C. Ga voor meer informatie naar www.taxbit.com.

Voor vragen van de media:

Michelle O'Connor

VP wereldwijde communicatie en marketing

[email protected]

